„Un fiasco pentru fotbal” Legenda Germaniei, critici la adresa CM 2026: „Mi-am pierdut interesul când am aflat unde se joacă”

Uli Hoeness (74 de ani), președintele onorific al clubului Bayern Munchen, a vorbit despre Campionatul Mondial care se desfășoară în această vară în Statele Unite, Mexic și Canada.

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Ca jucător, Hoeness a participat alături de naționala Germaniei de Vest (RFG) la un Campionat Mondial și două Campionate Europene. A câștigat EURO 1972 și CM 1974.

Uli Hoeness, despre CM 2026: „Un fiasco pentru fotbal”

Legendarul fotbalului german consideră că turneul final din această vară reprezintă un eșec total. El a vorbit despre prețul exagerat al biletelor la meciuri, dar și despre locul de desfălurare al competiției.

„Cred că această Cupă Mondială este un fiasco pentru fotbal. 2.000 de dolari pentru un bilet din categoria medie la finală?

În totdeauna am fost în favoarea comercializării în fotbal, dar nu în această formă extremă. Nu vreau să o susțin cumpărând bilete”, a spus Uli Hoeness, potrivit sports.yahoo.com.

Uli Hoeness: „Nu am avut nicio dorință de a merge la Mondial”

Hoeness a dezvăluit că ar fi putut călători în Florida pentru a asista la meciurile de la Mondial, însă a refuzat:

„Nu aveam absolut nicio dorință să călătoresc la această Cupă Mondială. Și chiar dacă aș fi vrut, mi-am pierdut interesul când mi s-a spus unde se joacă”.

35 de meciuri a jucat Uli Hoeness pentru naționala RFG în perioada 1972-1976. A marcat 5 goluri

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