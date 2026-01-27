Feșnic, delegat în Europa League „Centralul” român va arbitra un meci din ultima etapă a grupei XXL
Horațiu Feșnic
Europa League

Feșnic, delegat în Europa League „Centralul” român va arbitra un meci din ultima etapă a grupei XXL

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 14:59
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 14:59
  • Horațiu Feșnic (36 de ani) a fost delegat la meciul dintre Genk și Malmo, din etapa #8 din Europa League.

În actuala stagiune a competiției, Horațiu Feșnic a mai arbitrat alte trei partide din grupa principală.

De asemenea, „centralul” român a mai fost delegat și la două meciuri din tururile preliminare: câte unul în Europa, respectiv Conference League.

Horațiu Feșnic, delegat în Europa League

Horațiu Feșnic a fost delegat la meciul dintre Genk și Malmo, din ultima etapă a grupei principale din Europa League. Partida se va disputa joi, de la ora 22:00.

Feșnic va fi asistat la margine de Valentin Avram și Alexandru Cerei, iar arbitrul de rezervă va fi Rareș Vidican. În camera VAR se va afla Cătălin Popa, care va fi ajutat de Marcel Bîrsan.

Duelul cu Malmo este unul foarte important pentru Genk. În cazul unui succes, formația belgiană poate obține calificarea directă în optimi de pe primele 8 locuri, fără a mai evolua în play-off. Totul depinde și de rezultatele celorlalte echipe.

Conform noului format al competiției, primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar echipele de pe locurile 9–24 merg în play-off.

Înaintea etapei 8, Genk ocupă locul 10, cu 13 puncte, în timp ce Malmo este deja eliminată, având doar un singur punct și fiind pe locul 35.

Meciurile din Europa League arbitrate de Horațiu Feșnic în sezonul 2025-2026:

  • 25 septembrie 2025: Utrecht - Olympique Lyon, 0-1
  • 6 noiembrie 2025: Stuttgart - Feyenoord, 2-0
  • 11 decembrie 2025: Ludogorets - PAOK Salonic, 3-3
18
cartonașe galbene a acordat Horațiu Feșnic în cele trei meciuri din Europa League pe care le-a arbitrat

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk7*13*
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht7*1*
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

europa league malmo genk Horatiu Fesnic
