„Mie îmi cere dublu!” Gigi Becali a vorbit despre fotbalistul propus la FCSB: „Dacă îl vreau, trebuie să dau bani mulți de tot”

Gigi Becali (67 de ani), patronul echipei FCSB, a dezvăluit că i s-a recomandat să-l transfere pe Remus Guțea (19 ani), jucătorul celor de la FC Voluntari.

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FC Voluntari a promovat în Liga 1 după ce a învins-o, luni, pe Hermannstadt în barajul de menținere/promovare (5-3 la general).

Remus Guțea a contribuit decisiv la victorie, după ce a obținut al doilea penalty al echipei, în minutul 73.

Gigi Becali: „Dacă mă aude finu’, îmi cere bani mulți să-l aduc la FCSB!”

Evoluțiile tânărului fotbalist de 19 ani i-au atras atenția și lui Gigi Becali.

Patronul celor de la FCSB susține că un eventual transfer al lui Guțea nu ar fi ușor de realizat, deoarece Florin Pandele, finul său și primarul Voluntariului, ar putea cere o sumă importantă pentru fotbalistul care a impresionat în Liga 2.

„L-am văzut. Mi-a dat nea Mitică mesaj: «Ia-l pe Remus Guțea imediat!». Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, trebuie să dau bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: «Lasă, că are nașul bani»

Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000. Acum glumesc, să nu se interpreteze, că el e supărăcios, imediat se supără”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

250.000 de euro este cota de piață a lui Remus Guțea, potrivit transfermark.ro

Remus Guțea: „Țin de mic cu FCSB”

La finalul partidei cu Hermannstadt, Remus Guțea a fost întrebat ce meci așteaptă în Liga 1, în sezonul viitor. Acesta a precizat că vrea să joace cu FCSB, echipă pe care o susține încă din copilărie.

Anul trecut, Remus Guțea a intrat în vizorul roș-albaștrilor, atunci când Mihai Stoica a rămas impresionat de calitățile sale.

„Sunt bucuros că am reuşit să aducem victoria. Ne-am făcut jocul nostru, ne-am antrenat, ce am antrenat asta am şi jucat şi suntem bucuroşi.

Eu zic că a fost un penalty foarte clar, m-a lovit din spate, m-a lovit în picior şi a fost penalty.

Cu FCSB (n.r. - e nerăbdător să joace), că ţin de mic cu FCSB ”, a declarat Remus Guțea, conform orangesport.ro.

FOTO. Penalty-ul obținut de Remus Guțea în minutul 73 al partidei FC Voluntari - Hermannstadt 3-0

Născut pe 2 noiembrie 2006 la Videle, mijlocașul lateral a mai evoluat pentru CS Mioveni. De asemenea a bifat 17 selecții la naționala României U19, respectiv U20.

32 de meciuri a jucat Guțea la Voluntari în sezonul recent încheiat: a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive

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