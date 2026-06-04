„Asta i-a tras în jos!” Răzvan Lucescu a identificat ce nu funcționează la Rapid: „Problema e mai din trecut”

Răzvan Lucescu (57 de ani) a vorbit despre problemele cu care se confruntă Rapid în fiecare sezon, nereușind să țină pasul până la final și să facă față presiunii.

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Tehnicianul care ducea clubul în sferturile de finală ale Cupei UEFA în urmă cu 20 de ani crede că problema e mult mai amplă și are legătură cu perioada în care echipa a activat în ligile inferioare.

Răzvan Lucescu: „Asta i-a tras în jos!”

Lucescu e de părere că suporterii și cei din conducere au sperat mult prea repede la rezultate mari sau chiar la titlu, având în vedere situația dificilă prin care a trecut echipa.

„Nu au reușit încă să treacă peste perioada aceea de lipsă de Liga 1. Nu au reușit pentru că își caută încă identitatea. Cred că este o presiune pe care nu știu cum să o gestioneze.

Inclusiv de sus, conducerea. Investițiile, care au fost făcute, s-a așteptat să dea randament imediat. Problema e mai din trecut.

Imediat când au promovat, după ce a venit domnul Șucu, au zis că gata, Rapid ia campionatul. Asta i-a tras în jos!

Suporterii au așteptări, nu au răbdare. Eu cred că aici e clasicul exemplu în care trebuie să se înțeleagă că trebuie liniște”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit digisport.ro.

FCSB poate să treacă mult mai ușor peste asta. Ei au jucat în Europa, au mai luat campionatul, au altă mentalitate Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Deși a avut o prestație bună în sezonul regulat și dădea senzația că poate lupta pentru titlu, Rapid a încheiat play-off-ul doar pe locul 5.

FOTO. Rapid - U Craiova 0-0 , ultimul meci al sezonului

Programul complet al presezonului pentru Rapid

15 iunie – Reunirea lotului, vizita medicală și primul antrenament;

25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;

29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);

10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.

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