PSG, eliminată din Cupa Franței! Echipa lui Luis Enrique, învinsă la limită, în „16”-imile competiției, de rivala din oraș, Paris FC!
Bucuria jucătorilor de la Paris FC/ Foto: IMAGO
PSG, eliminată din Cupa Franței! Echipa lui Luis Enrique, învinsă la limită, în „16”-imile competiției, de rivala din oraș, Paris FC!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 10:24
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 10:24
  • PSG a fost eliminată de Paris FC în șaisprezecimile de finală ale Cupei Franței, scor 0-1.
  • PSG câștigase trofeul în sezonul trecut.

Proaspăt câștigătoare a Supercupei Franței, PSG n-a putut trece în Cupă de Paris FC.

PSG, eliminată din Cupa Franței

Pentru a doua oară în această stagiune, formația antrenată de Luis Enrique a întâlnit Paris FC, marea rivală din oraș, de această dată în șaisprezecimile de finală ale Cupei Franței.

PSG a dominat copios partida, însă lipsa de luciditate la finalizare și-a spus cuvântul, iar oaspeții au dat lovitura la una din puținele ocazii.

În minutul 74, Vitinha a greșit o pasă la mijlocul terenului, mingea a ajuns în partea dreaptă la Ilan Kebbal, care i-a pasat lui Jonathan Ikone, iar acesta l-a învins pe Chevalier.

Jucătorul francez a ales să nu celebreze reușita, în semn de respect față de PSG, echipă la care și-a făcut junioratul și s-a lansat în fotbalul mare.

PSG a alergat după egalare, dar nu a reușit să-l învingă pe portarul Obed Nkambadio, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

PSG a avut 17 șuturi spre poartă, spre deosebire de Paris FC care a avut unul singur.

2014
a fost ultimul an în care PSG a fost eliminată în șaisprezecimile de finală ale Cupei Franței

Astfel, Paris FC și-a luat revanșa pentru eșecul la limită din campionat, 1-2, și a reușit prima victorie din istorie în fața marii rivale.

Pentru PSG urmează derby-ul cu Lille, din Ligue 1, în timp ce Paris FC va da piept cu Nantes.

În acest moment, supercampioana Franței ocupă locul 2 în campionat, cu 39 de puncte, la unul în spatele liderului Lens, în timp ce rivala sa din oraș se află doar pe locul 15, cu 16 puncte, după 17 meciuri.

Programul lui PSG în luna ianuarie:

  • Ligue 1, 16 ianuarie, ora 22:00, PSG - LOSC Lille
  • Liga Campionilor, 20 ianuarie, ora 22:00, Sporting - PSG
  • Ligue 1, 23 ianuarie, ora 21:00, Auxerre - PSG
  • Liga Campionilor, 28 ianuarie, 22:00, PSG - Newcastle

Cupa Frantei PSG paris fc
