Business Drops #98 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Publicat: 21.04.2026, ora 14:37
Actualizat: 21.04.2026, ora 14:37
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 98.
  • Astăzi, printre altele, despre încasările anuale obținute de UEFA, suma câștigată de Sorana Cîrstea la turneul de la Linz și parteneriatul inedit încheiat de Arsenal.
  1. Muzeul Băncii Naționale a României va găzdui Super Chess Classic România. Competiția se va desfășura în perioada 14–23 mai 2026, având fond de premiere de 475.000 de dolari. Printre cei mai de seamă participanți sunt italo-americanul Fabiano Caruana, germanul Vincent Keymer și olandezul Anish Giri, invitat de onoare fiind Garry Kasparov.
  2. UEFA va încasa un miliard de euro pe an doar din venituri comerciale generate de competițiile intercluburi. Forul fotbalistic își va mări încasările totale anuale de la 4,4 miliarde de euro la peste 6 miliarde în sezonul viitor. 74% din acești bani vor merge spre fondul din care vor fi premiate participantele în Champions League, Europa League și Conference League.
  3. Platforma de streaming Disney+ va extinde până în 2029 serialul „Welcome to Wrexham”, care va ajunge la 8 sezoane. Producția urmărește parcursul clubului galez până în Premier League, fiind realizată de proprietarii echipei, actorii Ryan Reynolds și Rob McElhenney. Ei nu primesc bani din drepturi TV, dar văd acest serial ca pe un instrument prin care sunt atrași sponsori și prin care este construit un brand global.
  4. Universitatea Craiova este lider în clasamentul prezenței spectatorilor pe teren propriu, cu 245.656 de fani după primele 17 jocuri din SuperLiga 2025-2026 disputate acasă. Echipa antrenată de Filipe Coelho poate depăși în total, în acest sezon competițional, 300.000 de spectatori, performanță realizată doar de FCSB în actualul format al competiției.
  5. Sorana Cîrstea a câștigat 57.190 de euro în urma participării la turneul WTA 500 de la Linz (Austria). Românca a primit 26.755 de euro pentru că a câștigat proba de dublu, alături de chinezoaica Shuai Zhang, și 30.435 de euro pentru că a ajuns în sferturile de finală la „simplu”. La rândul ei, Gabriela Ruse a încasat 57.395 de euro pentru calificarea în semifinale la simplu.
  6. Firma de investiții TPG, care administrează active de 303 miliarde  dolari, intenționează să achiziționeze compania de marketing Learfield, cu două miliarde dolari. Aceasta din urmă gestionează drepturile multimedia pentru peste 100 de colegii americane.
  7. UEFA a anunțat că poartă negocieri exclusive cu Nike pentru ca producătorul american de echipament sportiv să devină furnizor oficial de mingi pentru cupele europene în ciclul 2027-2031În total, în Champions League, Europa League și Conference League se dispută 531 de meciuri pe sezon.
  8. FCSB vs Oțelul (4-0, în play-out-ul SuperLigii din România) a fost cel mai urmărit meci din weekend-ul de Paște, înregistrând 3,6% rating pe publicul comercial, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național. Podiumul celor mai bune audiențe a fost completat de două jocuri din play-off: „U” Cluj – Universitatea Craiova 4-0 (3,15%) și Rapid – FC Argeș 0-0 (3,1%).
  9. Jannik Sinner a primit 1.123.711 de dolari și 1.000 de puncte după ce a câștigat turneul de la Monte Carlo. Italianul s-a impus cu 2-0 la seturi (7-6, 6-3) în finala disputată cu spaniolul Carlos Alcaraz, care a încasat 613.678 de dolari.
  10. Arsenal a încheiat un parteneriat global cu Meta, compania care deține Facebook și Whatsapp. Fanii „tunarilor” vor beneficia de experiențe digitale și de promoții exclusive prin intermediul canalelor oficiale ale clubului de pe cele două platforme de socializare. Meta mai colaborează cu echipa de Formula 1 Mercedes.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

