„Face ca Trump. Uită de oameni!" Atac extrem la adresa șefului FIFA și a președintelui SUA, după 4 ani de război în Ucraina: „E o rușine"
Bloc distrus în războiul din Ucraina Foto: Imago
„Face ca Trump. Uită de oameni!” Atac extrem la adresa șefului FIFA și a președintelui SUA, după 4 ani de război în Ucraina: „E o rușine”

Theodor Jumătate
Publicat: 24.02.2026, ora 12:22
Actualizat: 24.02.2026, ora 12:23
  • Paulo Fonseca, antrenorul lui Lyon care a fost trei ani la Shakhtar după Mircea Lucescu, protest dur împotriva lui Donald Trump și Gianni Infantino la patru ani de la începutul războiului în Ucraina. 

În urmă cu patru ani, într-o zi de 24 februarie, armata rusă a invadat Ucraina.

Patru ani de război, de distrugeri, de durere, sute de mii de oameni pierzându-și viața.

Fonseca, furios: „Ucraina invadată nu poate juca acasă, iar Rusia poate? Inacceptabil”

Portughezul Paulo Fonseca, antrenorul lui Lyon acum, între 2016 și 2019 la Shakhtar, este căsătorit cu o ucraineancă.

Într-un interviu pentru L’Equipe, lusitanul i-a atacat pe Gianni Infantino și Donald Trump.

Paulo Fonseca l-a urmat pe Mircea Lucescu la Shakhtar, în 2016. A rămas trei ani în Ucraina Foto: Imago Paulo Fonseca l-a urmat pe Mircea Lucescu la Shakhtar, în 2016. A rămas trei ani în Ucraina Foto: Imago
Paulo Fonseca l-a urmat pe Mircea Lucescu la Shakhtar, în 2016. A rămas trei ani în Ucraina Foto: Imago

Pe președintele american, pentru modul cum s-a implicat în conflict. Pe șeful FIFA, pentru că i-a oferit lui Trump Premiul FIFA pentru Pace și încearcă să readucă Rusia în fotbal.

Fonseca a reacționat cu indignare.

Vom juca împotriva Rusiei la Moscova, în timp ce ucrainenii nu pot juca pe teren propriu? Țara invadată nu poate concura în competiții europene acasă, iar Rusia poate? E inacceptabil! Paulo Fonseca, antrenor Lyon

Fonseca: „Un premiu al păcii pentru Trump? Știți ce am simțit? Rușine!”

I-a asemănat pe Infantino și Trump. „Fotbalul nu poate rezolva toate problemele, dar poate face o lume mai dreaptă.

Cu toate acestea, Infantino face același lucru ca Trump. Urmărește interesele economice și uită de oameni”.

Infantino, Trump și Premiul FIFA pentru Pace, pe 5 decembrie 2025, la Washington Foto: Imago Infantino, Trump și Premiul FIFA pentru Pace, pe 5 decembrie 2025, la Washington Foto: Imago
Infantino, Trump și Premiul FIFA pentru Pace, pe 5 decembrie 2025, la Washington Foto: Imago

S-a revoltat când i s-a reamintit de Premiul FIFA pentru Pace.

Un premiu al păcii pentru Trump? Știți ce am simțit când am văzut asta? Rușine! Este atât de trist, fotbalul nu merita acest lucru. E o rușine! Paulo Fonseca, antrenor Lyon

„De când Trump a promis o pace rapidă, situația s-a înrăutățit dramatic în Ucraina”

L-a acuzat pe Trump de continuarea războiului și mai feroce după implicarea sa.

„Atacurile împotriva Ucrainei devin tot mai masive, mai mortale. Am sper că lucrurile se vor schimba.

Dar, de când Trump a revenit la putere și a promis o pace rapidă, situația s-a înrăutățit dramatic. E teribil, foarte greu de acceptat”, a declarat Fonseca.

„La câteva zile după ce i-am dus pe bunicii soției în Portugalia, casa lor a fost complet distrusă. Nu a mai rămas nimic din orașul lor, lângă Donetsk”.

„Am prefera să vedem Mondialul în altă parte. Nu în SUA”

S-a referit și la viitorul Campionat Mondial, care va fi organizat de SUA, Canada și Mexic.

„Adevărul este că noi, cei care iubim fotbalul, am prefera să vedem Mondialul în altă parte, nu în Statele Unite. Nu în acest moment”.

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Liga Campionilor
13:37
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Citește mai mult
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Superliga
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Tenis
13:51
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Citește mai mult
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

