Lipă contrazice Curtea de Conturi FR de Canotaj a reacționat în urma raportului în care e acuzată că a făcut premieri necuvenite de 500.000 de €

Federația Română de Canotaj a venit cu o reacție, după ce GOLAZO.ro a publicat raportul transmis Curții de Conturi, care arată explicit cum Federația de Canotaj a făcut premieri fără a avea un cadru legal pentru JO de la Tokyo și Paris.

GOLAZO.ro a publicat marți raportul transmis de Curtea de Conturi în care Federația Română de Canotaj a făcut premieri ilegale pentru angajații din departamente extrasportive.

În lista bonusurilor care n-au respectat legea se află și cei 90.000 de euro cu care Elisabeta Lipă a fost premiată pentru JO de la Tokyo.

Federația Română de Canotaj susține că a premierile s-au făcut „în litera și spiritul legii”

„Federația Română de Canotaj (FRC) înțelege să ofere urmatoarele clarificări cu privire la modul de acordare al premierilor și derularea activităților aferente performanțelor sportive din perioada vizată.

F.R.C. subliniază că întreaga activitate de premiere, precum și toate procedurile administrative asociate, au fost derulate strict în litera și spiritul legii, cu respectarea prevederilor H.G. nr.1447/2007 [ Norme financiare pentru activitatea sportivă reglementată prin Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 ] .

Potrivit dispozițiilor articolului 34 alin. (1) din actul normativ menționat, care reglementează în mod explicit dreptul personalului din cadrul federațiilor sportive naționale de a beneficia de premii atunci când contribuie la obținerea performanțelor de podium la competiții majore:

«Personalul din cadrul federaţiilor sportive naţionale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I - VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene (…) poate beneficia de premii la încheierea fiecăreia dintre aceste competiţii, astfel:

a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat şi se acordă de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz».

FRC precizează că toate propunerile de premiere înaintate către COSR au respectat aceste prevederi legale, iar aprobarea lor finală a fost exclusiv responsabilitatea instituțiilor competente .

În ceea ce privește afirmațiile vehiculate potrivit cărora personalul Federației Române de Canotaj ar fi încasat «sume necuvenite» sau că aceste plăți ar fi fost efectuate «fără bază legală», FRC subliniază că:

Premierile acordate personalului F.R.C au fost justificate prin contribuția acestora la rezultatele obținute de loturile olimpice . Aspectele reținute de CC cu referire la «personalul din cadrul federației nu a fost inclus în colectivele tehnice olimpice» exced dispozițiile legale aplicabile. CC nu a identificat în concret normele legale pretins a fi fost încălcate de FRC. În ipoteza în care în legislația aplicabilă ar fi fost menționate aspectele redate de CC în Raport, FRC ar fi procedat la aplicarea prevederilor legale întocmai.

Este important de menționat că structura performanței sportive în canotaj presupune un efort colectiv amplu, în care sunt implicați atât antrenori, specialiști și membri ai colectivelor tehnice, cât și personalul administrativ de suport. Contribuția acestor persoane este esențială pentru obținerea rezultatelor excepționale care au adus României medalii olimpice și mondiale.

FRC își reafirmă angajamentul față derespectarea strictă a legislației, gestionarea transparentă a resurselor publice și susținerea sportivilor și personalului care contribuie la performanță”, a concluzionat Federația Română de Canotaj.

Eduard Novak: „Au existat comisii tehnice constituite la timp pentru ciclurile olimpice anterioare?”

Și fostul Ministru al Sportului, Eduard Novak, a reacționat printr-o postare pe pagina personală de Facebook:

„Referitor la raportul Curții de Conturi și la articolele de presă apărute în ultimele zile, simt nevoia să clarific câteva aspecte importante.

Acuzația că, în mandatul meu de ministru, ar fi fost acordate premieri „necuvenite” este surprinzătoare, în condițiile în care Curtea de Conturi a efectuat anual controale la Ministerul Sportului în perioada 2021–2023, fără să ridice astfel de obiecții.

Faptul că abia acum, în 2025, se sugerează că procedura de constituire și premiere a comisiilor tehnice nu ar fi fost corectă ridică semne de întrebare.

Legislația prevede că aceste comisii tehnice multidisciplinare trebuie constituite la începutul fiecărui ciclu olimpic, pentru întreaga perioadă de patru ani.

La preluarea mandatului, însă, nu am găsit nicio comisie tehnică constituită pentru ciclul olimpic 2016–2020, care ar fi trebuit înființată de miniștrii anteriori. În absența unei astfel de comisii, pentru a respecta cadrul legal, am procedat la constituirea ei înaintea Jocurilor Olimpice, exact cum s-a realizat și în ciclurile precedente.

Acest lucru ridică firesc întrebarea: au existat comisii tehnice constituite la timp pentru ciclurile olimpice anterioare, inclusiv pentru Rio 2016?

Dacă nu, de ce doar ultimele două cicluri - Tokyo și Paris - fac obiectul unor interpretări atât de restrictive?

Mai mult, este neclar de ce controalele Curții de Conturi din anii trecuți, realizate în timpul mandatului meu, nu au formulat aceste observații, deși documentele și procedurile erau aceleași.

Toate aceste situații apar într-un context legislativ fragil, cu un cadru normativ al sportului și al finanțării sportive depășit și incoerent, care generează în mod constant neclarități și interpretări diferite.

Consider esențial ca instituțiile statului să ofere predictibilitate și reguli clare, aplicate uniform, nu doar contextual sau retroactiv”.

Ce spune raportul Curții de Conturi: „2,4 milioane de lei acordați fără justificare”

„În anii 2021 și 2024, personalul din cadrul FR Canotaj n-au avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor propuse în sumă totală de 2.447.484 lei, echivalentul a 492.800 euro”, au concluzionat inspectorii Curții de Conturi.

Pe scurt: aproape o jumătate de milion de euro au fost direcționați către persoane din FR Canotaj fără a avea o bază legală.

Inspectorii au verificat toate documentele COSR și propunerile făcute de FRC pentru premieri în urma Olimpiadelor de la Tokyo 2021 și de la Paris 2024: loturi olimpice, colective tehnice, specialiști care au contribuit direct la obținerea performanțelor, antrenori care au descoperit, selecționat și pregătit sportivi și personal din cadrul FRC.

Canotajul românesc s-a întors de la Tokyo cu trei medalii olimpice: una de aur și două de argint.

Curtea de Conturi justifică de ce premierile sunt fără cadru legal

Curtea de Conturi punctează faptul că „personalul din cadrul federației nu a fost inclus în colectivele tehnice olimpice, nu a avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor propuse, nefiind asigurată buna gestiune financiară în angajarea și utilizarea fondurilor publice primite de la bugetul statului”.

