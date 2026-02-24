Paulo Fonseca, antrenorul lui Lyon care a fost trei ani la Shakhtar după Mircea Lucescu, protest dur împotriva lui Donald Trump și Gianni Infantino la patru ani de la începutul războiului în Ucraina.

În urmă cu patru ani, într-o zi de 24 februarie, armata rusă a invadat Ucraina.

Patru ani de război, de distrugeri, de durere, sute de mii de oameni pierzându-și viața.

Fonseca, furios: „Ucraina invadată nu poate juca acasă, iar Rusia poate? Inacceptabil”

Portughezul Paulo Fonseca, antrenorul lui Lyon acum, între 2016 și 2019 la Shakhtar, este căsătorit cu o ucraineancă.

Într-un interviu pentru L’Equipe, lusitanul i-a atacat pe Gianni Infantino și Donald Trump.

Paulo Fonseca l-a urmat pe Mircea Lucescu la Shakhtar, în 2016. A rămas trei ani în Ucraina Foto: Imago

Pe președintele american, pentru modul cum s-a implicat în conflict. Pe șeful FIFA, pentru că i-a oferit lui Trump Premiul FIFA pentru Pace și încearcă să readucă Rusia în fotbal.

Fonseca a reacționat cu indignare.

Vom juca împotriva Rusiei la Moscova, în timp ce ucrainenii nu pot juca pe teren propriu? Țara invadată nu poate concura în competiții europene acasă, iar Rusia poate? E inacceptabil! Paulo Fonseca, antrenor Lyon

Fonseca: „Un premiu al păcii pentru Trump? Știți ce am simțit? Rușine!”

I-a asemănat pe Infantino și Trump. „Fotbalul nu poate rezolva toate problemele, dar poate face o lume mai dreaptă.

Cu toate acestea, Infantino face același lucru ca Trump. Urmărește interesele economice și uită de oameni”.

Infantino, Trump și Premiul FIFA pentru Pace, pe 5 decembrie 2025, la Washington Foto: Imago

S-a revoltat când i s-a reamintit de Premiul FIFA pentru Pace.

Un premiu al păcii pentru Trump? Știți ce am simțit când am văzut asta? Rușine! Este atât de trist, fotbalul nu merita acest lucru. E o rușine! Paulo Fonseca, antrenor Lyon

„De când Trump a promis o pace rapidă, situația s-a înrăutățit dramatic în Ucraina”

L-a acuzat pe Trump de continuarea războiului și mai feroce după implicarea sa.

„Atacurile împotriva Ucrainei devin tot mai masive, mai mortale. Am sper că lucrurile se vor schimba.

Dar, de când Trump a revenit la putere și a promis o pace rapidă, situația s-a înrăutățit dramatic. E teribil, foarte greu de acceptat”, a declarat Fonseca.

„La câteva zile după ce i-am dus pe bunicii soției în Portugalia, casa lor a fost complet distrusă. Nu a mai rămas nimic din orașul lor, lângă Donetsk”.

„Am prefera să vedem Mondialul în altă parte. Nu în SUA”

S-a referit și la viitorul Campionat Mondial, care va fi organizat de SUA, Canada și Mexic.

„Adevărul este că noi, cei care iubim fotbalul, am prefera să vedem Mondialul în altă parte, nu în Statele Unite. Nu în acest moment”.

