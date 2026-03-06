„Ești ca pe scaunul electric” Declarația șocantă a lui Stroll. Ce înseamnă să conduci Aston Martin la startul noii ediții de Formula 1

Lance Stroll, 27 de ani, al doilea pilot de la Aston Martin, se plânge și el de vibrațiile provocate de motorul Honda, după ce o făcuse Fernando Alonso.

Directorul Adrian Newey a surprins și mai mult când s-a referit la contractul cu Honda: „Nu știam”.

Mai e puțin până la startul noului sezon de Formula 1, duminică, la Melbourne, în Marele Premiu al Australiei.

Aston Martin tot nu a reușit să rezolve problema vibrațiilor declanșate de motorul Honda.

Vibrații care le pun sănătatea în pericol celor doi piloți, spaniolul Fernando Alonso și canadianul Lance Stroll.

Stroll, despre Aston Martin: „Parcă ești electrocutat”

Continuă declarațiile de la Aston Martin care șochează F1.

Întrebat despre acest subiect, Stroll s-a plâns. „Nu știu cu ce ai putea compara acele vibrații.

Lance Stroll, al doilea pilot la Aston Martin, fiul proprietarului Foto: Imago

Ești ca pe scaunul electric, parcă ești electrocutat”, a afirmat nord-americanul în vârstă de 27 de ani, prezentând monopostul AMR26, conform Motorsport.com.

Vibrațiile sunt foarte deranjante. E rău pentru motor, dar mai ales pentru cel care conduce mașina Lance Stroll, pilot Aston Martin

Directorul Aston Martin: „Dacă știam, nu am fi semnat cu Honda”

Și mai surprinzător a fost Adrian Newey, care a recunoscut că el și patronul Lawrence Stroll nu știau în momentul în care au semnat contractul cu Honda că japonezii nu mai au echipa de specialiști din trecut.

Inginerul britanic Adrian Newey, 67 de ani, directorul Aston Martin Foto: Imago

„Ne-am dat seama de-abia în noiembrie 2025. Dacă știam, nu am fi semnat cu Honda”, a reacționat Newey, directorul Aston Martin, potrivit Marca.com.

6:00 este ora la care va începe duminică dimineață prima cursă a anului de Formula 1, din Australia, în direct pe Antena 1. Calificările sunt sâmbătă, de la 7:00 (Antena 3 CNN)

„Alonso și Stroll riscă leziuni permanente”

Același Newey spunea zilele trecute, tot la Melbourne: „Alonso ne-a zis că nu poate face mai mult de 25 de ture fără a suferi leziuni permanente la nervii mâinilor din cauza vibrațiilor.

Acesta este riscul. Stroll nu poate mai mult de 15 înainte să atingă această limită”.

Simțim vibrațiile în corpul nostru. După 20-25 de minute, ne amorțesc mâinile și picioarele Fernando Alonso, pilot Aston Martin F1

