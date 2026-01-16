Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a vorbit despre despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani) , după mai mult de 7 ani de colaborare.

, după mai mult de 7 ani de colaborare. Liderul clasamentului ATP a vorbit și despre participarea sa la Australian Open, care are loc în perioada 18 ianuarie - 1 februarie.

Campion la Roland Garros 2003, Juan Carlos Ferrero a avut un rol esențial în ascensiunea lui Alcaraz, pe care l-a descoperit la vârsta de 15 ani, în 2019, și l-a ghidat pas cu pas spre elita tenisului mondial.

Carlos Alcaraz, despre despărțirea de Juan Carlos Ferrero: „Trebuia să se încheie”

Carlos Alcaraz a vorbit în premieră despre încetarea colaborării cu Juan Carlos Ferrero, una dintre cele mai de succes relații jucător-antrenor din istoria recentă.

„Mi-am alcătuit echipa, care este practic aceeași ca cea de anul trecut. Juan Carlos și cu mine am luat această decizie (n.r. de a se despărți).

Am încredere deplină în echipa care mă înconjoară în acest moment. Așa cum am spus, antrenamentele au decurs foarte bine. Mă simt excelent și aștept cu nerăbdare acest turneu (n.r. Australian Open) alături de echipa pe care o am în acest moment.

Este ceva ce am decis pur și simplu și așa s-a întâmplat. Este un capitol din viața mea care trebuia să se încheie acum. Am decis astfel. Trebuie să spun că sunt cu adevărat recunoscător pentru cei șapte ani petrecuți alături de Juan Carlos.

Am învățat multe. Cu siguranță, datorită lui, sunt jucătorul care sunt acum. Cu toate acestea, am decis acest lucru în mod intern. Am încheiat acest capitol de comun acord. Rămânem prieteni și avem o relație bună, dar am decis astfel”, a declarat Carlos Alcaraz, conform puntodebreak.com.

6 titluri de Grand Slam a cucerit Carlos Alcaraz sub comanda lui Juan Carlos Ferrero

Alcaraz vrea să câștige Australian Open: „Este obiectivul meu principal”

Singurul titlu de Grand Slam pe care Carlos Alcaraz nu l-a cucerit în carieră este la Australian Open. Liderul mondial este determinat să-și îndeplinească obiectivul.

„Așa cum am menționat și cu alte ocazii, cred că acesta este obiectivul meu principal pentru acest an. Este primul meu turneu și marea mea țintă.

Va fi foarte interesant să văd cât de bine m-am pregătit: cred că am avut o pregătire excelentă înainte de sezon și am rămas în formă foarte bună.

Sunt înfometat, dornic să câștig acest titlu, dornic să obțin un rezultat excelent aici. Fac tot ce pot pentru a mă pregăti și abia aștept să înceapă turneul”, a adăugat Alcaraz.

Pentru mine, Australia este unul dintre acele turnee care caută continuu îmbunătățiri. Vin în fiecare an și observ întotdeauna că există schimbări pozitive, schimbări care fac jucătorii să se simtă mai confortabil la acest turneu Carlos Alcaraz, locul 1 ATP

Liderul mondial a vorbit și despre pregătirea sa de dinaintea noului sezon:

„Ne-am concentrat foarte mult pe lucrurile pe care voiam să le îmbunătățim în acest sezon. Așa cum am menționat, am aceeași echipă ca și anul trecut, lipsește doar un membru.

Restul echipei… sunt toți aceiași. Așadar, nu am schimbat nimic din rutina noastră. Am abordat această perioadă de pregătire în același mod, concentrându-ne pe îmbunătățirile pe care mi le-am propus pentru restul anului”.

Câteva dintre cele mai importante realizări din cariera lui Alcaraz

A urcat spectaculos de pe locul 32 (final de 2021) până pe locul 1 mondial în septembrie 2022.

A câștigat US Open 2022, învingându-l pe Casper Ruud, devenind cel mai tânăr campion la US Open din ultimii peste 30 de ani.

A cucerit Roland Garros 2024, după victorii cu Sinner și Zverev, devenind cel mai tânăr jucător care a câștigat Grand Slam-uri pe toate cele trei suprafețe.

În finala Roland Garros 2025, a revenit de la 0–2 la seturi, a salvat 3 mingi de meci și a câștigat cea mai lungă finală din istoria turneului (5 ore și 29 de minute).

Este al treilea spaniol care a câștigat Wimbledon, după Rafael Nadal și Manolo Santana.

Este cel mai tânăr jucător care i-a învins pe Nadal și Djokovic, și primul care a reușit asta în același turneu pe zgură (Madrid 2022).

