Matei Ilie, transfer important  Fundașul lui CFR Cluj semnează în Turcia! Ce durată are contractul și cât vor încasa „feroviarii” 

Matei Ilie (23 de ani), fundașul central de la CFR Cluj, ar fi ajuns la un acord cu Kasimpașa, ocupanta locului #13 în prima ligă a Turciei.

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Matei Ilie a impresionat la CFR Cluj, evoluțiile sale convingându-l inclusiv pe selecționerul Gheorghe Hagi, care l-a folosit în amicalele cu Georgia și Țara Galilor, de la începutul acestei luni.

Matei Ilie, transferat în Turcia, la Kasimpașa

Jurnalistul italian Nicolo Schira a anunțat că gruparea din Turcia și CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul lui Matei Ilie. Kasimpașa ar urma să plătească 500.000 de euro plus bonusuri.

Contractul dintre Ilie și Kasimpașa se va întinde pe patru ani, până în vara anului 2030, vizita medicală fiind programată în această seară.

Matei Ilie ar urma să semneze contractul duminică, 14 iunie, agentul Letterio Pino fiind cel care a intermediat mutarea.

🚨 Excl. - Matei #Ilie to #Kasimpasa from #Cluj for 0,5M + bonuses. The centre-back ageeed personal terms for a contract until 2030. Kasimpasa are planning medicals for tonight. Expected the signing on the contract tomorrow. Deal completed by the agent Letterio Pino, who just… — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 13, 2026

Adus liber de contract de la Padova în septembrie 2023, Matei Ilie s-a impus rapid ca titular la CFR Cluj.

În tricoul „feroviarilor”, tânărul stoper a jucat 97 de meciuri, reușind să înscrie cinci goluri și să ofere patru pase decisive.

El a câștigat și un trofeu la CFR Cluj, Cupa României în 2025.

2,5 milioane de euro este cota lui Matei Ilie, potrivit Transfermarkt

În trecut, Matei Ilie a mai fost dorit de Krylia Sovetov Samara, club din Rusia, dar Ioan Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, a refuzat la acel moment oferta.

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