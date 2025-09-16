Kovacs își trage fratele după el! Ajutor în familie. Istvan îl promovează pe Szabolcs la cel mai înalt nivel în Liga Campionilor

Istvan Kovacs (40 de ani) l-a inclus pe fratele mai mic Szabolcs (37) în brigada sa pentru prima oară la un meci din faza principală de Champions League.

Istvan Kovacs e cel mai bun arbitru al nostru și unul dintre primii în Europa.

„Centralul” finalei Ligii Campionilor 2025, PSG - Inter 5-0, pe 31 mai. Primul român care conduce ultimul act CL după trei decenii, de la Ion Crăciunescu, la Ajax - Milan 1-0, în 1995.

Szabolcs Kovacs a debutat în iulie în cupele europene. Meci în turul 1 de Conference

Kovacs își promovează și fratele mai mic în Europa în acest sezon. La cel mai înalt nivel, Champions League.

Trecut pe lista FIFA de Kyros Vassaras în 2024-2025, Szabolcs Kovacs nu a luat testele fizice UEFA de la Atena, în februarie, oprindu-se în timpul probelor din cauza unor probleme medicale.

Szabolcs Kovacs (în centru), la Oțelul - Dinamo 2-1, pe 27 iulie, în Liga 1 Foto: Sport Pictures

El a debutat în competițiile continentale chiar la startul actualei stagiuni, pe 8 iulie:

A fost delegat ca numărul 1 la Floriana (Malta) - Haverfordwest (Țara Galilor) 2-1, în turul 1 preliminar de Conference.

Istvan Kovacs l-a promovat pe Szabolcs în Liga Campionilor

De atunci, Istvan îl trage după el în Champions. L-a inclus în brigada sa în play-off-ul FC Copenhaga - FC Basel 2-0, pe 27 august.

Szabolcs a fost arbitru de rezervă.

În acea seară, antrenorul elvețienilor, Ludovic Magnin, a criticat „centralul” pentru neeliminarea unui jucător danez, care a prins de gât violent un adversar.

Istvan Kovacs, pe 27 august, la FC Copenhaga - FC Basel Foto: Imago

Acum, Szabolcs apare pentru prima dată la o partidă din faza principală a Ligii:

Olympiacos Pireu - Pafos (miercuri, ora 19:45).

E tot al 4-lea arbitru, cu Istvan Kovacs la centru, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi asistenți, Cătălin Popa (VAR) și Marcel Bîrsan (AVAR) asistenți video.

Istvan Kovacs a avut patru rezerve diferite în Liga Campionilor 2024-2025

Sezonul trecut, Istvan Kovacs a avut opt partide în Ligă, cu patru rezerve diferite.

Horațiu Feșnic, de cinci ori: trei jocuri în faza principală, plus Real Madrid - Manchester City 3-1 (play-off) și Liverpool - PSG 0-1, 1-4 la penaltyuri (optimi de finală).

trei jocuri în faza principală, plus Real Madrid - Manchester City 3-1 (play-off) și Liverpool - PSG 0-1, 1-4 la penaltyuri (optimi de finală). Marcel Bîrsan: un meci în faza principală.

Florin Andrei: o întâlnire în faza principală.

Joao Pinheiro (Portugalia): în finală.

În 2025-2026, Istvan a mai fost delegat la Fenerbahce - Feyenoord 5-2 (turul 3 preliminar CL). Și atunci, Bîrsan rezervă.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport