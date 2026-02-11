Conflict între CFR și FCSB Iuliu Mureșan, despre Alexandru Tudor: „Arbitrul stelist ne-a umilit” » Becali contraatacă: „N-a existat om mai corect decât el” +28 foto
Iuliu Mureșan. Foto: Captură YouTube/CFR 1907 Official
Superliga

Conflict între CFR și FCSB Iuliu Mureșan, despre Alexandru Tudor: „Arbitrul stelist ne-a umilit” » Becali contraatacă: „N-a existat om mai corect decât el”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 13:16
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 13:16
  • Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele CFR Cluj, a provocat un conflict cu Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, după ce l-a catalogat pe fostul arbitru Alexandru Tudor (54 de ani) drept „arbitru stelist”.

Becali, care l-a angajat pe Tudor la club după retragerea sa din arbitraj, l-a invocat drept contraargument pe Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru și președinte al „feroviarilor” înainte de mandatul lui Mureșan.

Iuliu Mureșan, despre Alexandru Tudor: „Arbitrul stelist, ăla cu barbă, călugăr, ne-a umilit”

Întrebat de Dan Udrea, redactorul-șef adjunct GOLAZO.ro, în cadrul emisiunii Prima Sport „Fotbal Show”, despre tensiunile din meciurile dintre CFR și U Cluj, oficialul „feroviarilor” a declarat:

„Să nu uitați că noi am luat două titluri la U Cluj pe teren, și ambele cu scandal. Atunci, cu Cadu, dacă țineți minte, l-a luat Bornescu și arbitrul stelist, ăla cu barbă, călugăr, ne-a umilit cu arbitrajul lui. Îmi cer scuze că i-am uitat numele, că nu am vrut să îl țin minte.

Au mai fost meciuri în care ne-a făcut praf. A mai fost un meci în Ghencea când am avut două penalty-uri pe care Tudor nu le-a dat. Un jucător de-al nostru este cosit în careu și el nu dă penalty. A fost aut de poartă. Se adună niște frustrări.

U Cluj probabil că e frustrată, fiind echipa extraordinară, îi respect, dar n-au câștigat decât o Cupă a României în 1965. Noi am câștigat două titluri la ei pe teren. E echipa autorităților, primăria le dă milioane și nouă nu ne dă nimic”, a declarat oficialul celor de la CFR.

FOTO. Conflictul dintre Bornescu și Cadu

Momentul în care Bornescu și-a ieșit din minți și l-a lovit pe Cadu. Foto: Captură YouTube, @82PeterJohn
Momentul în care Bornescu și-a ieșit din minți și l-a lovit pe Cadu. Foto: Captură YouTube, @82PeterJohn

Ce s-a întâmplat la meciul dintre CFR Cluj și U Cluj de care a amintit Iuliu Mureșan:

  • În 2012, în penultima etapă a sezonului, derby‑ul dintre U Cluj și CFR Cluj a fost oprit de arbitru după o bătaie la nivel ridicat între jucători și membrii staff‑ului, imediat după un penalty transformat de Ricardo Cadu pentru CFR.
  • Arbitrul Alexandru Tudor a suspendat partida pe fondul incidentelor, iar apoi s‑a decis rejucarea meciului de la 0‑0 din primul minut, conform prosport.ro.
  • Ulterior, CFR a câștigat cu 3‑2, iar acest rezultat i‑a adus echipei titlul de campioană.

Becali, răspuns pentru Iuliu Mureșan: „N-a existat om în istoria arbitrajului mai corect decât Tudor”

Imediat după declarațiile lui Iuliu Mureșan, Gigi Becali, finanțatorul FCSB, care l-a angajat pe Alexandru Tudor la club, a reacționat:

„Cum să vorbeşti tu de arbitru stelist? N-a existat om în istoria arbitrajului mai corect decât Tudor. Ei vorbesc de arbitraj? Ei îi aveau pe toţi.

Eu l-am luat pe Tudor la club ca să muncească? Eu l-am luat pe Tudor ca frate, e frate mai mic, merge în fiecare zi cu mine la biserică, e fratele meu.

Aşa că eu trebuie să-i dau un ajutor fratelui. Eu l-am luat ca să lucreze mare lucru? Eu ce să spun de cei de la CFR? Ei l-au luat pe Balaj.

Măcar pe Tudor îl ştie toată lumea că e cel mai corect arbitru din istorie, dar ei l-au luat pe Balaj, cu care am avut eu proces”, a spus Becali, potrivit orangesport.ro.

Narcis Răducan, Bogdan Argeș Vintilă, Gigi Becali și Alexandru Tudor la o conferință de presă, în 2019. Foto: Sport Pictures Narcis Răducan, Bogdan Argeș Vintilă, Gigi Becali și Alexandru Tudor la o conferință de presă, în 2019. Foto: Sport Pictures
Narcis Răducan, Bogdan Argeș Vintilă, Gigi Becali și Alexandru Tudor la o conferință de presă, în 2019. Foto: Sport Pictures

CFR Cluj gigi becali Iuliu Muresan Alexandru Tudor liga 1 fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
12.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
