„Ar putea fi o catastrofă” Alarmă în orașele americane ale Mondialului. N-au intrat banii pentru securitatea CM 2026

Directorii regionali ai Comitetului de Organizare pentru Mondial se plâng că blocajele, întârzierile plăților federale ar putea provoca probleme mari în timpul turneului final.

Mai sunt 106 zile până la startul Campionatului Mondial (11 iunie - 19 iulie) și încă sunt probleme de organizare, mai ales în Statele Unite ale Americii.

Există avertismente la Congres asupra lipsei de finanțare și asupra lipsei de coordonare, care afectează securitatea competiției. „Ar putea fi o catastrofă” la turneul final, e strigătul de alarmă, susține Daily Mail.

Suma blocată: aproape 900 de milioane de dolari, bani pentru securitate

Departamentul de Securitate Internă (DHS), care supraveghează agențiile guvernamentale ce protejează SUA, inclusiv FEMA (Agenția federală pentru gestionarea urgențelor), a blocat banii pentru siguranță. Aproape 900 de milioane de dolari.

Trofeul CM și stadionul „Hard Rock” (65.000 de locuri), din Mami Foto: Imago

Guvernul federal a alocat 625 de milioane de dolari (530 de milioane de euro) pentru securitate, sumă ce ar fi trebuit deja distribuită celor 11 orașe americane.

Plus alte 250 de milioane $ (212 milioane de euro) cu misiunea de a combate amenințarea dronelor.

Banii nu au ajuns însă acolo unde ar fi trebuit. Oficialii orașelor-gazdă au avertizat Comisia pentru Securitate Internă a Camerei Reprezentanților să deblocheze imediat fondurile aflate acum la FEMA, sume stabilite de la început pentru ca planurile să fie realizate.

Cei din zona Boston amenință că nu mai găzduiesc meciuri la CM. Și sunt 7 jocuri!

Acești oficiali se plâng că agențiile locale nu s-au coordonat între ele și cu guvernul federal pentru protejarea stadioanelor, transportului, hotelurilor, zonelor dedicate fanilor și bazelor de pregătire ale echipelor.

Arena din regiunea Boston, care are o capacitate de 65.000 de locuri Foto: Imago

Cei mai vehemenți au fost la Foxborough, Massachusetts, regiunea Boston. Au amenințat că, dacă nu primesc cele 8 milioane de dolari, se retrag și refuză să mai găzduiască meciurile de pe „Gillette Stadium”. Și vor fi șapte partide acolo.

Orașele încă nu au primit finanțarea, ceea ce este total inacceptabil atât de aproape de startul World Cup. Dacă DHS joacă un rol în acest turneu, atunci trebuie să fie transparent, coordonat și prompt. Cupa Mondială e o scenă globală, trebuie să fim pregătiți. Și ne lipsește timpul Nellie Pou, reprezentanta zonei New Jersey

„Vom începe să anulăm planurile din cauza problemelor de securitate”

„Dacă nu vom primi cele 70 de milioane din finanțarea federală până la sfârșitul lunii martie, vom începe să anulăm planurile din cauza problemelor de securitate”, a declarat pentru Daily Mail Ray Martinez, directorul operațional al Comitetului de Organizare pentru zona Miami.

„Primul care ar putea să cadă va fi Fan Fest. Suntem la 70 de zile distanță de începerea construirii Fan Fest”.

