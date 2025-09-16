Schimbare majoră FIFA: vin banii! Toate cluburile cu jucători la naționale vor fi plătite pentru Mondial. Dar și din urmă! Premieră
Schimbare majoră FIFA: vin banii! Toate cluburile cu jucători la naționale vor fi plătite pentru Mondial. Dar și din urmă! Premieră

Publicat: 16.09.2025, ora 16:39
Actualizat: 16.09.2025, ora 16:43
  • FIFA recompensează cluburile care au jucători implicați cu echipele naționale la CM 2026.
  • Dar nu numai pentru turneul final, ca până acum. Ci și pentru participarea la preliminariile viitorului Campionat Mondial.
  • Suma totală a crescut cu 70% față de CM 2022.

În urmă cu aproape trei ani, la Campionatul Mondial din 2022, FIFA a răsplătit cluburile pentru participarea jucătorilor la competiția organizată în Qatar. 

Dar atunci era clar că primeau bani doar grupările care aveau reprezentanți la turneul final.

209 milioane de dolari
(aproximativ 177 de milioane de euro) a distribuit FIFA în total la CM 2022 pentru 440 de cluburi din 51 de țări de pe 6 continente

FIFA recompensează cluburile pentru preliminarii și CM: 300 de milioane de euro!

Acum, forul de la Zurich le-a pregătit cluburilor o dublă surpriză financiară în perspectiva viitorului Mondial, găzduit între 11 iunie și 19 iulie 2026 în Statele Unite, Canada și Mexic.

În primul rând, a mărit substanțial suma totală. De la 209 la 355 de milioane de dolari (echivalentul a 300 de milioane de euro).

70% este creșterea
sumei oferite de FIFA cluburilor cu jucători implicați la echipele naționale pentru CM 2026

În al doilea rând, este o mare diferență: nu mai sunt recompensate doar grupările cu jucători la turneul final, ca până acum. Pentru întrecerea propriu-zisă.

Vor primi bani și pentru participarea fotbaliștilor la preliminarii. Și nu din acest moment, ci și retroactiv, de la începutul campaniei de calificare!

FIFA va anunța pașii pentru a beneficia de acest fond de solidaritate

Împreună cu ECA (Asociația Cluburilor Profesioniste), FIFA va anunța în curând modul în care vor fi distribuiți banii în acest Club Benefits Programme (CBP).

Inclusiv detalii despre procesul de înregistrare pentru a beneficia de avantajul fondului de solidaritate. 

