- FIFA recompensează cluburile care au jucători implicați cu echipele naționale la CM 2026.
- Dar nu numai pentru turneul final, ca până acum. Ci și pentru participarea la preliminariile viitorului Campionat Mondial.
- Suma totală a crescut cu 70% față de CM 2022.
În urmă cu aproape trei ani, la Campionatul Mondial din 2022, FIFA a răsplătit cluburile pentru participarea jucătorilor la competiția organizată în Qatar.
Dar atunci era clar că primeau bani doar grupările care aveau reprezentanți la turneul final.
FIFA recompensează cluburile pentru preliminarii și CM: 300 de milioane de euro!
Acum, forul de la Zurich le-a pregătit cluburilor o dublă surpriză financiară în perspectiva viitorului Mondial, găzduit între 11 iunie și 19 iulie 2026 în Statele Unite, Canada și Mexic.
În primul rând, a mărit substanțial suma totală. De la 209 la 355 de milioane de dolari (echivalentul a 300 de milioane de euro).
În al doilea rând, este o mare diferență: nu mai sunt recompensate doar grupările cu jucători la turneul final, ca până acum. Pentru întrecerea propriu-zisă.
Vor primi bani și pentru participarea fotbaliștilor la preliminarii. Și nu din acest moment, ci și retroactiv, de la începutul campaniei de calificare!
FIFA va anunța pașii pentru a beneficia de acest fond de solidaritate
Împreună cu ECA (Asociația Cluburilor Profesioniste), FIFA va anunța în curând modul în care vor fi distribuiți banii în acest Club Benefits Programme (CBP).
Inclusiv detalii despre procesul de înregistrare pentru a beneficia de avantajul fondului de solidaritate.