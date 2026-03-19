Turcii profită de meciul cu România Ce așteaptă jucătorii lui Montella pe 26 martie. Nu doar calificare în finala barajului
Bariș Yilmaz, nelipsit în lotul Turciei în ultimul timp Foto: Imago
Nationala

Theodor Jumătate
Publicat: 19.03.2026, ora 09:29
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 09:29
  • Bariș Yilmaz, 25 de ani, nu va juca doar pentru Turcia săptămâna viitoare, în semifinala barajului CM 2026. 
  • Ce se va întâmpla cu extrema lui Galatasaray la meciul împotriva României, în rândurile de mai jos.

În urmă cu cinci ani, Bariș Yilmaz era încă în liga a doua, la Ankara Keciorengucu.

Bariș Yilmaz, printre cei mai buni în Super Lig

Atunci, în vara lui 2021, a fost cumpărat de Galatasaray cu 2,1 milioane de euro, și acum este unul dintre cei mai valoroși jucători din Super Lig.

Bariș Yilmaz, la înălțime, în Galatasaray - Liverpool 1-0, săptămâna trecută Foto: Imago

Extrema în vârstă de 25 de ani are cifre foarte în acest sezon la echipa sa, în toate competițiile:

  • 40 de partide. 
  • 2.984 de minute. 
  • 74,6 de minute în medie pe meci. 
  • 24 de goluri influențate. 
10 goluri
și 14 pase decisive are Bariș Yilmaz în actuala stagiune la Galatasaray

Newcastle îl urmărește pe Bariș Yilmaz și la Turcia - România

Sub contract la „Cim-Bom-Bom” până în vara lui 2028, atacantul ar putea părăsi clubul din Istanbul în acest an.

Barajul pentru Mondial este nu doar șansa calificării la primul său Campionat Mondial, ci și ocazia de a convinge scouterii.

Bariș Yilmaz, foarte agresiv în duelurile cu apărătorii adverși Foto: Imago

Trei grupări din Premier League, Newcastle, Brighton și Crystal Palace, au trimis observatorii special pentru el la Liverpool - Galatasaray, în returul „optimilor” Ligii Campionilor, susține Fanatik.com.tr.

Dar aceștia îl vor urmări și la Istanbul, în semifinala play-off-ului, Turcia - România, săptămâna viitoare.

26 de milioane de euro
este cota lui Bariș Yilmaz (Transfermarkt), aripa lui Galatasaray

Bariș Yilmaz a fost titular indiscutabil la Euro 2024

Bariș, 31 de selecții, două goluri, patru assisturi, a fost nelipsit în ultimii trei ani la naționala lui Vincenzo Montella.

La Campionatul European, a fost titular indiscutabil la alb-roșii.

Cinci meciuri, toate titular, toate integralist.

Turcia a lăsat o impresie pozitivă la CE 2024. Eliminată cu greu de Olanda în „sferturi”, 1-2, după ce echipa lui Montella deschisese scorul.

