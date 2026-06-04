Mourinho a dat Turcia în judecată! Motivul pentru care portughezul a depus o plângere la CEDO

Jose Mourinho (63 de ani) a intentat o acțiune în justiție împotriva Turciei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Portughezul susține că i-a fost încălcată libertatea de exprimare când era antrenor la Fenerbahce.

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„The Special One” a pregătit-o pe Fenerbahce în perioada iulie 2024 - 29 august 2025.

Jose Mourinho a dat Turcia în judecată la CEDO

În martie anul trecut, cu doar câteva luni înainte să fie concediat, după ce a ratat șansa de a califica echipa în Liga Campionilor, portughezul a intentat un proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), informează rfi.fr.

Motivul ar fi fost legat de sancțiunilor discilplinare impuse de Federația Turcă de Fotbal (TFF) pentru „conduită nesportivă”.

La baza cazului au stat afirmațiile pe care lusitanul le-a făcut în noiembrie 2024 despre suporterii unei echipe rivale și despre arbitrii turci, declarații care au dus la o suspendare de la meciuri și la două amenzi de aproximativ 21.000 de dolari.

Jose Mourinho în perioada Fenerbahce / Foto: IMAGO

Potrivit articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, „reclamantul susține că litigiul în cauză nu a fost soluționat de un tribunal independent și imparțial”, se arată într-un document al Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) datat pe 13 mai.

El a mai spus că „nu a fost notificat” cu privire la decizia TFF, în timp ce, în temeiul articolului 10, a susținut că „dreptul său la libertatea de exprimare a fost încălcat de sancțiunile impuse”.

Instanța a acceptat plângerea și a adresat o serie de întrebări autorităților turce. Acestea au la dispoziție maximum șase luni pentru a-și prezenta opiniile și apărarea la CEDO, scrie en.haberler.com.

62 de meciuri a bifat Mourinho pe banca celor de la Fenerbahce (37 de victorii, 14 egaluri și 11 înfrângeri)

După experiența din Turcia, Mourinho a semnat cu Benfica, echipa ce o elimina pe Fenerbache din drumul spre Liga Campionilor.

În acest moment, „The Special One” este așteptat să se despartă de gruparea portugheză și să revină pe banca celor de la Real Madrid.

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