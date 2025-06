„Am ajuns în elita mondială!” Sportivii din lotul de canotaj, după rezultatele de la Campionatele Europene : „Când participă România, restul au de suferit”

Sportivii din lotul masculin de canotaj al României au vorbit cu presa înainte de a debuta la Campionatele Naționale.

Aceștia au participat la Campionatele Europene în urmă cu câteva zile, unde România a obținut șapte medalii (trei de aur, două de argint și două de bronz).

Ciprian Tudosă, Andrei Mândrilă, Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Mihai Chiruță și Marian Enache vor concura la Campionatele Naționale, la doar câteva zile de la participarea la cele Europene.

Andrei Mândrilă: „Campionatul Național este ca un antrenament”

Întrebat despre perioada scurtă de timp dintre cele două competiții, Andrei Mândrilă a spus că acest lucru nu va reprezenta o problemă.

„Suntem foarte bine antrenați și ducem foarte multe curse. Acum, un Campionat Național pentru noi este ca un antrenament”, a declarat Mândrilă.

Ciprian Tudosă: „Mai este mult de muncă până la Jocurile Olimpice”

Întrebat despre experiența de la Campionatele Europene, Ciprian Tudosă a spus:

„A fost exact așa cum am vizualizat de la Snagov. Am făcut curse foarte bune, ba chiar am obținut un nou record european în prima cursă.

Familia a trăit la maxim din tribună, mai ales socrul (n.r.- campion olimpic la canoe), care știe cum e să fii pe podium. S-au bucurat foarte mult, pentru că știu cât de multă muncă stă în spatele acestui rezultat”.

Ciprian Tudosă a vorbit și despre obiectivele de la Jocurile Olimpice, însă a precizat că mai este mult de muncă până acolo:

„Fiecare competiție este ca un examen. Mai este mult de muncă până la Jocurile Olimpice”, a declarat Tudosă.

Ștefan Berariu: „Așteptăm cu nerăbdare vacanța”

Ștefan Berariu a discutat despre programul competițional aglomerat și a recunoscut că așteaptă vacanța cu nerăbdare, însă mai sunt multe de făcut până atunci:

„Vacanța o să o luăm de abia la începutul lui octombrie. Până atunci o să avem de muncă foarte mult, să ne pregătim pentru Cupele Mondiale. Așteptăm cu nerăbdare și vacanța, până la urmă”, a declarat Ștefan Berariu.

Marian Enache: „Când participă România, restul au de suferit”

Sportivul român a fost întrebat cum se va descurca cu comunicarea la Campionatele Mondiale:

„Franceză nu vorbesc, engleză pot să zic că vorbesc în proporție de 50%. De scris, scriu mai bine. În ceea ce privește chineza, nu știu prea multe cuvinte, poate «salut»”, a spus Marian Enache.

Despre șansele României la următoarele turnee:

„GB-ul (n.r. - Marea Britanie) și-a schimbat întreaga echipă. Au venit cu cei tineri și se pare că au reușit să domine acest Campionat European.

Din perspectiva mea, este un lucru bun, pentru că avem cu cine să ne batem. Știu cu toții că atunci când România apare pe lista de concurs, vor avea de suferit”, a adăugat Marian Enache.

Mihai Chiruță: „Am făcut pasul către elita mondială”

Despre performanțele României:

„Mă bucur că în sfârșit am făcut acest pas, către podiumul european, către elita mondială. În general, podiumul european este și finala de la Mondiale”, a declarat Mihai Chiruță.

Întrebat ce a vrut să spună la momentul coborârii din barcă, după cursa de la Campionatele Europene, acesta a răspuns:

„Când am coborât din barcă (n.r. - înainte de festivitatea de premiere de la Campionatele Europene), nu am zis că sunt «angry». Încercam să spun că sunt foarte mulțumit, dar nu mi-a ieșit nimic.

Eram foarte obosit, cred că erau 2 minute de când am terminat cursa. Trebuie să mai lucrez și la engleză și cu siguranță pe viitor mă voi descurca mai bine”, a concluzionat sportivul român.

Rezultatele obținute de România la Campionatele Europene de la Plovdiv

Aur și record european (Dublu rame feminin) – Simona Radiș & Magdalena Rusu: 06:49.18

Aur și record european (Dublu rame masculin) – Florin Arteni & Florin Lehaci: 06:11.57

Aur (Patru rame masculin) – Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă

Argint (Patru rame feminin) – Adriana Adam, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Amalia Bereș

Argint (Dublu vâsle masculin) – Sebastian Cornea & Marian Enache

Bronz (Dublu vâsle feminin) – Andrada Moroșanu & Mariana Dumitru

Bronz (Schif simplu masculin) - Mihai Chiruță

Citește și