Business Drops #95 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Prima TV a fost lider de audiență în seara de 26 martie, datorită meciului Turcia vs România (1-0)
Publicat: 30.03.2026, ora 19:32
Actualizat: 30.03.2026, ora 19:48
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 95.
  • Astăzi, printre altele, despre audiența barajului Turcia - România, cel mai mare rating din etapa de Liga 1, mingile din UCL și ce bani atrage padelul
  1. Prima TV a fost lider de audiență în seara de 26 martie, datorită meciului Turcia vs România (1-0), din semifinalele barajului pentru   Cupa Mondială. Partida de la Istanbul a fost urmărită de peste 4.000.000 de telespectatori, înregistrând 30 de puncte de rating și 63% cotă de piață.
  2. Universitatea Craiova a raportat încasări de 19.300.000 de euro pentru anul 2025, bilanțul contabil închis pe 31 decembrie indicând un profit de 900.000 de euro. Cei mai mulți bani – 6.000.000 de euro – au provenit din premiile încasate de la UEFA în urma participării în Conference League.
  3. FCSB vs UTA Arad (1-0, în play-out-ul SuperLigii) a fost meciul care a înregistrat cel mai mare rating (3,6%) în ultima etapă de campionat. În topul audiențelor au urmat Dinamo vs Universitatea Craiova 0-1 (3,3%) și CFR Cluj vs Rapid 1-0 (2,7%). Derby-ul Real Madrid vs Atletico Madrid 3-2, din LaLiga, a avut un rating de 1,8%.
  4. NBA ia în considerare extinderea numărului de echipe cu două francize, din Las Vegas și din Seattle. Potrivit presei americane, taxa de participare pe care trebuie să o achite cele două se situează între 7 și 10 miliarde de dolari. În ambele orașe există o comunitate numeroasă de fani ai baschetului și o infrastructură care se ridică la nivelul competiției.
  5. Gazonul retractabil de pe stadionul lui Real Madrid urmează să fie înlocuit cu o suprafață de zgură de către organizatorii turneului de tenis Madrid Open. Închirierea arenei pentru evenimente externe este parte a strategiei prin care clubul madrilen generează venituri de 1,2 miliarde de dolari pe an.
  6. Liga Profesionistă de Padel a atras 15.000.000 de dolari în ultimele 12 luni. Printre investitori se numără jucătorul de tenis Francis Tiafoe și Maarten Paes, portarul celor de la Ajax Amsterdam. Acest sport are o popularitate tot mai mare în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
  7. Mingile folosite în Champions League ar putea avea în viitor un alt producător, în contextul în care Nike și Puma s-au arătat interesate să „liciteze” pentru contractul deținut din 2001 de Adidas. UEFA este dispusă să încheie o înțelegere cu un alt brand, colaborarea urmând să acopere și celelalte două competiții intercluburi, Europa League și Conference League.
  8. Un tricou fără semnătură purtat de japonezul Shohei Ohtani în turneul World Baseball Classic a fost vândut cu suma record de 1.500.000 de dolari, prin site-ul de licitații al MLB. Precedentul record era deținut tot de un tricou al lui Ohtani, care fusese achiziționat cu 250.000 de dolari.
  9. FIFA a depășit cu 225.000.000 de dolari ținta de încasări pentru anul 2025. Performanța a fost favorizată de contractul în valoare de un miliard de dolari semnat cu DAZN pentru drepturile de difuzare a meciurilor de la Campionatul Mondial al Cluburilor. Veniturile generate pentru acest ciclu de forul fotbalistic se apropie de 13 miliarde de dolari.
  10. Lidl a devenit partener oficial al UEFA până în 2030. Lanțul de supermarketuri se va număra printre sponsorii Campionatului European masculin de fotbal din 2028 și va sprijini inițiativele forului fotbalistic destinat sectorului juvenil.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

