Ce se întâmplă cu Alcaraz Declarație controversată din Italia: „Apare posibilitatea unei fragilități psihice, o formă de depresie”
Tenis

Ce se întâmplă cu Alcaraz Declarație controversată din Italia: „Apare posibilitatea unei fragilități psihice, o formă de depresie”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 16:16
  • Gianni Daniele, președintele Comisiei Medicale a Federației Italiene de Tenis, a lansat o ipoteză controversată despre Carlos Alcaraz. Acesta sugerează că problemele fizice și dificultățile de a reveni la intensitatea antrenamentelor ar putea avea consecințe asupra stării sale psihice.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gianni Daniele, fost team manager al echipelor de Cupa Davis și Billie Jean King Cup, a fost întrebat cine dintre Sinner și Alcaraz traversează o perioadă mai dificilă, iar răspunsul său a stârnit nemulțumire în Spania.

„Fără nicio aroganță” David Popovici, încredere maximă după calificarea în semifinale: „Sunt foarte bine pregătit”
Citește și
„Fără nicio aroganță” David Popovici, încredere maximă după calificarea în semifinale: „Sunt foarte bine pregătit”
Citește mai mult
„Fără nicio aroganță” David Popovici, încredere maximă după calificarea în semifinale: „Sunt foarte bine pregătit”

Declarație controversată despre Carlos Alcaraz: „O formă de depresie”

Într-un interviu acordat pentru La Repubblica, italianul a insinuat că problemele lui Alcaraz ar fi de altă natură, nu fizică:

„Nu au apărut prea multe detalii din Spania cu privire la natura exactă a accidentării la încheietură a lui Carlos.

Acum, apare și posibilitatea unei fragilități psihice: în timp ce luptă să revină la intensitatea anterioară a antrenamentelor, pare să se fi instalat o formă de depresie, un cerc vicios care l-a lăsat fără încrederea de odinioară.

Se pare că îndoielile încep să pună stăpânire pe el și este păcat, chiar și pentru numărul unu (n.r. - Sinner) să nu poată înfrunta un adversar de top”.

Retragerea lui Sinner de la Cincinnati, „măsură de precauție”

Intervenția lui Gianni Daniele a pornit de la situația lui Jannik Sinner. Italianul a renunțat la Mastersul 1000 de la Cincinnati după ce a acuzat un disconfort la genunchi, iar revenirea la antrenamente după o perioadă de pauză poate, potrivit medicului, să favorizeze apariția unor inflamații ale tendoanelor.

„El și-a acordat o perioadă de odihnă după Wimbledon, apoi a reluat un antrenament destul de intens pentru a se pregăti pentru terenurile dure, din beton: un antrenament care solicită articulațiile de la genunchi, de la șold, de la glezne, tot ce ține de mișcare. Probleme accentuate de o perioadă de pauză, care pot provoca inflamații la tendoane.

Cred că decizia de a se retrage de la Cincinnati este o măsură de precauție, nu o problemă gravă care să dea motive de îngrijorare”.

Citește și

OUT până în 2027? Moment teribil pentru fotbalistul de la Barcelona: catalanii au confirmat ruptura de ligament încrucișat!
Campionate
17:45
OUT până în 2027? Moment teribil pentru fotbalistul de la Barcelona: catalanii au confirmat ruptura de ligament încrucișat!
Citește mai mult
OUT până în 2027? Moment teribil pentru fotbalistul de la Barcelona: catalanii au confirmat ruptura de ligament încrucișat!
Cauza eșecului FCSB De ce nu se leagă jocul roș-albaștrilor. Ce afectează echipa. Cine greșește!
Superliga
12:22
Cauza eșecului FCSB De ce nu se leagă jocul roș-albaștrilor. Ce afectează echipa. Cine greșește!
Citește mai mult
Cauza eșecului FCSB De ce nu se leagă jocul roș-albaștrilor. Ce afectează echipa. Cine greșește!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
depresie carlos alcaraz gianni daniele comisie medicala
Știrile zilei din sport
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Diverse
10:04
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Citește mai mult
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Liga Campionilor
12:08
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Citește mai mult
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Diverse
13:18
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf protejat de un lansator de rachete
Citește mai mult
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Superliga
06:45
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Citește mai mult
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
14:16
Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni
Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni
13:58
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
12:32
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Top stiri
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Diverse
13:58
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Citește mai mult
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Înot
13:11
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Citește mai mult
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Superliga
12:32
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Citește mai mult
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
B365
04:24
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
Citește mai mult
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 19 rapid 23 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 16 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share