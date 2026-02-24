„Vreau aur cu casca eroilor” Ucraineanul descalificat de la Jocurile Olimpice nu renunță la planul său » Ce spune despre război, Rusia, CIO și TAS. Acuzații grave!

Vladislav Heraskevych povestește ce a trăit la Jocurile Olimpice, ce a aflat despre decizia TAS legată de descalificarea sa, cum simte războiul, susține că foști soldați ruși care au luptat în război participă la Jocurile Paralimpice. Și anunță ce vrea să facă la JO 2030.

La 27 de ani, Vladislav Heraskevych a devenit unul dintre simbolurile Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina 2026, deși nu a putut participa.

Ucraineanul de la skeleton a fost descalificat de Comitetul Internațional Olimpic pentru că a refuzat să renunțe la casca sa dedicată celor 24 de sportivi compatrioți care și-au pierdut viața în război. Un război început pe 24 februarie 2022, care a devastat Ucraina.

Primele zile ale războiului au fost înfricoșătoare. Nu aveam o sursă consistentă de informații. Era un haos general. Stăteai acolo și nu înțelegeai ce se petrece. Sunt trupele ruse aici sau nu? A fost un sentiment îngrozitor când am auzit primele explozii și am văzut atacurile cu rachete. Realizezi că viața ta nu înseamnă nimic. Vladislav Heraskevych, sportiv ucrainean

Heraskevych: „Facem apel la o instanță care nu se află sub controlul CIO”

Născut la Kiev, Heraskevych nu își schimbă planul. Vrea să participe la viitoarea ediție a Jocurilor de Iarnă, în Alpii Francezi 2030, să concureze protejat de casca lui specială, să învingă și să le dedice victoria eroilor, pe podium.

Vladislav Heraskevych, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și casca eroilor Foto: Imago

„Mă întorc la Jocurile Olimpice. Trebuie, în primul rând, să facem apel la altă instanță, care nu se află sub controlul CIO. Scopul este să câștigăm acest caz.

Vreau să particip la Olimpiadă și să cuceresc aurul cu aceeași cască, a eroilor”, a declarat el pentru The Guardian.

Heraskevych, mesaj la JO 2022. Avertizat acum: „Întreaga echipă descalificată”

Nu era prima oară când protesta la Jocuri. A făcut și în urmă cu patru ani, în timpul ediției organizate de Beijing.

Pe 11 februarie 2022, cu 13 zile înaintea invaziei Rusiei, Vladislav a arătat spre camerele TV un mic afiș A4. Mesajul: „Fără război în Ucraina”.

Ukraine skeleton athlete Vladyslav Heraskevych after his today's performance at #Beijing2022 #StandWithUkraine pic.twitter.com/ValysUaJWN — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 11, 2022

Acum, a fost avertizat de acasă, când se pregătea să plece spre Milano Cortina, ce s-ar întâmpla dacă ar aminti de război în competiție.

„Mi s-a transmis că, dacă vom face un protest sau ceva similar, întreaga echipă ucraineană ar putea fi descalificată. Nu mi s-a spus direct. A existat altă organizație între noi”, a povestit Heraskevych.

Heraskevych dezvăluie că TAS luase decizia înainte să judece cazul

Nu a renunțat. A încercat să participe în Italia cu casca pregătită. A respins orice altă variantă propusă la Cortina de Kirsty Coventry, președinta CIO.

A dezvăluit că nu a avut nicio șansă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Pentru că TAS îi judecase apelul înainte să asculte pledoaria sa.

Heraskevych, alături de un militar ucrainean la conferința pentru securitate de la Munchen Foto: Imago

„Când ne-am pregătit pentru procesul de la TAS, am aflat că decizia privind descalificarea mea a fost luată în seara precedentă”.

CIO colaborează cu Rusia. I-am spus lui Kirsty Coventry că nu e corect. Un alt sportiv a concurat purtând un steag al Rusiei pe cască. La fel, multor fani ruși din tribune nu li s-au confiscat steagurile. Acele acțiuni n-au avut consecințe. Atunci de ce mi se aplică un tratament special? Vladislav Heraskevych, sportiv ucrainean

„Ucideau ucraineni ca soldați pe linia frontului”

Și 2022, a cerut interzicerea Rusiei. Acum, repetă această cerere și dă un exemplu legat de Jocurile Paralimpice de la Milano Cortina.

„Este o mare greșeală. Pavel Rozhkov, șeful Comitetului Paralimpic Rus, a declarat că există 300 de sportivi paralimpici ruși care au luptat în războiul din Ucraina”.

Am putea avea o situație în care foști soldați să concureze în Italia la Jocuri. Practic, ei ucideau ucraineni pe linia frontului și acum îi vor ucide ca instrument de propagandă. Vladislav Heraskevych, sportiv ucrainean, pentru The Guardian

Soluția lui: „Comunitatea internațională să creeze o coaliție și să boicoteze Jocurile dacă sportivii din Rusia și Belarus pot concura”.

Heraskevych, premiat de Zelenski la Kiev. Donează banii de la Ahmetov

Întors la Kiev, după ce a participat la o conferință pentru securitate la Munchen, Heraskevych a fost premiat de președintele Volodimir Zelenski. I s-a oferit „Ordinul Libertății”.

Remembrance is not a violation.



I met with Ukrainian skeleton racer and member of Ukraine’s National Olympic Team, Vladyslav Heraskevych, and his father, coach of Ukraine’s skeleton team, Mykhailo Heraskevych. I presented Vladyslav with the Order of Freedom.



Ukraine will always… pic.twitter.com/YdPBOQNFin — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2026

Suma promisă de Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar, o va dona unei fundații caritabile pentru ajutorarea ucrainenilor.

200.000 de dolari i-a oferit Rinat Ahmetov lui Vladislav Heraskevych, premiul pe care l-ar fi luat pentru câștigarea medaliei de aur

A spus pentru The Guardian: „Nu sunt un erou. Nu cred că am făcut nimic eroic. Oamenii de pe cască sunt eroii. Lumea vorbește despre Ucraina datorită lor”.

„Nu lucrez într-o lume a relațiilor publice. Nu sunt un superstar”

Vladislav a negat zvonul că în spatele planului său a fost o firmă importantă de PR.

„Nu sunt un superstar mondial. Nu lucrez într-o lume a relațiilor publice. Când a început totul, oricum nu te așteptai să fiu descalificat de CIO la Jocurile Olimpice fără un motiv întemeiat”.

Pe mulți dintre cei 24 de sportivi eroi îi cunoșteam personal. A fost important să-i aduc cu mine, pentru că, la un moment dat în viață, scopul lor a fost să participe și ei la Jocurile Olimpice. Vladislav Heraskevych, pentru The Guardian

