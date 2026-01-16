„Arbitraj mai corect” Costel Gâlcă, nemulțumit de „fluierași”: „Am avut penalty la multe meciuri și nu ne-a fost acordat”

Costel Gâlcă (53 de ani) se așteaptă la o a doua parte de sezon foarte încinsă în Superliga și speră ca Rapid să fie cât mai sus în clasament.

Rapid - Metaloglobus se joacă sâmbătă, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Gâlcă își dorește arbitraje mai bune, motivând că echipa sa a fost adesea dezavantajată în actualul sezon.

Costel Gâlcă, nemulțumit de arbitraj: „Am avut penalty la multe meciuri și nu ne-a fost acordat”

Lupta pentru accederea în play-off e mai încinsă ca niciodată. Antrenorul Rapidului a vorbit despre acest lucru:

„Favorite? Echipele care sunt în prima parte a clasamentului și FCSB, care are o echipă foarte bună.

E un clasament comprimat, dar mai e mult până se termină sezonul regulat. Vrem să terminăm cât mai sus.

Întrebat de ce crede că are Rapid nevoie pentru a-și îndeplini obiectivele, Gâlcă a spus:

„Avem nevoie și de acea șansă. Poate și de un arbitraj mai corect. Pentru că, până acum, am avut în nenumărate rânduri penalty și nu ne-a fost acordat”.

Orice echipă care va intra în play-off are o șansă la titlu. Vine FCSB din spate. Sunt deja sus în clasament Craiova și Dinamo. Va fi o luptă foarte strânsă, poate mult mai strânsă decât în ultimii ani Daniel Paraschiv, Rapid

