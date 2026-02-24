„Vreau aur cu casca eroilor” Ucraineanul descalificat de la Jocurile Olimpice nu renunță la planul său » Ce spune despre război, Rusia, CIO și TAS. Acuzații grave!
Vladislav Heraskevych s-a putut antrena cu casca eroilor, dar nu a avut voie să participe la concursul de skeleton al Jocurilor Foto: Imago
Jocurile Olimpice

„Vreau aur cu casca eroilor” Ucraineanul descalificat de la Jocurile Olimpice nu renunță la planul său » Ce spune despre război, Rusia, CIO și TAS. Acuzații grave!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 15:27
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 15:27
  • Vladislav Heraskevych povestește ce a trăit la Jocurile Olimpice, ce a aflat despre decizia TAS legată de descalificarea sa, cum simte războiul, susține că foști soldați ruși care au luptat în război participă la Jocurile Paralimpice. Și anunță ce vrea să facă la JO 2030. 

La 27 de ani, Vladislav Heraskevych a devenit unul dintre simbolurile Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina 2026, deși nu a putut participa.

„Face ca Trump. Uită de oameni!” Atac extrem la adresa șefului FIFA și a președintelui SUA, după 4 ani de război în Ucraina: „E o rușine”
Citește și
„Face ca Trump. Uită de oameni!” Atac extrem la adresa șefului FIFA și a președintelui SUA, după 4 ani de război în Ucraina: „E o rușine”
Citește mai mult
„Face ca Trump. Uită de oameni!” Atac extrem la adresa șefului FIFA și a președintelui SUA, după 4 ani de război în Ucraina: „E o rușine”

Ucraineanul de la skeleton a fost descalificat de Comitetul Internațional Olimpic pentru că a refuzat să renunțe la casca sa dedicată celor 24 de sportivi compatrioți care și-au pierdut viața în război. Un război început pe 24 februarie 2022, care a devastat Ucraina. 

Primele zile ale războiului au fost înfricoșătoare. Nu aveam o sursă consistentă de informații. Era un haos general. Stăteai acolo și nu înțelegeai ce se petrece. Sunt trupele ruse aici sau nu? A fost un sentiment îngrozitor când am auzit primele explozii și am văzut atacurile cu rachete. Realizezi că viața ta nu înseamnă nimic. Vladislav Heraskevych, sportiv ucrainean

Heraskevych: „Facem apel la o instanță care nu se află sub controlul CIO”

Născut la Kiev, Heraskevych nu își schimbă planul. Vrea să participe la viitoarea ediție a Jocurilor de Iarnă, în Alpii Francezi 2030, să concureze protejat de casca lui specială, să învingă și să le dedice victoria eroilor, pe podium.

Vladislav Heraskevych, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și casca eroilor Foto: Imago Vladislav Heraskevych, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și casca eroilor Foto: Imago
Vladislav Heraskevych, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și casca eroilor Foto: Imago

„Mă întorc la Jocurile Olimpice. Trebuie, în primul rând, să facem apel la altă instanță, care nu se află sub controlul CIO. Scopul este să câștigăm acest caz.

Vreau să particip la Olimpiadă și să cuceresc aurul cu aceeași cască, a eroilor”, a declarat el pentru The Guardian.

Heraskevych, mesaj la JO 2022. Avertizat acum: „Întreaga echipă descalificată”

Nu era prima oară când protesta la Jocuri. A făcut și în urmă cu patru ani, în timpul ediției organizate de Beijing.

Pe 11 februarie 2022, cu 13 zile înaintea invaziei Rusiei, Vladislav a arătat spre camerele TV un mic afiș A4. Mesajul: „Fără război în Ucraina”.

Acum, a fost avertizat de acasă, când se pregătea să plece spre Milano Cortina, ce s-ar întâmpla dacă ar aminti de război în competiție.

„Mi s-a transmis că, dacă vom face un protest sau ceva similar, întreaga echipă ucraineană ar putea fi descalificată. Nu mi s-a spus direct. A existat altă organizație între noi”, a povestit Heraskevych.

Heraskevych dezvăluie că TAS luase decizia înainte să judece cazul

Nu a renunțat. A încercat să participe în Italia cu casca pregătită. A respins orice altă variantă propusă la Cortina de Kirsty Coventry, președinta CIO.

A dezvăluit că nu a avut nicio șansă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Pentru că TAS îi judecase apelul înainte să asculte pledoaria sa.

Heraskevych, alături de un militar ucrainean la conferința pentru securitate de la Munchen Foto: Imago Heraskevych, alături de un militar ucrainean la conferința pentru securitate de la Munchen Foto: Imago
Heraskevych, alături de un militar ucrainean la conferința pentru securitate de la Munchen Foto: Imago

„Când ne-am pregătit pentru procesul de la TAS, am aflat că decizia privind descalificarea mea a fost luată în seara precedentă”.

CIO colaborează cu Rusia. I-am spus lui Kirsty Coventry că nu e corect. Un alt sportiv a concurat purtând un steag al Rusiei pe cască. La fel, multor fani ruși din tribune nu li s-au confiscat steagurile. Acele acțiuni n-au avut consecințe. Atunci de ce mi se aplică un tratament special? Vladislav Heraskevych, sportiv ucrainean

„Ucideau ucraineni ca soldați pe linia frontului”

Și 2022, a cerut interzicerea Rusiei. Acum, repetă această cerere și dă un exemplu legat de Jocurile Paralimpice de la Milano Cortina.

„Este o mare greșeală. Pavel Rozhkov, șeful Comitetului Paralimpic Rus, a declarat că există 300 de sportivi paralimpici ruși care au luptat în războiul din Ucraina”.

Am putea avea o situație în care foști soldați să concureze în Italia la Jocuri. Practic, ei ucideau ucraineni pe linia frontului și acum îi vor ucide ca instrument de propagandă. Vladislav Heraskevych, sportiv ucrainean, pentru The Guardian

Soluția lui: „Comunitatea internațională să creeze o coaliție și să boicoteze Jocurile dacă sportivii din Rusia și Belarus pot concura”.

Heraskevych, premiat de Zelenski la Kiev. Donează banii de la Ahmetov

Întors la Kiev, după ce a participat la o conferință pentru securitate la Munchen, Heraskevych a fost premiat de președintele Volodimir Zelenski. I s-a oferit „Ordinul Libertății”.

Suma promisă de Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, o va dona unei fundații caritabile pentru ajutorarea ucrainenilor. 

200.000 de dolari
i-a oferit Rinat Ahmetov lui Vladislav Heraskevych, premiul pe care l-ar fi luat pentru câștigarea medaliei de aur

A spus pentru The Guardian: „Nu sunt un erou. Nu cred că am făcut nimic eroic. Oamenii de pe cască sunt eroii. Lumea vorbește despre Ucraina datorită lor”.

„Nu lucrez într-o lume a relațiilor publice. Nu sunt un superstar”

Vladislav a negat zvonul că în spatele planului său a fost o firmă importantă de PR.

„Nu sunt un superstar mondial. Nu lucrez într-o lume a relațiilor publice. Când a început totul, oricum nu te așteptai să fiu descalificat de CIO la Jocurile Olimpice fără un motiv întemeiat”.

Pe mulți dintre cei 24 de sportivi eroi îi cunoșteam personal. A fost important să-i aduc cu mine, pentru că, la un moment dat în viață, scopul lor a fost să participe și ei la Jocurile Olimpice. Vladislav Heraskevych, pentru The Guardian

Citește și

Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Jocurile Olimpice
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Citește mai mult
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
„Nu-i voi trăda” Gestul unui sportiv ucrainean la Jocurile Olimpice, în memoria celor decedați în război, deși a fost interzis de CIO: „Ar trebui să-mi permită”
Alte sporturi
18:28
„Nu-i voi trăda” Gestul unui sportiv ucrainean la Jocurile Olimpice, în memoria celor decedați în război, deși a fost interzis de CIO: „Ar trebui să-mi permită”
Citește mai mult
„Nu-i voi trăda” Gestul unui sportiv ucrainean la Jocurile Olimpice, în memoria celor decedați în război, deși a fost interzis de CIO: „Ar trebui să-mi permită”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Jocurile Olimpice cio rusia TAS ucraina razboi skeleton Descalificare Vladislav Heraskevych
Știrile zilei din sport
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Liga 3
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Citește mai mult
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Campionate
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Citește mai mult
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Superliga
14:59
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Citește mai mult
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Campionate
17:50
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Citește mai mult
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Top stiri din sport
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Liga Campionilor
13:37
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Citește mai mult
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Superliga
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Tenis
13:51
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Citește mai mult
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 53 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share