Se Mută Finalissima?! Unde s-ar putea juca supermeciul Spania - Argentina dacă atacurile iraniene asupra Qatarului continuă

UEFA și CONMEBOL, care organizează duelul campioanelor Europei și Americii de Sud, nu au luat încă o decizie, dar războiul care afectează Orientul Mijlociu pune în pericol Spania - Argentina, programat la sfârșitul lunii.

Pe 27 martie, ar trebui să se joace Finalissima, marea confruntare între campioanele Europei și Americii de Sud.

Spania - Argentina a fost programat la Lusail, Qatar, pe stadionul care a găzduit și ultimul act la CM 2022, Argentina - Franța 3-3, 4-2 la penaltyuri.

Un trofeu pe care naționala lui Leo Messi l-a cucerit deja, în 2022, după un 3-0 zdrobitor în fața Italiei, la Londra, pe Wembley.

O variantă: Finalissima, amânată de teama războiului!

Acum, acest duel Spania - Argentina ar putea fi și o posibilă finală la CM 2026. Echipele lui Messi și Lamine Yamal sunt favoritele competiției.

Lamine Yamal, 18 ani, urmașul lui Messi la Barcelona, e copilul teribil al Spaniei. Foto: Imago

Meciul e în pericol. Un scenariu: amânarea sa din cauza războiului care afectează și Qatarul, pentru că iranienii au ripostat atacând și Doha.

Iar federația qatariană a anunțat suspendarea pe termen nelimitat a campionatului local și a oricărei întreceri de fotbal în perioada imediat următoare.

Trei posibile soluții pentru Finalissima: SUA, Maroc sau Portugalia

Altă soluție e mutarea Finalissimei. Potrivit AS, erau patru posibilități, dar „Santiago Bernabeu” a căzut pentru că în aceeași zi se joacă la Madrid alt meci internațional, amicalul Maroc - Ecuador, pe „Metropolitano”, stadionul lui Atletico.

Momentan, UEFA rămâne cu ideea să se joace pe Lusail Stadium, în Qatar. Foto: Imago

Mai sunt trei variante:

MetLife Stadium, din New Jersey (SUA). Exact arena pe care se va disputa finala CM 2026, pe 19 iulie.

Prince Moulay Abdellah Stadium, la Rabat (Maroc).

Da Luz, la Lisabona (Portugalia).

UEFA decide săptămâna viitoare

UEFA susține că, deocamdată, cât mai sunt încă șanse să se joace în Qatar, dacă războiul se oprește, Finalissima rămâne stabilită la Lusail.

Potrivit ESPN, forul continental, care organizează meciul împreună cu CONMEBOL, confederația sud-americană, va lua o decizie spre sfârșitul săptămânii viitoare.

