Accidentare horror la JO de iarnă Un sportiv australian și-a rupt gâtul! » A fost transportat la spital cu elicopterul. Care e starea lui
Foto: IMAGO
Jocurile Olimpice

Accidentare horror la JO de iarnă Un sportiv australian și-a rupt gâtul! » A fost transportat la spital cu elicopterul. Care e starea lui

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 13:41
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 13:45
  • Cam Bolton (35 de ani), starul australian la snowboard, a suferit o accidentare teribilă în timpul unei sesiuni de antrenament pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina.

Competiția olimpică se desfășoară în Italia, în perioada 6-22 februarie, și adună la start aproximativ 3.500 de sportivi.

Jambor a plecat de la Rapid Giuleștenii confirmă despărțirea anunțată de GOLAZO.ro » Mesajul jucătorului pe care Rapid plătise 1 milion de euro
Citește și
Jambor a plecat de la Rapid Giuleștenii confirmă despărțirea anunțată de GOLAZO.ro » Mesajul jucătorului pe care Rapid plătise 1 milion de euro
Citește mai mult
Jambor a plecat de la Rapid Giuleștenii confirmă despărțirea anunțată de GOLAZO.ro » Mesajul jucătorului pe care Rapid plătise 1 milion de euro

Cam Bolton și-a fracturat gâtul în timpul antrenamentelor

Cam Bolton urma să participe la a patra ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă din cariera sa, dar un accident teribil a pus capăt ambițiilor sportivului.

Luni, Bolton a suferit un accident în timpul antrenamentului pentru proba de snowboard cross. A doua zi, australianul s-a trezit cu dureri foarte mari în zona gâtului.

În urma unor investigații s-a descoperit că sportivul în vârstă de 35 de ani a suferit două fracturi la gât și a fost transportat la spital cu elicopterul, împreună cu un oficial al echipei, pentru tratament suplimentar, conform theguardian.com.

Alisa Camplin, șefa misiunii Australiei la JO 2026, a vorbit despre accidentarea suferită de Cam Bolton:

„Cam (n.r. - Bolton) a vrut să le explice colegilor săi ce s-a întâmplat și că se simte bine. este în stare bună și este îngrijit corespunzător.

El știe cât de serios luăm procesul de sprijinire a sa și comunicarea a fost foarte bună. Sunt mândră de nivelul de îngrijire pe care îl primește”, a spus Alisa Camplin.

Șefa misiunii Australiei a adăugat informații suplimentare despre starea lui Bolton:

„Protocoalele medicale pe care le urmăm au fost gestionate foarte strict, iar comunicarea cu Cam a fost foarte bună pe tot parcursul procesului.

Cam s-a trezit luni dimineață simțindu-se foarte înțepenit. Așadar, medicii au luat imediat decizia de a-l duce la o tomografie computerizată”, a mai spus Camplin, conform theaustralian.com.au.

Cam Bolton trebuia să participe joi dimineața la proba de snowboard cross. Acesta a fost înlocuit cu debutantul James Johnstone.

Ce performanțe a reușit Cam Bolton în cariera sa la Jocurile Olimpice:

  • JO de la Sochi din 2014 - locul 11 la snowboard cross individual
  • JO de la PyeongChang din 2018 - locul 10
  • JO de la Beijing din 2022 - locul 13 la individual și locul 9 la snowboard cross mixt

Echipa Australiei, zguduită de accidentări

Accidentarea suferită de Cam Bolton este a patra din echipa Australiei de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina.

Laura Peel, una din favoritele la proba de schi acrobatic, s-a accidentat la genunchi într-un cantonament preolimpic, iar Daisy Thomas a suferit și ea o accidentare la genunchi în urma unei căzături.

Misaki Vaughan, participantă la proba olimpică de snowboard halfpipe, a fost eliminată din competiție după ce a picat testul HIA (n.r. - Head Injury Assessment/Evaluarea în caz de lovitură la cap), în urma unei accidentări suferite la antrenamente.

Conform protocoalelor echipei, sportiva în vârstă de 20 de ani nu poate participa în competiție timp de cel puțin 7 zile.

„Din păcate, în sporturile de iarnă accidentările sunt frecvente, iar în condițiile în care vorbim despre 53 de sportivi care practică sporturi relativ riscante, nu este ceva neobișnuit, din păcate”, a mai adăugat Alisa Camplin.

Mi se rupe inima pentru ei, știu câtă muncă presupune un vis olimpic. Alisa Camplin

Alisa Camplin a câștigat medalia de aur la proba de schi acrobatic la Salt Lake City în 2022, concurând cu gleznele fracturate.

Citește și

Conflict între CFR și FCSB Iuliu Mureșan, despre Alexandru Tudor: „Arbitrul stelist ne-a umilit” » Becali contraatacă: „N-a existat om mai corect decât el”
Superliga
13:16
Conflict între CFR și FCSB Iuliu Mureșan, despre Alexandru Tudor: „Arbitrul stelist ne-a umilit” » Becali contraatacă: „N-a existat om mai corect decât el”
Citește mai mult
Conflict între CFR și FCSB Iuliu Mureșan, despre Alexandru Tudor: „Arbitrul stelist ne-a umilit” » Becali contraatacă: „N-a existat om mai corect decât el”
Jambor a plecat de la Rapid Giuleștenii confirmă despărțirea anunțată de GOLAZO.ro » Mesajul jucătorului pe care Rapid plătise 1 milion de euro
Superliga
12:38
Jambor a plecat de la Rapid Giuleștenii confirmă despărțirea anunțată de GOLAZO.ro » Mesajul jucătorului pe care Rapid plătise 1 milion de euro
Citește mai mult
Jambor a plecat de la Rapid Giuleștenii confirmă despărțirea anunțată de GOLAZO.ro » Mesajul jucătorului pe care Rapid plătise 1 milion de euro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
accidentare Jocurile Olimpice snowboard australia jocurile olimpice de iarna cam bolton
Știrile zilei din sport
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Superliga
11.02
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește mai mult
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
11.02
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
11.02
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
11.02
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
11.02
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
11.02
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
11.02
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
11.02
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 61 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
12.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share