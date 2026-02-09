Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României

  • Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat unde se joacă finala Cupei României.

Cu câteva zile înainte să aflăm componența sferturilor de finală din Cupa României, a fost dezvăluit orașul în care se va disputa ultimul act al competiției.

Când și unde se joacă finala Cupei României

Sferturi de finală sunt programate pe 4 martie 2026, într-o singură manșă. Urmează semifinalele, pe 22 aprilie 2026.

Ultimul act din Cupa României se va juca la Sibiu, pe 13 mai.

Câștigătoarea Cupei României se califică în sezonul următor al Europa League.

Programul etapei #3 din grupele Cupei României

Meciurile din ultima etapă a grupelor Cupei României se vor desfășura astfel, potrivit frf.ro:

GRUPA A

  • Marți, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj - Rapid (Digi Sport și Prima Sport)
  • Marți, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăvița - FC Argeș (Digi Sport, Prima Sport, YouTube FRF TV)
  • Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina - Metaloglobus (YouTube FRF TV)
  • GRUPA B
  • Marți, 10 februarie, ora 14:00: Sănătatea Cluj - Petrolul Ploiești (YouTube FRF TV)
  • Joi, 12 februarie, ora 20:30: U Craiova - FCSB (Digi Sport și Prima Sport)
  • Joi, 12 februarie, ora 20:30: Gloria Bistrița - UTA Arad (Digi Sport și Prima Sport)
  • GRUPA C
  • Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: U Cluj - Oțelul Galați (Digi Sport și Prima Sport)
  • Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Metalul Buzău - Sepsi (Digi Sport și Prima Sport)
  • Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Sporting Liești - Csikszereda (YouTube FRF TV)
  • GRUPA D
  • Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo - Hermannstadt (Digi Sport și Prima Sport)
  • Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo - Farul Constanța (YouTube FRF TV)
  • Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna - FC Botoșani (YouTube FRF TV)

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

  1. FC Argeș – 6p (5-3)
  2. CFR 1907 Cluj – 4p (6-2)
  3. FC Rapid 1923 – 3p (5-2)
  4. CSC Dumbrăvița – 3p (2-5)
  5. Metaloglobus – 1p (4-5)
  6. CSM Slatina – 0p (1-6)

Grupa B

  1. U Craiova – 6p (8-1)
  2. UTA Arad - 4p (4-1)
  3. FCSB – 3p (3-4)
  4. Gloria Bistrița – 3p (3-4)
  5. Petrolul Ploiești – 1p (1-5)
  6. Sănătatea Cluj – 0p (2-6)

Grupa C

  1. Oțelul Galați – 4p (5-4)
  2. Universitatea Cluj – 4p (4-3)
  3. Metalul Buzău – 3p (8-6)
  4. Sepsi OSK – 2p (2-2)
  5. Csikszereda – 1p (1-2)
  6. Sporting Liești – 1p (7-10)

Grupa D

  1. Hermannstadt – 6p (4-1)
  2. Dinamo – 4p (3-1)
  3. Concordia Chiajna – 3p (3-1)
  4. Farul Constanța – 2p (1-1)
  5. FC Botoșani – 1p (2-4)
  6. CS Dinamo București – 0p (1-6)

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, fază care se va juca într-o singură manșă.

