Superliga

Publicat: 03.03.2026, ora 17:54
Actualizat: 03.03.2026, ora 18:05
  • Andrei Borza (20 de ani) și-a prelungit contractul cu Rapid București.
  • Până când e valabil noul acord al fundașului stânga, în rândurile de mai jos.

Borza, care în septembrie a suferit o accidentare în cantonamentul echipei naționale și a lipsit o perioadă îndelungată, a evoluat în 19 partide din acest sezon, reușind 2 goluri și 3 pase decisive.

Andrei Borza, contract cu Rapid până în 2028

Deși în ultimul an s-a vorbit mult despre o posibilă plecare pe bani mulți a lui Borza de la Rapid, fundașul lateral și-a prelungit contractul pentru încă un an. Precedenta sa înțelegere expira în vara anului 2027.

Clubul giuleștean a făcut anunțul printr-un videoclip postat pe rețelele sociale, în care Borza poartă un tricou cu numărul 2028.

Anunțul vine la scurt timp după ce Ioan Becali dezvăluise că Borza va semna un nou contract cu Rapid. Impresarul afirma pe 22 februarie:

„Când ai un astfel de jucător, de 20 de ani, care joacă la Rapid, va evolua în play-off și va deveni un viitor jucător al echipei naționale, nu tragi de timp. Noi nu procedăm așa. Oamenii care au lucrat cu mine nu au făcut niciodată acest lucru cu jucătorii aflați spre finalul contractului.

Dacă pentru Chivu s-au plătit 17 milioane de euro cu șase luni înainte de expirarea contractului, vă dați seama că nu vom proceda astfel. Cluburile au dreptul să își recupereze investițiile făcute în transferul și salariul jucătorului.

Vom vedea dacă oferta lor va fi mai mică sau mai mare. Este o propunere decentă. Cred că sunt șanse mici să rămână la Rapid din vară, motiv pentru care vom prelungi contractul doar cu un an.

Gică Hagi are, din câte știu, 10% dintr-un viitor transfer. El are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro. Are o dârzenie în joc care îl recomandă”, a transmis Ioan Becali, conform fanatik.ro.

2,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Borza, potrivit Transfermarkt. În 88 de meciuri în tricoul Rapidului, a marcat 3 goluri și a livrat 8 pase decisive

Fotbalist crescut de Academia Hagi, Borza a semnat cu Rapid în vara anului 2023, când giuleștenii au plătit 800.000 de euro pentru a-l transfer de la Farul Constanța.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

prelungire contract liga 1 rapid andrei borza
10:48
11:28
09:50
11:08
