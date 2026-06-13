„Steve Jobs”, la CM 2026 VIDEO: Serie de gafe la una dintre cele mai importante televiziuni: cu cine l-au confundat pe antreprenorul decedat în 2011

Televiziunea italiană Rai a fost protagonista unui moment jenant legat de meciul de deschidere al Campionatului Mondial.

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Mexic s-a impus, joi, cu 2-0 în fața Africii de Sud, însă realizatorii telejurnalului de la postul TV din Peninsulă au comis câteva gafe înainte partidei, în timpul ceremoniei.

Steve Jobs, confundat cu Bill Gates la meciul de deschidere al CM 2026

Înaintea partidei de pe stadionul Azteca din capitală, camerele TV au surprins mai multe vedete internaționale, care au fost prezente în tribune pentru startul turneului final.

Astfel, în timpul telejurnalului TG1 de la televiziunea italiană Rai, una dintre jurnaliste l-a confundat pe Bill Gates, fondatorul companiei Microsoft, cu Steve Jobs, fondatorul Apple, decedat în 2011.

„Hollywood-ul prinde contur în tribune, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham și Tom Cruise”, a spus jurnalista Felicita Pistilli, potrivit ilfattoquotidiano.it.

Secondo il Tg1 Steve Jobs è tornato in vita per assistere ai Mondiali #FIFAWorldCup https://t.co/sCFoV4HNzl pic.twitter.com/0gx5oGKX0q — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 13, 2026

Gafele au continuat și la partida dintre Canada și Bosnia, scor 1-1, unde cei de la Rai au transmis că la Mondial vor evolua 40 de echipe.

Totalul echipelor prezente la CM 2026 este de 48, pentru prima dată în istorie, iar competiția va cuprinde 104 meciuri.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

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