PSG, eliminată din Cupa Franței! Echipa lui Luis Enrique, învinsă la limită, în „16”-imile competiției, de rivala din oraș, Paris FC!

- PSG a fost eliminată de Paris FC în șaisprezecimile de finală ale Cupei Franței, scor 0-1.
- PSG câștigase trofeul în sezonul trecut.
Proaspăt câștigătoare a Supercupei Franței, PSG n-a putut trece în Cupă de Paris FC.
PSG, eliminată din Cupa Franței
Pentru a doua oară în această stagiune, formația antrenată de Luis Enrique a întâlnit Paris FC, marea rivală din oraș, de această dată în șaisprezecimile de finală ale Cupei Franței.
PSG a dominat copios partida, însă lipsa de luciditate la finalizare și-a spus cuvântul, iar oaspeții au dat lovitura la una din puținele ocazii.
În minutul 74, Vitinha a greșit o pasă la mijlocul terenului, mingea a ajuns în partea dreaptă la Ilan Kebbal, care i-a pasat lui Jonathan Ikone, iar acesta l-a învins pe Chevalier.
Jucătorul francez a ales să nu celebreze reușita, în semn de respect față de PSG, echipă la care și-a făcut junioratul și s-a lansat în fotbalul mare.
PSG a alergat după egalare, dar nu a reușit să-l învingă pe portarul Obed Nkambadio, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.
PSG a avut 17 șuturi spre poartă, spre deosebire de Paris FC care a avut unul singur.
Astfel, Paris FC și-a luat revanșa pentru eșecul la limită din campionat, 1-2, și a reușit prima victorie din istorie în fața marii rivale.
Pentru PSG urmează derby-ul cu Lille, din Ligue 1, în timp ce Paris FC va da piept cu Nantes.
În acest moment, supercampioana Franței ocupă locul 2 în campionat, cu 39 de puncte, la unul în spatele liderului Lens, în timp ce rivala sa din oraș se află doar pe locul 15, cu 16 puncte, după 17 meciuri.
Programul lui PSG în luna ianuarie:
- Ligue 1, 16 ianuarie, ora 22:00, PSG - LOSC Lille
- Liga Campionilor, 20 ianuarie, ora 22:00, Sporting - PSG
- Ligue 1, 23 ianuarie, ora 21:00, Auxerre - PSG
- Liga Campionilor, 28 ianuarie, 22:00, PSG - Newcastle