Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out

alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 17:58
alt-text Actualizat: 17.03.2026, ora 17:58
  • Marius Marin (27 de ani) e al patrulea jucător pe care Mircea Lucescu nu se va putea baza la barajul cu Turcia, după Drăguș (suspendat), Chipciu și Louis Munteanu, loviți și ei
  • Turcia - România se va juca joi, 26 martie, de la ora 19:00, în direct la Prima TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, în semifinala barajului de calificare la CM

Se adună vești proaste cu fiecare zi care ne apropie de ora meciului primăverii: Turcia - România, barajul pentru turneul final al Campionatului Mondial.

Ultima lovitură grea pe care Mircea Lucescu o primește e legată de Marius Marin. Accidentarea sa din meciul cu Cagliari, disputat în weekend, s-a dovedit a fi gravă.

„Ar fi o rușine” Ce spune un jucător turc despre barajul cu România și Mondial. Și ce afirmație legată de ultimul Euro!
Citește și
„Ar fi o rușine” Ce spune un jucător turc despre barajul cu România și Mondial. Și ce afirmație legată de ultimul Euro!
Citește mai mult
„Ar fi o rușine” Ce spune un jucător turc despre barajul cu România și Mondial. Și ce afirmație legată de ultimul Euro!

Ce a arătat RMN-ul efectuat în Italia

A ieșit cu dureri la genunchi, dar staff-ul naționalei trăgea speranțe că nu e vorba totuși de o problemă care să-l scoată din calcule pentru confruntarea cu Turcia. Marin a efectuat luni seară un RMN, în Italia, iar rezultatul a fost dur: afectarea ligamentului colateral intern al genunchiului stâng.

Vestea bună e că nu are nevoie de operație. Vestea proastă e că 3 săptămâni nu poate juca fotbal. Iar meciul cu Turcia e programat peste 9 zile!

El a informat deja staff-ul condus de Mircea Lucescu că nu poate onora convocarea și nu ar putea intra în calcule nici măcar pentru eventuala finală, din 31 martie. Care va fi cu învingătoarea duelului Slovacia - Kosovo.

Pierderea lui Marius Marin e foarte importantă din mai multe motive:

  1. A fost unul dintre oamenii de bază în mandatul lui Mircea Lucescu. A fost folosit în peste 90% din meciurile oficiale ale lui Il Luce, în Nations League și în preliminariile CM. Mai precis, a evoluat în 13 dintre cele 14 jocuri, singura dată când a stat pe bancă a fost meciul cu Austria, din deplasare.
  2. Postul de mijlocaș central defensiv e unul care nu are foarte multe soluții. În absența lui, variante disponibile ar fi Screciu, care însă a evoluat la Craiova stoper, Lixandru, care și el în ultima vreme a fost folosit mai mult ca fundaș central, Tudor Băluță, Șut, acesta din urmă cu puține minute bifate pentru Al Ain, în Emirate. 
  3. Marius Marin e unul dintre jucătorii experimentați la nivel de echipă națională. Prinde top 10 din actualul lot:
  • Nicolae Stanciu - 84 selecții
  • Răzvan Marin - 72
  • Ianis Hagi - 51
  • Nicușor Bancu - 50
  • Andrei Burcă - 44
  • Dennis Man - 43
  • Andrei Rațiu - 36
  • Marius Marin - 35
  • Valentin Mihăilă - 33
  • Darius Olaru - 27

O dovadă a faptului că în ultimele foarte multe luni, echipa națională a fost practic dependentă de Marius Marin e faptul că din octombrie 2023 și până acum, mijlocașul celor de la Pisa a jucat în 20 dintre cele 21 de meciuri oficiale, indiferent că selecționer a fost Edi Iordănescu sau Mircea Lucescu, iar competiția s-a numit preliminarii de CE, de CM, Liga Națiunilor sau chiar turneu final de Euro.

din minutele jucate de România la Euro 2024 s-au jucat cu Marius Marin pe teren, care a bifat 305 minute, din totalul de 360

Cuplu de mijlocași centrali în fața apărării, în ultimii 4 ani, când n-a fost deloc pe teren Marius Marin:

Septembrie 2022

  • România - Bosnia 4-1: Olaru - Răzvan Marin

Iunie 2023

  • Elveția - România 2-2: Screciu - Stanciu

Septembrie 2023

  • România - Kosovo 2-0: Screciu - Cicâldău

Octombrie 2023

  • Belarus - România 0-0: Screciu - Răzvan Marin

Iunie 2025

  • Austria - România 2-1: Chiricheș - Răzvan Marin

Citește și

„Mă hazardez, dar o spun” Edi Iordănescu a vorbit despre înlocuirea lui Lucescu pe banca naționalei României: „Un pas firesc”
Nationala
17:50
„Mă hazardez, dar o spun” Edi Iordănescu a vorbit despre înlocuirea lui Lucescu pe banca naționalei României: „Un pas firesc”
Citește mai mult
„Mă hazardez, dar o spun” Edi Iordănescu a vorbit despre înlocuirea lui Lucescu pe banca naționalei României: „Un pas firesc”
Lupescu, amenințare pentru Burleanu! Sunat de GOLAZO.ro, fostul internațional a avut o replică scurtă la acuzațiile șefului FRF: „Problemele lui sunt mai mari”
Superliga
15:00
Lupescu, amenințare pentru Burleanu! Sunat de GOLAZO.ro, fostul internațional a avut o replică scurtă la acuzațiile șefului FRF: „Problemele lui sunt mai mari”
Citește mai mult
Lupescu, amenințare pentru Burleanu! Sunat de GOLAZO.ro, fostul internațional a avut o replică scurtă la acuzațiile șefului FRF: „Problemele lui sunt mai mari”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
turcia echipa nationala a romaniei Marius Marin cm 2026 baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Campionate
12:42
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO: Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Citește mai mult
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Nationala
15:39
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Citește mai mult
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Campionate
17.03
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Citește mai mult
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Superliga
10:56
CFR, amenințată cu depunctarea Decizia luată de Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Citește mai mult
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:03
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
15:17
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
15:39
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
14:46
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
