„Dinamo și Rapid să mai aștepte” MM Stoica, ironic la adresa rivalelor după calificarea FCSB în Conference League: „Aștept tragerea la sorți”

DINAMO - FCSB 1-1 (1-2 d.prel). Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, le-a ironizat pe marele rivale după calificarea echipei sale în Conference League.

FCSB a reușit să-și salveze dramatic sezonul, după ce a fost nevoită să evolueze în play-out.

Roș-albaștrii au învins Dinamo, marea rivală, într-un meci cu o miză uriașă și vor juca pentru al 24-lea sezon în Europa.

La finalul partidei, Mihai Stoica a analizat succesul echipei antrenate de Marius Baciu și nu a ratat ocazia de a-și înțepa rivalele.

„Înainte să înceapă meciul, am zis că parcă nu-mi vine să cred că nu vom juca în Europa și uite că jucăm. Dinamo și Rapid trebuie să mai aștepte, că e mai greu să ajungi în Europa.

Victorie pe deplin meritată. Mă bucură că golul calificări a fost marcat de Ofri Arad în care eu am mare încredere şi nimeni nu avea, dar aşa mai văd eu nişte lucruri pe care alţii nu le văd eu. Şi de Toma am zis la fel. Am chef să mă laud în seara asta.

Mi s-a părut un ritm bun pentru finalul sezonului. Ei l-au recuperat pe Karamoko, noi am jucat cu trei optari. Aştept tragerea la sorţi şi campania de transferuri. Totul e bine ce se termină de bine”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB va intra în turul doi preliminar din Conference League

VIDEO. Golul marcat de Ofri Arad în meciul cu Dinamo 1-1 ( 1-2 d.prel)

