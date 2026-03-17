Experiența eșuată în România l-a marcat Liga 1, nivelul cel mai de slab din cariera lui Aleix Garcia: „În viața mea nu mi-am imaginat că voi juca acolo”

Aleix Garcia (28 de ani) a vorbit din nou, în presa din Spania, despre experiența neplăcută pe care a avut-o în România, la Dinamo.

Fotbalistul de la Bayer Leverkusen a jucat 3 luni la Dinamo și nu are amintiri plăcute.

Opt meciuri a bifat Aleix Garcia pentru „câini” în sezonul 2020-2021. Mai exact, 477 de minute.

Venea după o aventură nereușită în Premier League, la Manchester City, pentru care a jucat doar 9 partide (458 de minute), și după împrumuturi la Girona și Mouscron.

Aleix Garcia: „În viața mea nu mi-am imaginat că voi juca în România”

Într-un interviu acordat pentru Marca, mijlocașul a vorbit despre momentele dificile din carieră și clipa care l-a făcut să-și spună: „Ori mă schimb acum, ori s-a terminat!”

„Momentul în care mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva a fost atunci când mă aflam în România. Cred că niciodată în viața mea nu mi-am imaginat că voi juca acolo.

Acela a fost momentul în care a trebuit să mă schimb. Din fericire, Mendilibar (n.r. - pe atunci, antrenor la Eibar) m-a salvat în ianuarie și am putut reveni în lumina reflectoarelor.

Dar sezonul acela cu Eibar nu a mers tocmai bine și m-am întors la Girona, unde mai fusesem. Michel (n.r. - antrenor la Girona, în 2021) a fost o figură foarte importantă pentru mine și mi-a dat încredere, încă de la început, ceea ce este foarte important pentru un fotbalist. De acolo a început oarecum renașterea mea și continuă până în ziua de azi”, a spus Aleix Garcia.

Fotbalistul lui Leverkusen a învățat să pună mai mult preț pe ceea ce are acum:

„Acum apreciez mult mai mult cele mai mici detalii, pentru că știu ce înseamnă să joci la națională, dar știu și ce înseamnă să joci în ligi foarte mici pentru o perioadă scurtă de timp.

Acum, că sunt în poziția de a mă bucura să joc toate sau aproape toate meciurile la un club mare și apoi să pot fi aproape întotdeauna selecționat, asta mă face să apreciez totul mult mai mult”.

Aleix Garcia: „Nu eram autocritic. Așa am ajuns de la a juca la City la a juca în Belgia și în România”

Garcia lucrează cu specialist în psihologie care-l ajută să-și atingă potențialul maxim, concentrându-se pe dezvoltarea mentală, emoțională și motivațională.

„Am un antrenor sportiv, deși se concentrează mai mult pe analiza meciurilor, dar îl folosesc și pentru a discuta. Cred că este ceva foarte util, dar este adevărat că, atunci când lucrurile merg oarecum în direcția corectă, poate că se uită puțin de asta.

În cariera mea, când mă aflam în situații de nivel inferior față de cea actuală, am apelat la el și mi-a fost de mare ajutor. Probabil că discuțiile cu acel antrenor sportiv, care m-a determinat să schimb mici detalii, au fost, de asemenea, cheia succesului.

Sunt foarte autocritic. Înainte, probabil că nu eram autocritic și am trecut de la a juca la City la a juca în Belgia și în România. Acum, când sunt în cea mai bună formă a mea, este momentul în care am cel mai mare grijă de mine: alimentația, nutriția, odihna, analiza meciurilor, totul. Am îmbătrânit și am devenit mai riguros în privința tuturor acestor aspecte. Aleix Garcia, Bayer Leverkusen

După experiența nefericită în România, mijlocașul s-a întors în Spania, la Eibar, iar după 6 luni a revenit la Girona, echipă la care a jucat timp de 3 sezoane. A ajuns la Bayer Leverkusen în 2024 și mai are contract cu germanii până în iunie 2029.

Bayer Leverkusen joacă diseară, de la 22, pe Emirates, contra lui Arsenal, în optimile Ligii Campionilor. În tur, scorul a fost egal, 1-1.

Experiența Dinamo, din „era Cortacero”, un coșmar pentru Aleix Garcia

Ajuns în România cu așteptări ridicate, Aleix Garcia s-a lovit rapid de o realitate complet diferită de ceea ce i se promisese de către conducerea spaniolă instalată la Dinamo în 2020.

Clubul fusese preluat de investitori spanioli conduși de Pablo Cortacero, care promiteau stabilitate financiară și revenirea echipei în topul fotbalului românesc.

În realitate, „proiectul spaniol” s-a transformat rapid într-una dintre cele mai haotice perioade din istoria clubului. Datoriile clubului au crescut, iar Dinamo a ajuns în pragul colapsului financiar.

Un moment critic a fost intrarea clubului în insolvență, în 2021, ca soluție de supraviețuire. Între timp, Pablo Cortacero a dispărut din peisaj, fără să mai onoreze angajamentele asumate, lăsând în urmă un club destabilizat și profund îndatorat, un eșec uriaș de management.

Jucătorii alb-roșiilor au evoluat luni de zile fără să-și primească salariile, în timp ce conducerea clubului oferea constant promisiuni pe care nu le onora.

Situația a generat tensiuni puternice în vestiar, mai ales în rândul jucătorilor străini.

Fotbalistul a recunoscut că acea perioadă l-a dus „în cel mai jos punct” al carierei și a avut nevoie de consiliere psihologică. La un moment dat, mărturisește că se întreba ce caută în România, simțindu-se complet deconectat de la obiectivele sale profesionale.

După plecarea din România, Garcia a descris perioada petrecută în țara noastră ca fiind una negativă, în care fotbalul a trecut în plan secund din cauza problemelor din afara terenului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport