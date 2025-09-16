Vladislav Blănuță, 23 de ani, va trece prin momente tot mai dificile în Ucraina din cauza postărilor sale pro-ruse.

Ultrașii, dar și fanii obișnuiți ai lui Dinamo, îl contestă violent.

Ucrainenii nu cred că atacantul va rezista la Kiev.

Situația lui Vladislav Blănuță în Ucraina rămâne incertă după scandalul provocat de postările sale pro-ruse pe social media.

Ultrașii lui Dinamo Kiev continuă să facă presiuni împotriva lui, încercând să convingă clubul să-i rezilieze contractul. La fel cum au procedat în perioada 2020-2023 cu Mircea Lucescu. Violent, amenințări cu moartea, rasism și derapaje oribile.

„Blănuță e numit «vatnik», cel mai urât lucru pe care poți să-l spui cuiva”

Antrenorul Oleksandr Șovkovski l-a încurajat pe teren înainte ca atacantul în vârstă de 23 de ani să debuteze oficial la 2-2 cu Obolon, în campionat.

Și l-a susținut la flash-interviul pentru liga de fotbal locală: „Blănuță e unul de-ai noștri”.

Totuși, nu va urma o perioadă liniștită pentru jucător. Din contră.

Sursele GOLAZO.ro la Kiev nu cred că Blănuță va mai rămâne mult timp în Ucraina.

Tabloul e sumbru: „A fost clar mesajul fanilor lui Dinamo Kiev, nu doar al ultrașilor, la meciul cu Obolon.

Au aruncat pungi cu vată în fața băncii de rezerve a echipei, unde se afla Blănuță. Vata e asociată cu oamenii care au vederi pro-ruse. Îi numim «vatnik», cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva.

La fel, era un banner pe care scria Blănuță - ciort. Se traduce direct prin diavol, dar înseamnă și om cu comportament total greșit”.

2,6 milioane de euro a costat transferul lui Blănuță de la FCU Craiova la Dinamo Kiev

„Dinamo îl va da pe Blănuță. Nu va mai fi viață pentru el la Kiev”

Viitorul apropiat nu sună deloc optimist: „La primul meci acasă, luni, cu Oleksandria, va fi și mai contestat”.

Concluzia la Kiev: „A fost o mare prostie a clubului să transfere un jucător fără să-i verifice inclusiv conturile de social media.

Ce se va întâmpla? Dinamo va încerca să-l dea la următoarea fereastră de transferuri, să-l împrumute sau să-l vândă”.

Asta se așteaptă aici, pentru că nu va mai fi viață pentru el la Kiev. După trei ani și jumătate de război, de bombardamente, oamenii îi urăsc pe ruși și pe cei cu vederi pro-ruse. Și acum îl consideră pe Blănuță unul dintre ei Sursă GOLAZO.ro în Ucraina

