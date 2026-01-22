Casemiro pleacă de la United Anunțul oficial al clubului și reacția jucătorului: „Vreau să dau tot ce am ”
Manchester United a anunțat că nu-i va prelungi contractul lui Casemiro, care expiră în această vară
Casemiro pleacă de la United Anunțul oficial al clubului și reacția jucătorului: „Vreau să dau tot ce am ”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 19:59
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 23:07
  • Manchester United a anunțat că nu-i va prelungi contractul lui Casemiro, care expiră în această vară

Brazilianul va părăsi clubul britanic liber de contract, la 4 ani de când a venit de la Real Madrid.

Anunțul oficial al lui Manchester United despre Casemiro

„Casemiro va pleca de la Manchester United în această vară, la expirarea contractului său.

Legendarul mijlocaș a petrecut patru sezoane la club, jucând 146 de meciuri și marcând 21 de goluri până în prezent.

Un adevărat câștigător, Casemiro a fost prezentat pe Old Trafford în august 2022 și a devenit rapid un favorit al fanilor, datorită naturii sale combative și a abilității de a marca goluri în momente cruciale.

Căpitanul Braziliei a jucat un rol major în câștigarea Cupei Carabao din 2023 de către United, marcând un gol cu ​​capul într-o performanță colosală împotriva lui Newcastle United.

Jucătorul în vârstă de 33 de ani a câștigat și Cupa Emirates FA, în 2024.

Suporterii vor avea ocazia să recunoască contribuțiile lui Casemiro la ultimul meci de acasă al sezonului, împotriva echipei Nottingham Forest”, au notat englezii.

Casemiro: „Mai avem multe amintiri de creat în următoarele patru luni”

„O voi purta pe Manchester United cu mine toată viața.

Din prima zi în care am pășit pe acest stadion frumos, am simțit pasiunea pentru Old Trafford și dragostea pe care o împărtășesc acum cu suporterii noștri, pentru acest club special.

Nu este momentul să ne luăm rămas bun, mai avem multe amintiri de creat în următoarele patru luni.

Încă mai avem mult de luptat împreună. Concentrarea mea va rămâne ca întotdeauna, vreau să dau tot ce am pentru a ajuta clubul nostru să reușească”, a declarat brazilianul pentru site-ul oficial.

