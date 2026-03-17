U-BT Cluj, eliminare dramatică Campioana României s-a oprit pentru al treilea an la rând în sferturile EuroCup

Publicat: 17.03.2026, ora 21:10
Actualizat: 17.03.2026, ora 21:26
  • U-BT Cluj a fost eliminată în sferturile EuroCup de Bahceșehir Istanbul, scor 72-75.
  • Ardelenii părăsesc competiția pentru al treilea sezon consecutiv în sferturile de finală.

U-BT Cluj a început în ofensivă meciul, a condus cu 8-2, dar turcii au venit rapid cu replica și au preluat controlul jocului.

U-BT Cluj, eliminată în sferturile EuroCup

„Studenții” au mizat mult pe defensivă, provocându-i pe turci să facă multe greșeli. Strategia a funcționat, iar avansul de 9 puncte al gazdelor s-a redus la doar o lungime la pauză, 39-38.

În partea a doua, campioana României a continuat prestația bună din finalul primei părți și trecut în avantaj, în startul ultimului sfert, când s-a desprins și la 4 puncte, 67-63.

După o revenire a lui Bahceșehir, U Cluj a condus din nou, 71-70. Tripla lui Cavanaugh i-a adus din nou în avantaj pe turci cu 23 de secunde rămase pe ceas.

Final de coșmar pentru U Cluj

Clujenii au prelungit următorul atac până în ultimele două secunde, când Ceaser a atacat coșul, dar a fost faultat de Mitchell.

A urmat un ghinion maxim pentru U Cluj. Ceaser a ratat prima aruncare liberă și a încercat s-o rateze și pe a doua pentru a-i putea oferi echipei sale o nouă șansă de egalare.

Doar că mingea a intrat în coș și le-a revenit turcilor. Guzman a faultat rapid, iar Cavanaugh a transformat ambele libere, 75-72.

Clujenii au încercat o egalare miraculoasă după time-out, însă coșul de 3 puncte n-a mai venit.

Bahceșehir s-a impus cu 75-72 și s-a calificat în semifinale, unde va da peste învingătoarea dintre Trento și Beșiktaș.

U Cluj se oprește din nou în sferturi, la fel ca în precedentele două sezoane, când a fost învinsă de London Lions (79-91), respectiv Valencia (74-98).

De la U-BT, în partida cu Bahcesehir s-au remarcat Daron Russell, cel care a reușit 23 de puncte, Nighael Ceaser, cu 12 puncte și 10 recuperări, dar și Iverson Molinar și Mitch Creek, cu câte 9 puncte.

De cealaltă parte s-au remarcat Malachi Flynn, cu 16 puncte și 10 recuperări, Balsa Koprivica, cu 12 puncte, și Trevion Williams, cel care a reușit 11 puncte și 16 recuperări.

