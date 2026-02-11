Accidentare horror la JO de iarnă Un sportiv australian și-a rupt gâtul! » A fost transportat la spital cu elicopterul. Care e starea lui

Cam Bolton (35 de ani), starul australian la snowboard, a suferit o accidentare teribilă în timpul unei sesiuni de antrenament pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina.

Competiția olimpică se desfășoară în Italia, în perioada 6-22 februarie, și adună la start aproximativ 3.500 de sportivi.

Cam Bolton și-a fracturat gâtul în timpul antrenamentelor

Cam Bolton urma să participe la a patra ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă din cariera sa, dar un accident teribil a pus capăt ambițiilor sportivului.

Luni, Bolton a suferit un accident în timpul antrenamentului pentru proba de snowboard cross. A doua zi, australianul s-a trezit cu dureri foarte mari în zona gâtului.

În urma unor investigații s-a descoperit că sportivul în vârstă de 35 de ani a suferit două fracturi la gât și a fost transportat la spital cu elicopterul, împreună cu un oficial al echipei, pentru tratament suplimentar, conform theguardian.com.

Alisa Camplin, șefa misiunii Australiei la JO 2026, a vorbit despre accidentarea suferită de Cam Bolton:

„Cam (n.r. - Bolton) a vrut să le explice colegilor săi ce s-a întâmplat și că se simte bine. este în stare bună și este îngrijit corespunzător.

El știe cât de serios luăm procesul de sprijinire a sa și comunicarea a fost foarte bună. Sunt mândră de nivelul de îngrijire pe care îl primește”, a spus Alisa Camplin.

Șefa misiunii Australiei a adăugat informații suplimentare despre starea lui Bolton:

„Protocoalele medicale pe care le urmăm au fost gestionate foarte strict, iar comunicarea cu Cam a fost foarte bună pe tot parcursul procesului.

Cam s-a trezit luni dimineață simțindu-se foarte înțepenit. Așadar, medicii au luat imediat decizia de a-l duce la o tomografie computerizată”, a mai spus Camplin, conform theaustralian.com.au.

Cam Bolton trebuia să participe joi dimineața la proba de snowboard cross. Acesta a fost înlocuit cu debutantul James Johnstone.

Ce performanțe a reușit Cam Bolton în cariera sa la Jocurile Olimpice:

JO de la Sochi din 2014 - locul 11 la snowboard cross individual

JO de la PyeongChang din 2018 - locul 10

JO de la Beijing din 2022 - locul 13 la individual și locul 9 la snowboard cross mixt

Echipa Australiei, zguduită de accidentări

Accidentarea suferită de Cam Bolton este a patra din echipa Australiei de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina.

Laura Peel, una din favoritele la proba de schi acrobatic, s-a accidentat la genunchi într-un cantonament preolimpic, iar Daisy Thomas a suferit și ea o accidentare la genunchi în urma unei căzături.

Misaki Vaughan, participantă la proba olimpică de snowboard halfpipe, a fost eliminată din competiție după ce a picat testul HIA (n.r. - Head Injury Assessment/Evaluarea în caz de lovitură la cap), în urma unei accidentări suferite la antrenamente.

Conform protocoalelor echipei, sportiva în vârstă de 20 de ani nu poate participa în competiție timp de cel puțin 7 zile.

„Din păcate, în sporturile de iarnă accidentările sunt frecvente, iar în condițiile în care vorbim despre 53 de sportivi care practică sporturi relativ riscante, nu este ceva neobișnuit, din păcate”, a mai adăugat Alisa Camplin.

Mi se rupe inima pentru ei, știu câtă muncă presupune un vis olimpic. Alisa Camplin

Alisa Camplin a câștigat medalia de aur la proba de schi acrobatic la Salt Lake City în 2022, concurând cu gleznele fracturate.

