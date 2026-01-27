Horațiu Feșnic (36 de ani) a fost delegat la meciul dintre Genk și Malmo, din etapa #8 din Europa League.

În actuala stagiune a competiției, Horațiu Feșnic a mai arbitrat alte trei partide din grupa principală.

De asemenea, „centralul” român a mai fost delegat și la două meciuri din tururile preliminare: câte unul în Europa, respectiv Conference League.

Horațiu Feșnic, delegat în Europa League

Horațiu Feșnic a fost delegat la meciul dintre Genk și Malmo, din ultima etapă a grupei principale din Europa League. Partida se va disputa joi, de la ora 22:00.

Feșnic va fi asistat la margine de Valentin Avram și Alexandru Cerei, iar arbitrul de rezervă va fi Rareș Vidican. În camera VAR se va afla Cătălin Popa, care va fi ajutat de Marcel Bîrsan.

Duelul cu Malmo este unul foarte important pentru Genk. În cazul unui succes, formația belgiană poate obține calificarea directă în optimi de pe primele 8 locuri, fără a mai evolua în play-off. Totul depinde și de rezultatele celorlalte echipe.

Conform noului format al competiției, primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar echipele de pe locurile 9–24 merg în play-off.

Înaintea etapei 8, Genk ocupă locul 10, cu 13 puncte, în timp ce Malmo este deja eliminată, având doar un singur punct și fiind pe locul 35.

Meciurile din Europa League arbitrate de Horațiu Feșnic în sezonul 2025-2026:

25 septembrie 2025: Utrecht - Olympique Lyon, 0-1

6 noiembrie 2025: Stuttgart - Feyenoord, 2-0

11 decembrie 2025: Ludogorets - PAOK Salonic, 3-3

18 cartonașe galbene a acordat Horațiu Feșnic în cele trei meciuri din Europa League pe care le-a arbitrat

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7* 13* 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7* 1* 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

