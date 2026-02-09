A picat transferul la FCSB Mihai Stoica dezvăluie că atacantul anunțat de Becali nu mai vine: „Cumva l-am dezinformat pe Gigi”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit, luni, informații noi despre transferul atacantului pe care finanțatorul campioanei îl anunțase cu o zi în urmă.

După meciul Oțelul - FCSB, scor 1-4, Gigi Becali a dezvăluit că la echipă va veni un atacant care să concureze cu Daniel Bîrligea și Mamadou Thiam.

Mihai Stoica: „ L-am dezinformat pe Gigi Becali”

Mihai Stoica a anunțat că FCSB se înțelesese cu un jucător, dar transferul a picat din cauza faptului că atacantul nu mai avea timp să efectueze vizita medicală, în condițiile în care mercato-ul de iarnă se încheie pe 9 februarie în România.

„Este foarte adevărat că eu cumva l-am dezinformat pe Gigi Becali că i-am spus că ne-am înțeles pentru atacant. Ne înțelesesem doar că, din nefericire, el a jucat în ultimul meci la echipa la care evoluează și nu prea putea să ajungă astăzi pentru vizita medicală.

Am considerat că nu are niciun sens să riscăm să aducem un jucător un jucător fără vizita medicală. Eu nu fac asta niciodată. Deci a picat”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Popescu revine la echipă

Oficialul campioanei a vorbit și despre celălalt transfer dorit de FCSB. Stoica a dezvăluit că nu va veni un jucător nou, ci va reveni la echipă Mihai Popescu, cel care a suferit o accidentare gravă în toamna anului trecut.

„Fundaș central o să aducem. Cam în trei săptămâni se va antrena Mihai Popescu cu echipa. Arată foarte bine. Lovește mingea, pune forță, nu are niciun fel de problemă. Se estimează chiar ca în două săptămâni să se antreneze cu prima echipă”, a precizat Mihai Stoica.

Pe 12 octombrie, la 1-0 cu Austria, Mihai Popescu a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului stâng.

Trei zile mai târziu, a fost operat în Italia, de faimosul chirurg Paolo Mariani, intervenție ale cărei costuri au fost suportate de FIFA, care va plăti inclusiv salariul jucătorului în perioada recuperării.

Becali anunțase că FCSB se întărește cu un atacant

Duminică seară, după victoria zdrobitoare obținută de FCSB la Galați, finanțatorul campioanei en-titre anunțase că luni va sosi la echipă un atacant nou, informație infirmată ulterior de Mihai Stoica.

„Mâine (n.red. - luni) luăm un atacant, i-am zis lui MM să caute și un fundaș central. Ne trebuie, ca să avem, poți să știi ce se întâmplă? În play-off ai nevoie. Cum joacă toate echipele între ele acum, eu cred că ne-am apropiat și mai mult.

Trebuie să câștigăm toate meciurile și ultimul meci (n.r. din sezonul regular) să-l jucăm pentru locul 4”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

