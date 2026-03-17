Marius Marin (27 de ani) e al patrulea jucător pe care Mircea Lucescu nu se va putea baza la barajul cu Turcia, după Drăguș (suspendat), Chipciu și Louis Munteanu, loviți și ei

Turcia - România se va juca joi, 26 martie, de la ora 19:00, în direct la Prima TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, în semifinala barajului de calificare la CM

Se adună vești proaste cu fiecare zi care ne apropie de ora meciului primăverii: Turcia - România, barajul pentru turneul final al Campionatului Mondial.

Ultima lovitură grea pe care Mircea Lucescu o primește e legată de Marius Marin. Accidentarea sa din meciul cu Cagliari, disputat în weekend, s-a dovedit a fi gravă.

Ce a arătat RMN-ul efectuat în Italia

A ieșit cu dureri la genunchi, dar staff-ul naționalei trăgea speranțe că nu e vorba totuși de o problemă care să-l scoată din calcule pentru confruntarea cu Turcia. Marin a efectuat luni seară un RMN, în Italia, iar rezultatul a fost dur: afectarea ligamentului colateral intern al genunchiului stâng.

FOTO. Accidentarea lui Marius Marin din meciul Pisa - Cagliari 3-1

Vestea bună e că nu are nevoie de operație. Vestea proastă e că 3 săptămâni nu poate juca fotbal. Iar meciul cu Turcia e programat peste 9 zile!

El a informat deja staff-ul condus de Mircea Lucescu că nu poate onora convocarea și nu ar putea intra în calcule nici măcar pentru eventuala finală, din 31 martie. Care va fi cu învingătoarea duelului Slovacia - Kosovo.

Pierderea lui Marius Marin e foarte importantă din mai multe motive:

A fost unul dintre oamenii de bază în mandatul lui Mircea Lucescu. A fost folosit în peste 90% din meciurile oficiale ale lui Il Luce, în Nations League și în preliminariile CM. Mai precis, a evoluat în 13 dintre cele 14 jocuri, singura dată când a stat pe bancă a fost meciul cu Austria, din deplasare. Postul de mijlocaș central defensiv e unul care nu are foarte multe soluții. În absența lui, variante disponibile ar fi Screciu, care însă a evoluat la Craiova stoper, Lixandru, care și el în ultima vreme a fost folosit mai mult ca fundaș central, Tudor Băluță, Șut, acesta din urmă cu puține minute bifate pentru Al Ain, în Emirate. Marius Marin e unul dintre jucătorii experimentați la nivel de echipă națională. Prinde top 10 din actualul lot:

Nicolae Stanciu - 84 selecții

Răzvan Marin - 72

Ianis Hagi - 51

Nicușor Bancu - 50

Andrei Burcă - 44

Dennis Man - 43

Andrei Rațiu - 36

Marius Marin - 35

Valentin Mihăilă - 33

Darius Olaru - 27

O dovadă a faptului că în ultimele foarte multe luni, echipa națională a fost practic dependentă de Marius Marin e faptul că din octombrie 2023 și până acum, mijlocașul celor de la Pisa a jucat în 20 dintre cele 21 de meciuri oficiale, indiferent că selecționer a fost Edi Iordănescu sau Mircea Lucescu, iar competiția s-a numit preliminarii de CE, de CM, Liga Națiunilor sau chiar turneu final de Euro.

85% din minutele jucate de România la Euro 2024 s-au jucat cu Marius Marin pe teren, care a bifat 305 minute, din totalul de 360

Cuplu de mijlocași centrali în fața apărării, în ultimii 4 ani, când n-a fost deloc pe teren Marius Marin:

Septembrie 2022

România - Bosnia 4-1: Olaru - Răzvan Marin

Iunie 2023

Elveția - România 2-2: Screciu - Stanciu

Septembrie 2023

România - Kosovo 2-0: Screciu - Cicâldău

Octombrie 2023

Belarus - România 0-0: Screciu - Răzvan Marin

Iunie 2025

Austria - România 2-1: Chiricheș - Răzvan Marin

