„Vor fi niște decizii mai aspre” Ciprian Marica, noi dezvăluiri despre viitorul clubului Farul Constanța: „Trebuie să reconsiderăm strategia”

Ciprian Marica (40 de ani), acționarul minoritar al celor de la Farul, a venit cu detalii după schimbările din conducerea clubului Farul Constanța.

Constănțenii au transmis, luni, că Gică Hagi (61 de ani) a cedat pachetul majoritar de acțiuni ale clubului, iar Gică Popescu (58 de ani) este acum acționarul principal.

Ciprian Marica: „Vor fi niște decizii destul de dure la Farul”

Fostul atacant al naționalei a transmis acum că, odată cu această decizie, clubul va trece printr-o serie de schimbări.

„Gică își dorește, așa cum a și declarat, să se concentreze mai mult pe antrenorat. Chiar dacă a luat o pauză, el era în fiecare zi la academie și implicat în tot ceea ce înseamnă Farul. Avea nevoie, probabil, să se concentreze mai mult pe ce înseamnă antrenorat, să revină și să fie mai focusat.

Nu știu când va reveni, unde va reveni, dacă va reveni, nu s-a discutat așa ceva. Ce pot să spun este că vor fi niște decizii destul de dure la Farul în perioada următoare și sper ca Gică Popescu să fie inspirat și să ia cele mai bune hotărâri.

Ținând cont că suntem al doilea an în play-out, trebuie să ne reconsiderăm filosofia, strategia și se vor anunța niște decizii mai aspre. Sper ca Gică Popescu să fie inspirat în deciziile pe care le va lua”, a declarat Ciprian Marica, potrivit gsp.ro.

Întrebat dacă noile măsuri presupun renunțarea la jucători străini pe viitor, Marica a răspuns:

Nu vreau să dau totul din casă eu, vreau să-l mai las și pe Gică să vorbească. Eu îmi spun părerea, punctul de vedere. Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul

Cum va arăta acum acționariatul de la Farul Constanța

Gică Popescu - 70%

Gică Hagi - 10%

Ciprian Marica - 10%

Rivaldo - 10%

