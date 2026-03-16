Business Drops #93 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 93.

Astăzi, printre altele, despre intrarea lui Roger Federer în „clubul miliardarilor” și salariul uriaș încasat de Lionel Messi la Inter Miami.

1. Clubul de baschet Olympiacos și Superbet au semnat un parteneriat valabil din vara acestui an până în 2033, în valoare totală de 43.000.000 de euro. Compania românească de betting va înlocui brandul Bwin ca sponsor principal al echipei din Pireu (Grecia).

2. Roger Federer a intrat în „clubul miliardarilor”. Fostul jucător de tenis are o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Alți miliardari care provin din lumea sportului sunt LeBron James (baschet) și Tiger Woods (golf).

3. Municipalitatea din Barcelona a extins contractul cu Formula 1 până în 2032, urmând să găzduiască etape alternativ cu circuitul belgian de la Spa-Francorchamps. Marele Premiu al Cataluniei generează venituri de 300.000.000 de euro pentru economia locală.

4. FIFA va permite televiziunilor să difuzeze spoturi publicitare în timpul pauzelor de hidratare ale meciurilor de la Cupa Mondială 2026. Fiecare întrerupere va avea o durată de cinci minute și va fi luată la mijlocul fiecărei reprize.

5. Constructorul chinez de automobile BYD analizează posibilitatea de a intra în Formula 1, ca parte a strategiei de creștere a vizibilității la nivel global. Interesul pentru F1 este în creștere în China după revenirea Marelui Premiu de la Shanghai în 2024 și după debutul primului pilot din această țară, Zhou Guanyu.

6. Lionel Messi câștigă 80.000.000 de dolari pe sezon la Inter Miami din salariu, bonusuri și acțiuni. Contractul de bază al fotbalistului argentinian este de 12.000.000 de dolari. În plus, Messi mai obține venituri și din contractele comerciale semnate cu branduri precum Apple și Adidas.

7. În urma unei strângeri de fonduri, grupul de investiții Tropion a obținut 55.000.000 de dolari, pe care îi va investi în acțiuni la diferite francize din NBA. Investiția va fi făcută în asociere cu firma Blue Owl HomeCourt, care se află deja în acționariatul mai multor echipe, printre care Atlanta Hawks.

8. Numărul contractelor de sponsorizare din sportul feminin a crescut cu 53%, la nivel global, comparativ cu sezonul 2022-2023. Serie A Femminile, campionatul feminin de fotbal din Italia, a înregistrat cea mai mare creștere, de 600%.

8. Buffalo Bills a obținut peste 260.000.000 de dolari din comercializarea locurilor cu licență personală. Franciza din National Football League a vândut 53.300 de rezervări pentru anumite scaune de pe stadion. Legends Global, firma de publicitate care a intermediat vânzările, a primit un comision de 3.300.000 de dolari.

10. Federația Română de Fotbal și Noriel, grup de companii care deține o fabrică de jucării, magazine de jucării și o editură, au semnat un parteneriat strategic cu scopul de a atrage tinerii suporteri alături de echipa națională a României și de a consolida legătura dintre fotbal și noile generații.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

