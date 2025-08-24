„Magicianul” Maxim VIDEO. Căpitanul lui Gaziantep,  omul meciului la o victorie în ultima clipă. Ce a reușit » Sorescu a profitat și el
Numărul 44 e deja în formă: Alexandru Maxim Foto: X Gaziantep
„Magicianul” Maxim VIDEO. Căpitanul lui Gaziantep, omul meciului la o victorie în ultima clipă. Ce a reușit » Sorescu a profitat și el

Theodor Jumătate
Publicat: 24.08.2025, ora 13:21
Actualizat: 24.08.2025, ora 13:21
  • Alexandru Maxim e în vârf de formă la 35 de ani, liderul lui Gaziantep și cel mai bun jucător. 
  • Sâmbătă, a pasat decisiv și a înscris golul victoriei în prelungiri la 2-1 cu Genclerbirligi. Deian Sorescu a marcat și el. 
  • Maxim are cifre foarte bune la Gaziantep și se apropie de o barieră importantă în Turcia. 

De când a venit la Gaziantep, în ianuarie 2020, de la Mainz, transferat de Marius Șumudică, Maxim s-a impus tot mai mult în Turcia. 

În cinci ani și jumătate, românul a devenit cel mai bun jucător al roș-negrilor, cel mai influent pe teren și în vestiar. 

Maxim: assist pentru Sorescu și penaltyul victoriei transformat în prelungiri

Ales căpitan încă din sezonul trecut, mijlocașul continuă să tragă echipa după el și acum, la 35 de ani.

„Șoimii” au câștigat primul meci în Super Lig 2025-2026. În ultima clipă.

După 0-3 cu Galatasaray (a) și 0-3 cu Konyaspor (d), Gaziantep a fost condusă și sâmbătă. Dar a întors scorul.

  • Maxim i-a pasat în adâncime lui Deian Sorescu, fundașul dreapta sprintând de la mijlocul terenului și finalizând cu o minge sub transversală. 1-1 (44). 
Sorescu, în fața golului de 1-1 Foto: X Gaziantep Sorescu, în fața golului de 1-1 Foto: X Gaziantep
Sorescu, în fața golului de 1-1 Foto: X Gaziantep
  • Același Maxim, care a mai fost de două ori aproape de gol (șuturi din afara careului), a transformat penaltyul victoriei în al 5-lea minut de prelungire. 
Golul lui Maxim de la 11 metri Foto: X Gaziantep Golul lui Maxim de la 11 metri Foto: X Gaziantep
Golul lui Maxim de la 11 metri Foto: X Gaziantep

Maxim se apropie de 100 de goluri influențate la Gaziantep

Alex a punctat și la startul celui de-al 7-lea sezon la Gaziantep. În fiecare an a înscris și a pasat decisiv în Turcia.

  • 54 de goluri are Maxim la Gaziantep în toate competițiile. 
  • 41 de assisturi a reușit la roș-negri. 
95 de goluri
a influențat Alexandru Maxim în 193 de partide jucate la Gaziantep

Încă cinci și atinge bariera celor 100 de goluri influențate!

Pe pagina de X a lui Gaziantep s-a comentat: „Scena este a căpitanului”. El e magicianul.

Sorescu, 28 de ani, are și el cifre bune în Turcia din ianuarie 2024:

  • 10 goluri și 9 assisturi a reușit în 56 de întâlniri la Gaziantep. 

A fost comparat cu un pictor pe social media: „Și-a demonstrat arta pe gazon”.

turcia alexandru maxim gaziantep deian sorescu super lig
