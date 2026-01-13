Arenă sub zăpadă Imagini cu viitorul stadion „Eroii Timișoarei”, în plin șantier » Ar urma să fie inaugurat în 2026

Stadionul „Eroii Timișoarei”, arenă aflată în construcție, a oferit în aceste zile un peisaj spectaculos.

Întreaga construcție a fost acoperită de zăpadă.

Imaginile, surprinse cu o dronă și publicate pe conturile oficiale ale Politehnicii Timișoara, arată arena complet înzăpezită, în timp ce lucrările se află în plină desfășurare.

Imagini cu arena „Eroii Timișoarei”, acoperită de zăpadă

În ultimele luni, au fost acoperite peluzele stadionului, iar recent a fost montat acoperișul și în zona tribunei a doua, conform opiniatimisoarei.ro.

Dacă termenele vor fi respectate, inaugurarea arenei este programată pentru primăvara acestui an.

Noua construcție are fundație din beton și structură metalică și va fi de categoria 4, în conformitate cu cerințele UEFA și IFAB.

Arena este amplasată pe un teren de aproximativ 9.000 de metri pătrați, are un cost estimat de 23 de milioane de euro și va avea o capacitate de circa 10.100 de locuri.

Proiectul include și o parcare de 450 de locuri, precum și amenajarea unui parc în imediata vecinătate a stadionului.

Deși Timișoara va avea curând un stadion ultramodern, orașul nu are în prezent o echipă care să evolueze în Liga 1 sau Liga 2.

Politehnica Timișoara joacă în Liga 3, pe stadionul „Electrica”, o arenă de aproximativ 5.000 de locuri.

Gruparea antrenată de Dan Alexa ocupă locul secund în Seria 7, cu 41 de puncte, la două lungimi în spatele liderului Unirea Alba Iulia.

În paralel, autoritățile locale au în plan și construirea unui nou stadion pe locul fostei arene „Dan Păltinișanu”, însă lucrările la acest proiect nu au început încă.

