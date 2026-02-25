Business Drops #90 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Special

Business Drops #90 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
Publicat: 25.02.2026, ora 12:13
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 90.
  • Astăzi, printre altele, despre sumele amețitoare din fotbal, despre un meci de MMA transmis de Netflix și despre fantasy games.

1. Veniturile înregistrate de UEFA au depășit 5 miliarde de euro în anul financiar 2024-2025, fiind cu 690 de milioane de euro mai mari decât în 2023-2024. Cele mai mari încasări, însemnând un total de 4,4 miliarde, au fost generate de Champions League, Europa League și Conference League.

2. Federația Română de Fotbal (FRF) și PENNY România au prelungit până în 2030 parteneriatul inițiat în 2015, prin care este susținut fotbalul la nivel național. Lanțul de magazine își continuă implicarea ca sponsor principal al tuturor celor 20 de echipe naționale ale României.

3. NBC a înregistrat o audiență de 26.500.000 milioane de telespectatori în primele cinci zile ale Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano, cu 93% mai mare decât perioada similară din 2022, de la Beijing. De asemenea, platforma Peacock a generat 5,3 miliarde de minute de vizionare, mai multe decât în toată ediția anterioară a Jocurilor Olimpice de iarnă.

4. Inter Miami a devenit cel mai valoros brand din Major League Soccer (MLS), fiind cotat la 1,35 miliarde de dolari. Valoarea sa a crescut de aproape patru ori de la venirea lui Lionel Messi. Următoarele francize din top sunt LA FC (1,32 miliarde) și LA Galaxy (1,08 miliarde).

5. FIFA a anunțat că a primit 508 milioane de solicitări pentru cele 7 milioane de bilete disponibile la meciurile de la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic (11 iunie – 19 iulie). Președintele Gianni Infantino estimează că turneul final va genera venituri de peste 11 miliarde de dolari.

6. Producătorul de bere Guiness a investit 52 de milioane de lire sterline pentru a avea vizibilitate pe stadioanele din Premier League, promovându-și produsul cu zero alcool. Echipele de top pe care le sponsorizează compania irlandeză sunt Arsenal, Aston Villa și Newcastle United.

7. Netflix va transmite live pentru prima oară o luptă din MMA, Ronda Rousey (39 de ani) versus Gina Carano (43 de ani). Cele două sportive se vor întoarce în ring pe 16 mai, evenimentul fiind găzduit de Intuit Dome din Los Angeles. Rousey a făcut parte din WWE între 2018 și 2023, iar Carano a început o carieră actoricească.

8. ESPN va transmite meciurile din Premier League în America de Sud până în 2031. Rețeaua de televiziune a semnat prelungirea contractului pentru drepturile tv din această regiune, plătind 450 de milioane de lire sterline! În ciclul 2025-2028, suma totală încasată de Premier League din drepturile de televizare este de 12,25 miliarde de lire sterline.

9. Serie A a plătit 18 milioane de euro pentru pachetul majoritar de acțiuni al platformei Fantacalcio, corespondentul din Italia al Echipei Fantastice din România. Se estimează că aceasta va avea încasări de 9.000.000 de euro în 2026, printre sponsori numărându-se McDonalds, Eni și Bancomat.

10. Commonwealth Bank (CBA) va fi primul partener principal al Jocurilor Olimpice de la Brisbane, din 2032. Potrivit publicației Australian Financial Review, banca va sponsoriza evenimentul cu 141,4 milioane de dolari. CBA tocmai a pus capăt contractului pe care l-a avut timp de patru ani cu Cricket Australia, în valoare totală de 28.300.000 de dolari.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

