„E momentul lor” Antrenorul care a readus-o pe Dinamo în prim-plan o vede favorită la titlu pe rivala „câinilor”

Ovidiu Burcă, 45 de ani, antrenorul care vrea să promoveze cu Sepsi în prima ligă la finalul sezonului, a comentat bătălia pentru titlu din Liga 1

Tehnicianul originar din Slatina a reușit deja o promovare spectaculoasă pe prima scenă, cu Dinamo, în vara lui 2023.

Ovidiu Burcă: „Coelho a adus multă liniște la Craiova”

Acum, Burcă, fost jucător la Universitatea Craiova în sezonul 2001-2002, spune că alb-albaștrii au cele mai mari șanse să ridice trofeul în luna mai.

„Îi văd favoriți la titlu! M-aș bucura (n.r. să câștige campionatul). Pentru ceea ce a făcut Craiova Maxima și ce au lăsat în urma lor, iubirea asta alb-albastră, cred că e și momentul lor după atât de mulți ani să câștige un campionat.

Îmi place Coelho de la Craiova. A venit și a adus multă liniște într-un ocean de emoție și de pasiune. Îmi place structura lui. Au un model de joc extrem de interesant și echipa arată bine, extrem de solidă.

Coelho a venit după Mirel, a vrut să schimbe lucruri, a văzut că echipa era construită și lucrurile funcționau și atunci și-a dat seama (n.r. că nu trebuie să schimbe lucrurile). Îmi place cum a continuat ceea ce a început Mirel să facă în acest sezon”, a spus Ovidiu Burcă, pentru prosport.ro.

Ca profesionist, nu știi niciodată unde te duce viața. De ce nu? Poate într-o zi… e un club frumos, cu o conducere foarte bună Ovidiu Burcă, despre o eventuală experiență la U Craiova

Clasamentul la intrarea în play-off

Echipă Puncte 1. U Craiova 30 2. Rapid 28 3. U Cluj 27 4. CFR Cluj 27* 5. Dinamo 26 6. FC Argeș 25

*️ - beneficiază de rotunjire

