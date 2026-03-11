„E momentul lor” Antrenorul care a readus-o pe Dinamo în prim-plan o vede favorită la titlu pe rivala „câinilor”

- Ovidiu Burcă, 45 de ani, antrenorul care vrea să promoveze cu Sepsi în prima ligă la finalul sezonului, a comentat bătălia pentru titlu din Liga 1
Tehnicianul originar din Slatina a reușit deja o promovare spectaculoasă pe prima scenă, cu Dinamo, în vara lui 2023.
Ovidiu Burcă: „Coelho a adus multă liniște la Craiova”
Acum, Burcă, fost jucător la Universitatea Craiova în sezonul 2001-2002, spune că alb-albaștrii au cele mai mari șanse să ridice trofeul în luna mai.
„Îi văd favoriți la titlu! M-aș bucura (n.r. să câștige campionatul). Pentru ceea ce a făcut Craiova Maxima și ce au lăsat în urma lor, iubirea asta alb-albastră, cred că e și momentul lor după atât de mulți ani să câștige un campionat.
Îmi place Coelho de la Craiova. A venit și a adus multă liniște într-un ocean de emoție și de pasiune. Îmi place structura lui. Au un model de joc extrem de interesant și echipa arată bine, extrem de solidă.
Coelho a venit după Mirel, a vrut să schimbe lucruri, a văzut că echipa era construită și lucrurile funcționau și atunci și-a dat seama (n.r. că nu trebuie să schimbe lucrurile). Îmi place cum a continuat ceea ce a început Mirel să facă în acest sezon”, a spus Ovidiu Burcă, pentru prosport.ro.
Ca profesionist, nu știi niciodată unde te duce viața. De ce nu? Poate într-o zi… e un club frumos, cu o conducere foarte bună Ovidiu Burcă, despre o eventuală experiență la U Craiova
Clasamentul la intrarea în play-off
|Echipă
|Puncte
|1. U Craiova
|30
|2. Rapid
|28
|3. U Cluj
|27
|4. CFR Cluj
|27*
|5. Dinamo
|26
|6. FC Argeș
|25
*️ - beneficiază de rotunjire