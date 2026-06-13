Alcool în „telefon” Cum a introdus un suporter tequila pe stadion la meciul de deschidere al CM 2026

Ingeniozitatea întrece orice limită la Mondialul american.

Cum a reușit un suporter să introducă alcool pe stadion la partida de deschidere a Campionatului Mondial, în rândurile de mai jos.

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Primul meci al acestei ediții de Mondial s-a desfășurat la Mexico City, pe legendarul stadion Azteca.

Deși forțele de ordine au efectuat un control mai mult decât strict, un fan a reușit să introducă alcool pe stadion printr-o metodă ingenioasă.

Un suporter a intrat cu tequila pe stadion cu ajutorul „telefonului”

La partida dintre Mexic și Africa de Sud, un suporter a intrat cu tequila pe stadion, reușind să treacă cu lejeritate de filtrele de control de la porțile arenei.

Acesta a ținut alcool într-un recipient care arăta exact ca un telefon, păcălindu-i fără probleme pe agenții de pază.

🍹 How to smuggle tequila into a World Cup game in Mexico. Genius. pic.twitter.com/4hdnlJGhV8 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 13, 2026

Gadgetul seamănă cu un telefon și este special făcut pentru lichide, fiind folosit adesea la concerte, meciuri și alte evenimente la care alcoolul sau alte lichide sunt fie interzise, fie restricționate. Un astfel de recipient costă aproximativ 15 euro.

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