„Mie îmi cere dublu!” Gigi Becali a vorbit despre fotbalistul propus la FCSB: „Dacă îl vreau, trebuie să dau bani mulți de tot” +7 foto
Remus Guțea/ Foto: sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
Superliga

„Mie îmi cere dublu!” Gigi Becali a vorbit despre fotbalistul propus la FCSB: „Dacă îl vreau, trebuie să dau bani mulți de tot”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 22:49
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 22:49
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul echipei FCSB, a dezvăluit că i s-a recomandat să-l transfere pe Remus Guțea (19 ani), jucătorul celor de la FC Voluntari.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FC Voluntari a promovat în Liga 1 după ce a învins-o, luni, pe Hermannstadt în barajul de menținere/promovare (5-3 la general).

Remus Guțea a contribuit decisiv la victorie, după ce a obținut al doilea penalty al echipei, în minutul 73.

Mourinho a dat Turcia în judecată! Motivul pentru care portughezul a depus o plângere la CEDO
Citește și
Mourinho a dat Turcia în judecată! Motivul pentru care portughezul a depus o plângere la CEDO
Citește mai mult
Mourinho a dat Turcia în judecată! Motivul pentru care portughezul a depus o plângere la CEDO

Gigi Becali: „Dacă mă aude finu’, îmi cere bani mulți să-l aduc la FCSB!”

Evoluțiile tânărului fotbalist de 19 ani i-au atras atenția și lui Gigi Becali.

Patronul celor de la FCSB susține că un eventual transfer al lui Guțea nu ar fi ușor de realizat, deoarece Florin Pandele, finul său și primarul Voluntariului, ar putea cere o sumă importantă pentru fotbalistul care a impresionat în Liga 2.

„L-am văzut. Mi-a dat nea Mitică mesaj: «Ia-l pe Remus Guțea imediat!». Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, trebuie să dau bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: «Lasă, că are nașul bani»

Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000. Acum glumesc, să nu se interpreteze, că el e supărăcios, imediat se supără”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

250.000 de euro
este cota de piață a lui Remus Guțea, potrivit transfermark.ro

Remus Guțea: „Țin de mic cu FCSB”

La finalul partidei cu Hermannstadt, Remus Guțea a fost întrebat ce meci așteaptă în Liga 1, în sezonul viitor. Acesta a precizat că vrea să joace cu FCSB, echipă pe care o susține încă din copilărie.

Anul trecut, Remus Guțea a intrat în vizorul roș-albaștrilor, atunci când Mihai Stoica a rămas impresionat de calitățile sale.

„Sunt bucuros că am reuşit să aducem victoria. Ne-am făcut jocul nostru, ne-am antrenat, ce am antrenat asta am şi jucat şi suntem bucuroşi.

Eu zic că a fost un penalty foarte clar, m-a lovit din spate, m-a lovit în picior şi a fost penalty.

Cu FCSB (n.r. - e nerăbdător să joace), că ţin de mic cu FCSB”, a declarat Remus Guțea, conform orangesport.ro.

FOTO. Penalty-ul obținut de Remus Guțea în minutul 73 al partidei FC Voluntari - Hermannstadt 3-0

Penalty-ul scos de Remus Guțea în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
Penalty-ul scos de Remus Guțea în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captura ecran Prima Sport.jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Penalty-ul scos de Remus Guțea în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Penalty-ul scos de Remus Guțea în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Penalty-ul scos de Remus Guțea în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Penalty-ul scos de Remus Guțea în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Penalty-ul scos de Remus Guțea în FC Voluntari - Hermannstadt Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
+7 Foto
labels.photo-gallery
  • Născut pe 2 noiembrie 2006 la Videle, mijlocașul lateral a mai evoluat pentru CS Mioveni. De asemenea a bifat 17 selecții la naționala României U19, respectiv U20.
32
de meciuri a jucat Guțea la Voluntari în sezonul recent încheiat: a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive
FCSB l-a convins! Contract nou pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei: „E al nostru”
Citește și
FCSB l-a convins! Contract nou pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei: „E al nostru”
Citește mai mult
FCSB l-a convins! Contract nou pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei: „E al nostru”

Citește și

Portarul lui FCSB, prezentat la Craiova Mai avea 5 ani de contract cu fosta campioană. Becali: „Giovanni l-a dus acolo” » Anunțul făcut de olteni
Superliga
15:26
Portarul lui FCSB, prezentat la Craiova Mai avea 5 ani de contract cu fosta campioană. Becali: „Giovanni l-a dus acolo” » Anunțul făcut de olteni
Citește mai mult
Portarul lui FCSB, prezentat la Craiova Mai avea 5 ani de contract cu fosta campioană. Becali: „Giovanni l-a dus acolo” » Anunțul făcut de olteni
Boateng stârnește interes în Liga 1 După FCSB, un alt club important din România a pus ochii pe fostul fundaș al lui Dinamo
Superliga
14:12
Boateng stârnește interes în Liga 1 După FCSB, un alt club important din România a pus ochii pe fostul fundaș al lui Dinamo
Citește mai mult
Boateng stârnește interes în Liga 1 După FCSB, un alt club important din România a pus ochii pe fostul fundaș al lui Dinamo

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A murit șeful MI6 care a ajutat „eficient, loial și discret” România. „Nimeni nu l-a ascultat cu adevărat atunci”
A murit șeful MI6 care a ajutat „eficient, loial și discret” România. „Nimeni nu l-a ascultat cu adevărat atunci”
A murit șeful MI6 care a ajutat „eficient, loial și discret” România. „Nimeni nu l-a ascultat cu adevărat atunci”
gigi becali fc voluntari fcsb remus gutea
Știrile zilei din sport
Generația de Aur și Brazilia, experții Antenei 1 Foști mari fotbaliști sunt analiștii Mondialului + O surpriză: co-prezentator va fi o vedetă feminină a postului
Media
16:54
Generația de Aur și Brazilia, experții Antenei 1 Foști mari fotbaliști sunt analiștii Mondialului + O surpriză: co-prezentator va fi o vedetă feminină a postului
Citește mai mult
Generația de Aur și Brazilia, experții Antenei 1 Foști mari fotbaliști sunt analiștii Mondialului + O surpriză: co-prezentator va fi o vedetă feminină a postului
„Am fost invidioși pe voi la Mondial” Selecționerul galez a vorbit la București despre Hagi și confruntările din 1992-1993: „Ne-ați rupt sufletul!”
Nationala
18:24
„Am fost invidioși pe voi la Mondial” Selecționerul galez a vorbit la București despre Hagi și confruntările din 1992-1993: „Ne-ați rupt sufletul!”
Citește mai mult
„Am fost invidioși pe voi la Mondial” Selecționerul galez a vorbit la București despre Hagi și confruntările din 1992-1993: „Ne-ați rupt sufletul!”
Cine îi ia locul lui Kopic? Un străin e favorit pentru funcția de antrenor la Dinamo. A lucrat cu un nume uriaș
Superliga
17:38
Cine îi ia locul lui Kopic? Un străin e favorit pentru funcția de antrenor la Dinamo. A lucrat cu un nume uriaș
Citește mai mult
Cine îi ia locul lui Kopic? Un străin e favorit pentru funcția de antrenor la Dinamo. A lucrat cu un nume uriaș
Daniel Niculae, out! Hermannstadt anunță că nu-i prelungește contractul președintelui + Mesaj ferm: „Nu ne desființăm!”
Liga 2
10:34
Daniel Niculae, out! Hermannstadt anunță că nu-i prelungește contractul președintelui + Mesaj ferm: „Nu ne desființăm!”
Citește mai mult
Daniel Niculae, out! Hermannstadt anunță că nu-i prelungește contractul președintelui + Mesaj ferm: „Nu ne desființăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:53
„Nu mă surprinde” Mihai Stoica, după șocul plecării lui Zeljko Kopic de la Dinamo: „La fel s-ar fi întâmplat și la noi”
„Nu mă surprinde” Mihai Stoica, după șocul plecării lui Zeljko Kopic de la Dinamo: „La fel s-ar fi întâmplat și la noi”
20:57
„Am ajuns pe mâna unor venetici” Cornel Dinu, analiză dură. Ce spune despre Kopic și cine crede că ar trebui să vină la Dinamo
„Am ajuns pe mâna unor venetici” Cornel Dinu, analiză dură. Ce spune despre Kopic și cine crede că ar trebui să vină la Dinamo
21:55
Drama care i-a marcat viața Bellamy, emoționat în Ghencea de amintirea celui care i-a fost coleg, selecționer și a transformat fotbalul galez
Drama care i-a marcat viața Bellamy, emoționat în Ghencea de amintirea celui care i-a fost coleg, selecționer și a transformat fotbalul galez
21:10
Lovit de ghinion la Roland Garros S-a retras înainte de meciul carierei: „N-am putut dormi deloc”. Reacția virală a lui Agassi și cine sunt cei doi finaliști
Lovit de ghinion la Roland Garros S-a retras înainte de meciul carierei: „N-am putut dormi deloc”. Reacția virală a lui Agassi și cine sunt cei doi finaliști
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
Top stiri
Adrian Mutu, fizic de invidiat! FOTO. Cum arată „Briliantul” la 10 ani de la retragerea din fotbal
Superliga
19:00
Adrian Mutu, fizic de invidiat! FOTO. Cum arată „Briliantul” la 10 ani de la retragerea din fotbal
Citește mai mult
Adrian Mutu, fizic de invidiat! FOTO. Cum arată „Briliantul” la 10 ani de la retragerea din fotbal
Lot redus cu Țara Galilor Șapte jucători au plecat din cantonamentul României înainte de meciul din Ghencea. Printre ei se numără și Ianis Hagi
Nationala
10:54
Lot redus cu Țara Galilor Șapte jucători au plecat din cantonamentul României înainte de meciul din Ghencea. Printre ei se numără și Ianis Hagi
Citește mai mult
Lot redus cu Țara Galilor Șapte jucători au plecat din cantonamentul României înainte de meciul din Ghencea. Printre ei se numără și Ianis Hagi
Cum a dus-o pe FCSB în Europa Marius Baciu a dezvăluit secretul calificării în preliminariile Conference League: „Pe asta ne-am bazat”
Superliga
16:59
Cum a dus-o pe FCSB în Europa Marius Baciu a dezvăluit secretul calificării în preliminariile Conference League: „Pe asta ne-am bazat”
Citește mai mult
Cum a dus-o pe FCSB în Europa Marius Baciu a dezvăluit secretul calificării în preliminariile Conference League: „Pe asta ne-am bazat”
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului
B365
04.06
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului
Citește mai mult
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 40 rapid 10 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
05.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share