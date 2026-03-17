A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana

Siyanda Xulu (34 de ani), fostul căpitan al naționalei Africii de Sud, a sosit în 2025 în România în speranța că va prinde un transfer în Liga 2 pentru a putea fi convocat la națională, la Mondialul de anul acesta.

Xulu a povestit cum au decurs negocierile. Detalii, mai jos.

Siyanda Xulu, jucător cu 31 de selecții pentru naționala Africii de Sud, a fost aproape de un transfer în 2025 la Unirea Ungheni.

Din cauza fuziunii clubului cu ASA Târgu Mureș și pauzei de aproape un an pe care o făcuse, Xulu nu a putut fi transferat în Liga 2.

Siyanda Xulu: „Am fost de două ori în România în 2025”

Astfel, obiectivul lui Siyanda Xulu de a reveni la națională și de a juca la Campionatul Mondial de anul acesta nu a putut fi îndeplinit.

La un an distanță, fundașul sud-african a vorbit despre transferul ratat la ASA Târgu Mureș.

„Este adevărat. Am fost de două ori în România în 2025. Motivul pentru care eram dispus să joc acolo în liga secundă era că nu mai fusesem activ de aproape un an, voiam să-mi recapăt forma fizică prin meciuri competitive, astfel încât să-mi dau o șansă pentru a prinde din nou lotul Africii de Sud în perspectiva Cupei Mondiale.

Am avut la un moment dat o înțelegere pe masă într-o altă țară, am fost nevoit să amânăm discuțiile, perioadele de mercato s-au închis și am căzut la mijloc între diferite campionate. Unele încep mai devreme, altele mai târziu, în funcție de sistemul competițional.

Și am pierdut cel puțin șase luni din aceste motive. Într-un final, luasem decizia de a accepta România, pentru că nu mai aveam timp să aștept și spre a încerca să-mi ating obiectivele. Eram convins că poate fi un pas bun pentru mine.

Prima dată am mers la Ungheni când era programat ultimul meci din sezon și n-avea rost să stau mult.

Ajunsesem însă la un acord de principiu cu conducerea, după care m-am întors acasă. Între timp, clubul s-a închis însă, producându-se o fuziune cu o altă grupare, la Tg. Mureș.

Am fost chemat să revin, numai că președintele se schimbase, erau alți oameni cu putere de decizie. A trebuit să renegociem de la zero, dar nu ne-am mai înțeles la termenii agreați înainte, la Ungheni.

O abordare incorectă față de mine. Sunt un profesionist și nu puteam accepta așa ceva. N-au contat cariera mea și nivelul atins, așa că a trebuit să merg înapoi în Africa de Sud”, a spus Siyanda Xulu, conform gsp.ro.

Dacă te uiți pe treptele carierei mele, vei vedea că rezultatele și evoluțiile cele mai bune le-am avut în străinătate, nu în Africa de Sud. De aceea, am considerat că România poate fi o nouă experiență pozitivă pentru mine, chiar dacă era vorba despre divizia a doua Siyanda Xulu

De-a lungul carierei sale, Xulu a evoluat pentru FC Rostov, Hapoel Tel Aviv, Turan Tovuz sau Super Sport United.

312 meciuri a jucat Siyanda Xulu în cariera sa. A marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive

Siyanda Xulu, despre Ngezana: „Era ca și «copilul» meu”

Xulu a vorbit și despre fundașul celor de la FCSB, Siyabonga Ngezana, prietenul său cu care trebuia să se întâlnească în România.

„Am considerat că, în această etapă a carierei mele, avea sens contractul în liga secundă din România. Știam că era un nivel suficient de competitiv pentru scopurile mele profesionale, respectiv să-mi reintru în ritm, să deschid poate calea către mai sus, astfel încât să prind din nou naționala în timp util pentru Mondiale.

România nu-mi era străină pentru că mai discutam cu Ngezana, fundașul lui FCSB. Am jucat amândoi la Kaizer Chiefs, el junior, eu senior, era ca și «copilul» meu. A crescut sub ochii mei.

Au mai fost ocazii în care mi-a mai cerut sfaturi, iar eu m-am aflat mereu acolo pentru el. Trebuia să ne întâlnim și în România, am vorbit, dar, din păcate, n-am avut suficient timp la dispoziție”, a mai spus Xulu.

Ngezana, care a strâns 11 selecții pentru naționala Africii de Sud, a fost lăudat de Siyanda Xulu.

Ngezana e un jucător important pentru naționala Africii de Sud. A crescut mult de când a ales să joace în România. Nu sunt genul care să intervină în deciziile jucătorilor, e problema fiecăruia, dar cred că ar face bine pentru cariera lui să mai continue la FCSB, unde a obținut performanțe importante Siyanda Xulu

Eusebiu Tudor: „ M-am pomenit cu el la Tg. Mureș”

Eusebiu Tudor, antrenor la Unirea Ungheni și, după fuziune, a celor de la ASA Târgu Mureș, a vorbit despre momentul sosirii lui Xulu în România, atunci când a venit să dea câteva probe la echipă.

„A venit prima dată în vară, a stat vreo două zile, a făcut două antrenamente, după care a plecat acasă, pentru că intrasem deja în vacanță. Apoi m-am pomenit cu el la Tg. Mureș după ce începusem campionatul, trecuseră deja vreo două-trei etape.

Asta deși îi zisesem inițial că-l aștept întâi în pregătire, să-l văd și la câteva amicale. Habar n-am cum a ajuns, printr-un impresar care avea niște legături la Ungheni.

Știu că planul lui era să joace, să capete tonus de competiție în ideea să încerce să prindă naționala Africii de Sud pentru Mondiale. Dar nu mai jucase de aproape un an de zile. L-am căutat pe internet, am văzut că n-avea un CV rău, dar trebuia să-mi dau seama dacă și ce mai poate după atâta pauză.

Plus că e nevoie să te asiguri că e-n regulă medical, să nu fie probleme cu ceva accidentări. Cred că era un jucător cu personalitate, se vedea că știe să dirijeze din apărare, dar mi-am pus semne de întrebare fizic.

A făcut un antrenament și a doua zi m-a rugat să-l las la o alergare ușoară, că se simțea un pic obosit. Și, sincer, m-am și gândit: domne, din toată planeta asta, cum ai ajuns să insiști tocmai la Ungheni și Tg. Mureș, în liga a doua din România? ”, a spus Eusebiu Tudor.

În cariera sa, Siyanda Xulu a câștigat un singur trofeu, alături de FC Rostov. Este vorba de Cupa Rusiei, în anul 2014.

Alături de naționala Africii de Sud, Xulu a obținut locul 3 la Cupa Africii din 2023, după ce a învins-o în finala mică pe Republica Democrată Congo, scor 1-0.

