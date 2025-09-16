Kovacs își trage fratele după el! Ajutor în familie. Istvan îl promovează pe Szabolcs la cel mai înalt nivel în Liga Campionilor
Istvan (stânga) și Szabolcs Kovacs, împreună în Liga Campionilor Foto: Instagram
Theodor Jumătate
Publicat: 16.09.2025, ora 12:36
Actualizat: 16.09.2025, ora 12:36
  • Istvan Kovacs (40 de ani) l-a inclus pe fratele mai mic Szabolcs (37) în brigada sa pentru prima oară la un meci din faza principală de Champions League. 

Istvan Kovacs e cel mai bun arbitru al nostru și unul dintre primii în Europa.

„Centralul” finalei Ligii Campionilor 2025, PSG - Inter 5-0, pe 31 mai. Primul român care conduce ultimul act CL după trei decenii, de la Ion Crăciunescu, la Ajax - Milan 1-0, în 1995.

Szabolcs Kovacs a debutat în iulie în cupele europene. Meci în turul 1 de Conference

Kovacs își promovează și fratele mai mic în Europa în acest sezon. La cel mai înalt nivel, Champions League.

Trecut pe lista FIFA de Kyros Vassaras în 2024-2025, Szabolcs Kovacs nu a luat testele fizice UEFA de la Atena, în februarie, oprindu-se în timpul probelor din cauza unor probleme medicale.

Szabolcs Kovacs (în centru), la Oțelul - Dinamo 2-1, pe 27 iulie, în Liga 1 Foto: Sport Pictures Szabolcs Kovacs (în centru), la Oțelul - Dinamo 2-1, pe 27 iulie, în Liga 1 Foto: Sport Pictures
Szabolcs Kovacs (în centru), la Oțelul - Dinamo 2-1, pe 27 iulie, în Liga 1 Foto: Sport Pictures

El a debutat în competițiile continentale chiar la startul actualei stagiuni, pe 8 iulie:

  • A fost delegat ca numărul 1 la Floriana (Malta) - Haverfordwest (Țara Galilor) 2-1, în turul 1 preliminar de Conference. 

Istvan Kovacs l-a promovat pe Szabolcs în Liga Campionilor

De atunci, Istvan îl trage după el în Champions. L-a inclus în brigada sa în play-off-ul FC Copenhaga - FC Basel 2-0, pe 27 august.

Szabolcs a fost arbitru de rezervă.

În acea seară, antrenorul elvețienilor, Ludovic Magnin, a criticat „centralul” pentru neeliminarea unui jucător danez, care a prins de gât violent un adversar.

Istvan Kovacs, pe 27 august, la FC Copenhaga - FC Basel Foto: Imago Istvan Kovacs, pe 27 august, la FC Copenhaga - FC Basel Foto: Imago
Istvan Kovacs, pe 27 august, la FC Copenhaga - FC Basel Foto: Imago

Acum, Szabolcs apare pentru prima dată la o partidă din faza principală a Ligii:

  • Olympiacos Pireu - Pafos (miercuri, ora 19:45). 

E tot al 4-lea arbitru, cu Istvan Kovacs la centru, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi asistenți, Cătălin Popa (VAR) și Marcel Bîrsan (AVAR) asistenți video.

Istvan Kovacs a avut patru rezerve diferite în Liga Campionilor 2024-2025

Sezonul trecut, Istvan Kovacs a avut opt partide în Ligă, cu patru rezerve diferite.

  • Horațiu Feșnic, de cinci ori: trei jocuri în faza principală, plus Real Madrid - Manchester City 3-1 (play-off) și Liverpool - PSG 0-1, 1-4 la penaltyuri (optimi de finală).
  • Marcel Bîrsan: un meci în faza principală. 
  • Florin Andrei: o întâlnire în faza principală. 
  • Joao Pinheiro (Portugalia): în finală. 

În 2025-2026, Istvan a mai fost delegat la Fenerbahce - Feyenoord 5-2 (turul 3 preliminar CL). Și atunci, Bîrsan rezervă.

UEFA Liga Campionilor arbitru Istvan Kovacs Szabolcs Kovacs
