Conflict între CFR și FCSB Iuliu Mureșan, despre Alexandru Tudor: „Arbitrul stelist ne-a umilit” » Becali contraatacă: „N-a existat om mai corect decât el”

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele CFR Cluj, a provocat un conflict cu Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, după ce l-a catalogat pe fostul arbitru Alexandru Tudor (54 de ani) drept „arbitru stelist”.

Becali, care l-a angajat pe Tudor la club după retragerea sa din arbitraj, l-a invocat drept contraargument pe Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru și președinte al „feroviarilor” înainte de mandatul lui Mureșan.

Iuliu Mureșan, despre Alexandru Tudor: „Arbitrul stelist, ăla cu barbă, călugăr, ne-a umilit”

Întrebat de Dan Udrea, redactorul-șef adjunct GOLAZO.ro, în cadrul emisiunii Prima Sport „Fotbal Show”, despre tensiunile din meciurile dintre CFR și U Cluj, oficialul „feroviarilor” a declarat:

„Să nu uitați că noi am luat două titluri la U Cluj pe teren, și ambele cu scandal. Atunci, cu Cadu, dacă țineți minte, l-a luat Bornescu și arbitrul stelist, ăla cu barbă, călugăr, ne-a umilit cu arbitrajul lui. Îmi cer scuze că i-am uitat numele, că nu am vrut să îl țin minte.

Au mai fost meciuri în care ne-a făcut praf. A mai fost un meci în Ghencea când am avut două penalty-uri pe care Tudor nu le-a dat. Un jucător de-al nostru este cosit în careu și el nu dă penalty. A fost aut de poartă. Se adună niște frustrări.

U Cluj probabil că e frustrată, fiind echipa extraordinară, îi respect, dar n-au câștigat decât o Cupă a României în 1965. Noi am câștigat două titluri la ei pe teren. E echipa autorităților, primăria le dă milioane și nouă nu ne dă nimic”, a declarat oficialul celor de la CFR.

Ce s-a întâmplat la meciul dintre CFR Cluj și U Cluj de care a amintit Iuliu Mureșan:

În 2012, în penultima etapă a sezonului, derby‑ul dintre U Cluj și CFR Cluj a fost oprit de arbitru după o bătaie la nivel ridicat între jucători și membrii staff‑ului, imediat după un penalty transformat de Ricardo Cadu pentru CFR.

Arbitrul Alexandru Tudor a suspendat partida pe fondul incidentelor, iar apoi s‑a decis rejucarea meciului de la 0‑0 din primul minut, conform prosport.ro.

Ulterior, CFR a câștigat cu 3‑2, iar acest rezultat i‑a adus echipei titlul de campioană.

Becali, răspuns pentru Iuliu Mureșan: „ N-a existat om în istoria arbitrajului mai corect decât Tudor”

Imediat după declarațiile lui Iuliu Mureșan, Gigi Becali, finanțatorul FCSB, care l-a angajat pe Alexandru Tudor la club, a reacționat:

„Cum să vorbeşti tu de arbitru stelist? N-a existat om în istoria arbitrajului mai corect decât Tudor. Ei vorbesc de arbitraj? Ei îi aveau pe toţi.

Eu l-am luat pe Tudor la club ca să muncească? Eu l-am luat pe Tudor ca frate, e frate mai mic, merge în fiecare zi cu mine la biserică, e fratele meu.

Aşa că eu trebuie să-i dau un ajutor fratelui. Eu l-am luat ca să lucreze mare lucru? Eu ce să spun de cei de la CFR? Ei l-au luat pe Balaj.

Măcar pe Tudor îl ştie toată lumea că e cel mai corect arbitru din istorie, dar ei l-au luat pe Balaj, cu care am avut eu proces”, a spus Becali, potrivit orangesport.ro.

Narcis Răducan, Bogdan Argeș Vintilă, Gigi Becali și Alexandru Tudor la o conferință de presă, în 2019. Foto: Sport Pictures

