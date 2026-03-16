Business Drops #93 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 12:14
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 12:14
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 93.
  • Astăzi, printre altele, despre intrarea lui Roger Federer în „clubul miliardarilor” și salariul uriaș încasat de Lionel Messi la Inter Miami.

1. Clubul de baschet Olympiacos și Superbet au semnat un parteneriat valabil din vara acestui an până în 2033, în valoare totală de 43.000.000 de euro. Compania românească de betting va înlocui brandul Bwin ca sponsor principal al echipei din Pireu (Grecia).

2. Roger Federer a intrat în „clubul miliardarilor”. Fostul jucător de tenis are o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Alți miliardari care provin din lumea sportului sunt LeBron James (baschet) și Tiger Woods (golf).

3. Municipalitatea din Barcelona a extins contractul cu Formula 1 până în 2032, urmând să găzduiască etape alternativ cu circuitul belgian de la Spa-Francorchamps. Marele Premiu al Cataluniei generează venituri de 300.000.000 de euro pentru economia locală.

4. FIFA va permite televiziunilor să difuzeze spoturi publicitare în timpul pauzelor de hidratare ale meciurilor de la Cupa Mondială 2026. Fiecare întrerupere va avea o durată de cinci minute și va fi luată la mijlocul fiecărei reprize.

5. Constructorul chinez de automobile BYD analizează posibilitatea de a intra în Formula 1, ca parte a strategiei de creștere a vizibilității la nivel global. Interesul pentru F1 este în creștere în China după revenirea Marelui Premiu de la Shanghai în 2024 și după debutul primului pilot din această țară, Zhou Guanyu.

6. Lionel Messi câștigă 80.000.000 de dolari pe sezon la Inter Miami din salariu, bonusuri și acțiuni. Contractul de bază al fotbalistului argentinian este de 12.000.000 de dolari. În plus, Messi mai obține venituri și din contractele comerciale semnate cu branduri precum Apple și Adidas.

7. În urma unei strângeri de fonduri, grupul de investiții Tropion a obținut 55.000.000 de dolari, pe care îi va investi în acțiuni la diferite francize din NBA. Investiția va fi făcută în asociere cu firma Blue Owl HomeCourt, care se află deja în acționariatul mai multor echipe, printre care Atlanta Hawks.

8. Numărul contractelor de sponsorizare din sportul feminin a crescut cu 53%, la nivel global, comparativ cu sezonul 2022-2023. Serie A Femminile, campionatul feminin de fotbal din Italia, a înregistrat cea mai mare creștere, de 600%.

8. Buffalo Bills a obținut peste 260.000.000 de dolari din comercializarea locurilor cu licență personală. Franciza din National Football League a vândut 53.300 de rezervări pentru anumite scaune de pe stadion. Legends Global, firma de publicitate care a intermediat vânzările, a primit un comision de 3.300.000 de dolari.

10. Federația Română de Fotbal și Noriel, grup de companii care deține o fabrică de jucării, magazine de jucării și o editură, au semnat un parteneriat strategic cu scopul de a atrage tinerii suporteri alături de echipa națională a României și de a consolida legătura dintre fotbal și noile generații.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Să mori de râs

Și tu, Mirele?

12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Semnul monstrului, semnul curajului

Secretul din Dubai

Ne ceartă Tase și Pancu!

Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
