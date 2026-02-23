Criza de securitate în Mexic Haos pe străzi, după asasinarea lui „El Mencho”, liderul celui mai temut cartel! Ce se întâmplă cu turneele de tenis și cu CM 2026

Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, lider al temutului cartel Jalisco New Generation (CJNG), una dintre cele mai puternice organizații criminale din Mexic, a fost ucis, duminică, într-o operațiune militară desfășurată de armata mexicană.

Asasinarea lui „El Mencho”, a dat naștere unui șir interminabil de violențe.

Membri ai cartelului au ridicat blocaje rutiere, au incendiat vehicule și inițiat atacuri asupra infrastructurii în mai multe state, inclusiv în Jalisco și Puerto Vallarta, provocând anulări de zboruri și ordine oficiale de a rămâne în interior, emise de guvernele străine pentru cetățenii lor aflați în zonă.

Criza de securitate în Mexic, după asasinarea lui „El Mencho”

Deteriorarea situației de securitate este deosebit de îngrijorătoare pentru lumea sportului, ținând cont că zilele acestea se desfășoară turnee de tenis, iar Mexic va fi una dintre gazdele CM 2026.

Autoritățile mexicane au intervenit pentru a restabili ordinea, dar situația rămâne tensionată.

Ce se întâmplă cu turneele de tenis din Mexic

În aceste zile, în Mexic, se desfășoară turnee importante din circuitul ATP și WTA sunt în desfășurare în Mexic, inclusiv Mexican Open la Acapulco și un eveniment WTA în Merida.

După moartea lui „El Mencho”, au apărut speculații și îngrijorări în privința siguranței sportivilor.

Organizatorii au respins oficial orice planuri de anulare și susțin ferm că turneele vor continua așa cum au fost programate, în coordonare cu autoritățile mexicane.

Mexic, gazdă pentru Campionatul Mondial de fotbal

În Guadalajara, unul dintre orașele gazdă ale Cupa Mondială FIFA 2026, organizatorii întâmpină presiuni sporite privind securitatea, deși competiția rămâne programată conform calendarului.

Patru meciuri de fotbal (Liga MX) au fost amânate din cauza problemelor de securitate și a restricțiilor de circulație impuse în regiune.

Guadalajara va găzdui meciuri cruciale pe „Estadio Akron”, începând cu confruntarea dintre Coreea de Sud și câștigătoarea playoff-ului UEFA pe 11 iunie.

Alte meciuri programate includ Mexic vs. Coreea de Sud pe 18 iunie, Columbia vs. câștigătoarea playoff-ului intercontinental pe 23 iunie și Uruguay vs. Spania pe 26 iunie.

Înainte de turneul de vară, stadionul va găzdui un turneu de play-off al Cupei Mondiale în perioada 26-28 martie, cu echipe precum Noua Caledonie, Jamaica și Republica Democrată Congo.

