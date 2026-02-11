Jambor a plecat de la Rapid Giuleștenii confirmă despărțirea anunțată de GOLAZO.ro » Mesajul jucătorului pe care Rapid plătise 1 milion de euro

Rapid a anunțat oficial despărțirea de atacantul Timotej Jambor (22 de ani), care va fi împrumutat până la finalul sezonului la Slask Wroclaw, formație din liga a doua poloneză.

GOLAZO.ro a dezvăluit în exclusivitate, marți, că Timotej Jambor va fi cedat de Rapid în liga a doua din Polonia , lucru confirmat în decursul zilei de astăzi de clubul giuleștean.

Timotej Jambor s-a despărțit oficial de Rapid

Anunțul cu privire la plecarea atacantului slovac a fost făcut de Rapid pe Facebook:

„Timotej Jambor va evolua sub formă de împrumut la Slask Wroclaw, formație din liga a doua din Polonia, până la finalul sezonului, cu opțiune de transfer definitiv”, a transmis clubul din Grant.

15 meciuri a bifat Timotej Jambor în acest sezon pentru Rapid, în toate competițiile. A înscris 2 goluri

Timotej Tambor a transmis și un mesaj la plecarea din România:

„Vă doresc mult succes în restul sezonului. Sper să vă îndepliniți obiectivele pentru care muncește toată lumea din club. Vă urez cât mai multe reușite și mult noroc! Hai Rapid!”, a spus slovacul.

Jambor a fost cumpărat de Rapid în 2024, de la Zilina, în schimbul sumei de un milion de euro.

A semnat un contract până în 2028 cu giuleștenii, dar nu s-a adaptat și, la șase luni de la venirea sa la București, Jambor a fost împrumutat la fosta sa echipă la începutul anului 2025. Acolo a petrecut jumătate de an și s-a întors în Giulești.

Acum a fost împrumutat din nou. Astfel, tânărul atacant va juca pentru Slask Wroclaw până la finalul sezonului, formație de pe locul 8 în liga a doua din Polonia.

Crescut la Tatran Presov și Zilina, Jambor a făcut pasul către prima formație a Zilinei, unde a jucat în 76 de meciuri de campionat, punctând de 19 ori.

400.000 de euro este cota lui Timotej Jambor, conform Transfermarkt

Ce jucători a mai cedat Rapid în actuala ediție de campionat

Cristi Ignat (22 de ani), fundaș central - împrumutat la Petrolul

(22 de ani), fundaș central - împrumutat la Petrolul Luka Gojkovic (26 de ani), mijlocaș ofensiv - împrumutat la UTA Arad

(26 de ani), mijlocaș ofensiv - împrumutat la UTA Arad Rareș Pop (20 de ani), extremă dreapta - împrumutat la Petrolul

(20 de ani), extremă dreapta - împrumutat la Petrolul Claudiu Micovschi (26 de ani), extremă stânga - vândut al FC Argeș pentru 40.000 de euro

(26 de ani), extremă stânga - vândut al FC Argeș pentru 40.000 de euro Franz Stolz (24 de ani), portar - împrumutul de la Genoa a expirat

(24 de ani), portar - împrumutul de la Genoa a expirat Christopher Braun (34 de ani), fundaș dreapta - vândut la CFR Cluj

FOTO. CFR Cluj - Rapid 1-1

Rapid se află pe locul secund în Liga 1, cu 49 de puncte acumulate după 26 de etape. Lider este Universitatea Craiova, care are doar cu un punct mai mult.

VIDEO. Golul marcat de Grameni în Hermannstadt - Rapid 0-3. În acest meci a înscris Jambor singurul său gol în Liga 1 în acest sezon

