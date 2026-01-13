Cresc anii de închisoare Se îngroașă gluma pentru fanii interziși și depistați pe stadioane! Proiectul de lege a fost depus la Senat
foto: Imago
Cresc anii de închisoare Se îngroașă gluma pentru fanii interziși și depistați pe stadioane! Proiectul de lege a fost depus la Senat

Viorel Tudorache
Publicat: 13.01.2026, ora 09:18
  • Autoritățile române propun noi măsuri pentru prevenirea violenței și asigurarea ordinii la evenimentele sportive.
  • Modificările legislative vizează atât comportamentul suporterilor, cât și regimul consumului de bere pe stadioane, precum și organizarea strict reglementată a show-urilor pirotehnice.

La finalul anului 2025, la Senat a fost depusă propunerea legislativă menită să modifice și să completeze Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare.

Noul proiect de lege privind prevenirea și combaterea violenței pe stadioane, depus la Senat

Proiectul de lege a fost depus la Senat pe 23 decembrie 2025 și a fost trimis pentru avize și puncte de vedere la mai multe instituții:

  • 30 decembrie 2025: aviz la Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ (termen pentru aviz: 29 ianuarie 2026) și punct de vedere la Guvern

Fanii interziși și depistați pe stadioane riscă închisoare între 6 luni și 2 ani

Unul dintre principalele obiective al inițiativei este înăsprirea sancțiunilor pentru suporterii care ignoră interdicțiile de acces pe stadioane.

Astfel, pedepsele existente, de la o lună la un an de închisoare, sau amendă, se măresc, fiind propusă închisoarea de 6 luni până la 2 ani.

În plus, proiectul prevede agravante pentru recidivă, în special dacă faptele sunt comise în apropierea arenelor sportive sau în alte locații similare.

Totodată, se poate institui o nouă interdicție de acces pe o perioadă de 2 ani pentru a descuraja comportamentele violente repetate.

Ce se mai schimbă pe stadioane: bere, spectacole pirotehnice autorizate, dar și amenzi mai dure

Alte schimbări majore ale proiectului vizează regimul consumului de băuturi alcoolice pe stadioane și organizarea show-urilor pirotehnice, la competițiile sportive.

Principalele noutăți vizează atât siguranța spectatorilor, cât și responsabilitățile organizatorilor:

  • Controlul preventiv al autovehiculelor - verificarea sumară a mașinilor din zona arenelor sportive se realizează de personalul de ordine și siguranță, dar și de către Jandarmerie, atunci când situaţia impune, pe baza datelor şi infomaţiilor de interes operativ. Măsura are ca scop prevenirea introducerii în perimetrul competițiilor sportive a obiectelor sau materialelor interzise.
  • Reguli stricte pentru acces și securitate - se introduc noi categorii de personal – agent de securitate competiții sportive și steward sportiv, cu atribuții precise pentru menținerea ordinii.
  • Băuturile alcoolice sub control strict - consumul de alcool este permis doar în spații special amenajate, cu limitări privind concentrația și interdicție pentru minori.
  • Lojele oferă servicii premium și pot servi alcool fără restricții de tărie, în cantități controlate de organizator.
  • În restul arenei, suporterilor le este interzisă consumarea alcoolului, cu excepția băuturilor slab alcoolizate (până la 5%), doar în zonele autorizate.
  • Este interzis consumul de alcool în spațiile cu vedere directă asupra terenului, inclusiv tribunele, pe durata jocului.
  • Comercializarea şi/sau consumul băuturilor alcoolice către/de către persoane aflate în stare vădită de beţie este interzisă.
  • Comercializarea şi/sau consumul băuturilor alcoolice permise se pot realiza exclusiv pe o perioadă limitată, respectiv în intervalul de o oră anterior începerii competiţiei sau a jocului sportiv şi până la fluierul final, exclusiv pe baza scanării şi validării documentului de acces.
  • Se interzice introducerea sau distribuirea de băuturi în recipiente de sticlă, recipiente metalice ori alte recipiente susceptibile de a fi utilizate ca obiecte contondente.
  • Supraveghere video obligatorie - organizatorii trebuie să monitorizeze video comportamentul spectatorilor și zonele de acces, iar imaginile vor putea fi folosite ca probe în caz de contravenții sau infracțiuni.
  • Articole pirotehnice doar cu autorizare - folosirea artificiilor și a altor articole pirotehnice este permisă doar cu avizul autorităților și în zone special amenajate.
  • Amenzi și sancțiuni mai dure - contravențiile spectatorilor vor fi sancționate cu amenzi între 400 și 7.500 de lei, iar accesul la competiții poate fi interzis pentru perioade de 6 luni sau până la 2 ani, în funcție de gravitatea faptei. În plus, se poate aplica și munca în folosul comunității, între 50 și 200 de ore.
  • Organizatorii riscă amenzi între 15.000 și 250.000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor legale.
  • Suspendarea dreptului de a organiza jocuri cu spectatori - dacă se aplică o amendă, agentul constatator informează organizatorul sau federația de specialitate, care poate lua măsuri administrative, precum suspendarea dreptului de a desfășura jocuri cu spectatori în arena respectivă sau restricționarea accesului spectatorilor în anumite sectoare de tribună, pentru o perioadă de 30-90 de zile.
  • Sancțiuni pentru federații - nerespectarea prevederilor de către federația de specialitate se sancționează cu amendă între 70.000 și 100.000 lei.

suporteri violente fotbal FANI senat legea 4
