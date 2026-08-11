Ce se întâmplă cu Alcaraz Declarație controversată din Italia: „Apare posibilitatea unei fragilități psihice, o formă de depresie”

Gianni Daniele, președintele Comisiei Medicale a Federației Italiene de Tenis, a lansat o ipoteză controversată despre Carlos Alcaraz. Acesta sugerează că problemele fizice și dificultățile de a reveni la intensitatea antrenamentelor ar putea avea consecințe asupra stării sale psihice.

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Gianni Daniele, fost team manager al echipelor de Cupa Davis și Billie Jean King Cup, a fost întrebat cine dintre Sinner și Alcaraz traversează o perioadă mai dificilă, iar răspunsul său a stârnit nemulțumire în Spania.

Declarație controversată despre Carlos Alcaraz: „O formă de depresie”

Într-un interviu acordat pentru La Repubblica, italianul a insinuat că problemele lui Alcaraz ar fi de altă natură, nu fizică:

„Nu au apărut prea multe detalii din Spania cu privire la natura exactă a accidentării la încheietură a lui Carlos.

Acum, apare și posibilitatea unei fragilități psihice: în timp ce luptă să revină la intensitatea anterioară a antrenamentelor, pare să se fi instalat o formă de depresie, un cerc vicios care l-a lăsat fără încrederea de odinioară.

Se pare că îndoielile încep să pună stăpânire pe el și este păcat, chiar și pentru numărul unu (n.r. - Sinner) să nu poată înfrunta un adversar de top”.

Retragerea lui Sinner de la Cincinnati, „măsură de precauție”

Intervenția lui Gianni Daniele a pornit de la situația lui Jannik Sinner. Italianul a renunțat la Mastersul 1000 de la Cincinnati după ce a acuzat un disconfort la genunchi, iar revenirea la antrenamente după o perioadă de pauză poate, potrivit medicului, să favorizeze apariția unor inflamații ale tendoanelor.

„El și-a acordat o perioadă de odihnă după Wimbledon, apoi a reluat un antrenament destul de intens pentru a se pregăti pentru terenurile dure, din beton: un antrenament care solicită articulațiile de la genunchi, de la șold, de la glezne, tot ce ține de mișcare. Probleme accentuate de o perioadă de pauză, care pot provoca inflamații la tendoane.

Cred că decizia de a se retrage de la Cincinnati este o măsură de precauție, nu o problemă gravă care să dea motive de îngrijorare”.

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