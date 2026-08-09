Sinner, out la Cincinnati Liderul ATP va rata turneul din SUA din cauza accidentării. Decizia luată în cazul US Open

Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) va rata turneul de 1.000 de puncte de la Cincinnati, din cauza accidentării la genunchi cu care confruntă.

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Italianul a cucerit titlul la Wimbledon în iulie, iar de atunci nu a mai bifat nicio apariție pe terenul de tenis și va absenta inclusiv la competiția care începe pe 13 august la Ohio.

Jannik Sinner va rata turneul de la Cincinnati

Deși este un turneu important pentru el, Sinner a decis să renunțe la Cincinnati și să-și asigure prezența fără probleme la US Open.

„După ce m-am consultat cu medicii și cu echipa mea, trebuie să anunț că sunt nevoit să mă retrag de la turneul Masters 1000 de la Cincinnati.

Genunchiul drept îmi creează câteva probleme și, deși am muncit din greu împreună cu echipa medicală, trebuie să accept faptul că nu sunt încă pregătit să concurez.

Sunt foarte dezamăgit că nu pot juca la Cincinnati și le urez lui Bob Moran (n.r. - directorul competiției) și întregii sale echipe un turneu fantastic și plin de succes.

Abia aștept să revin anul viitor, iar acum mă voi concentra pe pregătirea pentru US Open”, a transmis Jannik Sinner, potrivit gazzetta.it.

Deși inițial credea că va putea concura și acum, medicul lui Sinner a stabilit, sâmbătă, că ar fi mai bine să nu-și grăbească revenirea, ci să termine tratamentul, iar apoi să plece mai devreme spre New York.

Tratamentul ar mai putea dura 5 sau 6 zile, după care liderul ATP poate merge să se pregătească direct pentru US Open.

Turneul de Grand Slam din SUA se va desfășura în perioada 23 august - 13 septembrie.

6 titluri a câștigat Sinner în 2026: Wimbledon, Roma, Indian Wells, Madrid, Monte Carlo și Miami

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