Neymar revine! Carlo Ancelotti a anunțat când va putea debuta vedeta Braziliei la Mondial
Neymar
Campionatul Mondial

Neymar revine! Carlo Ancelotti a anunțat când va putea debuta vedeta Braziliei la Mondial

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 13:41
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 13:41
  • Carlo Ancelotti (67 de ani), selecționerul Braziliei, a anunțat că Neymar (34 de ani) va fi apt pentru meciul cu Scoția, ultimul din grupa C de la CM 2026.
  • Scoția - Brazilia va avea loc joi, de la 01:00 (ora României), liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Neymar nu a evoluat în primele două partide de la Mondial, 1-1 cu Maroc și 3-0 cu Haiti, din cauza unor probleme la gambă.

Fostul jucător al Barcelonei nu a mai evoluat pentru Selecao din octombrie 2023, după o accidentare gravă la genunchi.

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Carlo Ancelotti, anunț despre Neymar: „Va fi pregătit pentru meciul cu Scoția”

Ancelotti anunță că Neymar a trecut peste toate problemele și va putea juca împotriva Scoției.

„Da, Neymar se va antrena individual mâine (n.r. sâmbătă). Luni va fi cu echipa și va fi pregătit pentru meciul cu Scoția”, a spus italianul, conform as.com.

Neymar s-a întors marți pentru prima dată pe terenul de antrenament, efectuând exerciții cu preparatorul fizic. Miercuri, s-a alăturat coechipierilor săi pentru câteva momente, fiind aplaudat de aceștia la intrarea pe teren, scrie AP.

Tot miercuri, fotbalistul le-a dat speranțe reporterilor prezenți la antrenamentul Braziliei, întrebându-i: „V-a fost dor de mine?”.

138 de goluri
a produs Neymar în cele 128 de meciuri disputate în tricoul Braziliei. A marcat de 79 de ori (golgheter all-time al reprezentativei) și a livrat 59 de pase decisive

Carlo Ancelotti a vorbit și despre duelul cu Scoția. Brazilia are nevoie de o prestație convingătoare pentru a spera la prima poziție la finalul grupei C.

„Nu ne gândim la fazele eliminatorii, ne gândim să jucăm bine, să ne îmbunătățim contra Scoției, să câștigăm meciul și, dacă este posibil, să terminăm pe primul loc în grupă, ceea ce ar putea fi important pentru viitor.

Scoția are propriile caracteristici și poate crea probleme, așa cum a făcut-o și astăzi (n.r. sâmbătă) împotriva Marocului (a pierdut, scor 0-1). Este vorba despre a rămâne calmi, echilibrați și a continua să muncim pentru a progresa”, a mai declarat Ancelotti.

Clasament Grupa C

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Brazilia24
2. Maroc24
3. Scoția23
4. Haiti20

Brazilia - Haiti 3-0

  • Au marcat: Cunha '23, '36, Vinicius '45+3

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