Prețul lui Biliboc Suma cerută de Varga pentru starul lui CFR Cluj: „Normal că sunt echipe interesate”. Unde ar putea ajunge

Ioan Varga, finanțatorul clubului CFR Cluj, a vorbit despre o posibilă plecare a lui Lorenzo Biliboc (19 ani) și a spus pentru ce sumă ar fi dispus să-l cedeze pe atacant.

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Transferat în vara trecuta de la Juventus Torino, Lorenzo Biliboc a impresionat în tricoul „feroviarilor”, fiind unul dintre cei mai buni tineri jucători din campionatul României în sezonul trecut.

Varga cere mulți bani pentru transferul lui Biliboc

După evoluțiile bune din stagiunea precedentă, Biliboc ar putea pleca în această vară de la CFR Cluj, destinația fiind una surprinzătoare.

O grupare din Qatar ar fi cerut mai multe informații despre Biliboc și și-ar fi manifestat interesul pentru semnătura atacantului, scrie prosport.ro.

Ioan Varga a anunțat pentru ce sumă ar fi dispus să îl cedeze pe Biliboc.

„Sunt echipe interesate de Biliboc, dar el nu va pleca pentru mai puțin de 5 milioane de euro. 5 milioane și 20% dintr-un viitor transfer. Acesta este prețul”, a declarat Varga, potrivit sursei citate.

În cazul în care tranzacția s-ar concretiza, 25% din suma de transfer ar ajunge la Juventus Torino, care a pus această condiție în momentul în care l-a cedat pe Biliboc la CFR Cluj pentru mai puțin de 100.000 de euro.

1,5 milioane de euro este cota lui Lorenzo Biliboc, potrivit Transfermarkt

În sezonul recent încheiat, Biliboc a jucat 39 de meciuri în tricoul celor de la CFR Cluj, reușind să înscrie opt goluri și să ofere patru pase decisive, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

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