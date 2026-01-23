Europa League, etapa #7 Ionuț Radu și Răzvan Lucescu, calificați matematic » Clasamentul actualizat

- PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, și Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu, și-au asigurat calificarea în play-off-ul Europa League.
- FCSB a pierdut duelul cu Dinamo Zagreb, 1-4, iar șansele de calificare ale „roș-albaștrilor” au scăzut drastic.
- 19 echipe sunt sigure de prezența în fazele eliminatorii ale competiției.
În a șaptea etapă din Europa League au fost programate dueluri foarte interesante. Fiind vorba despre penultima etapă, echipele cu pretenții au dat totul pentru a fi sigure de prezența în primele 24 ale grupei XXL.
AS Roma - Stuttgart 2-0
- A marcat: Pisilli ('40, '90+3)
- Arbitru: John Brooks - Anglia
- Stadion: Olimpico - Roma
Braga - Nottingham Forest 1-0
- A marcat: Yates ('54 - autogol)
- Arbitru: Igor Pajac - Croația
- Stadion: Municipal de Braga - Braga
Celta Vigo - Lille 2-1
- Au marcat: Swedberg ('1), Starfelt ('69) / Giroud ('86)
- Arbitru: Harm Osmers - Germania
- Stadion: Balaidos - Vigo
Dinamo Zagreb - FCSB 3-1
- Au marcat: Bakrar ('7), Beljo ('11, '71), Kulenovic ('90+3) / Bîrligea ('42)
- Arbitru: Sander van der Eijk - Țările de Jos
- Stadion: Maksimir - Zagreb
Ferencvaros - Panathinaikos 1-1
- Au marcat: Dele ('62) / Zaroury ('86)
- Arbitru: Mykola Balakin - Ucraina
- Stadion: Groupama Arena - Budapesta
Nice - Go Ahead Eagles 3-1
- Au marcat: Vanhoutte ('10), Gouveia ('41, '59) / Stokkers ('68)
- Arbitru: Oleksiy Derevinskyi - Ucraina
- Stadion: Allianz Riviera - Nice
Rangers - Ludogorets 1-0
- A marcat: Diomande ('33)
- Arbitru: Manfredas Lukjančukas - Lituania
- Stadion: Ibrox - Glasgow
RB Salzburg - Basel 3-1
- Au marcat: Alajbegovic ('4, '12), Kratzig ('35) / Agbonifo ('56)
- Arbitru: Anastasios Papapetrou - Grecia
- Stadion: Red Bull Arena - Salzburg
Utrecht - Genk 0-2
- Au marcat: El Ouahdi ('54), Heymans ('83 - pen.)
- Arbitru: Robert Hennessy - Irlanda
- Stadion: Galgenwaard - Utrecht
Bologna - Celtic 2-2
- Au marcat: Dallinga ('58), Rowe ('72) / Hatate ('6), Trusty ('40)
- Arbitru: Vassilis Fotias - Grecia
- Stadion: Renato Dall'Ara - Bologna
Brann - Midtjylland 3-3
- Au marcat: Holm ('19), Kornvig ('68 - pen.), Soltvedt ('90+10 - pen.) / Eriic ('6, '70), Junior Brumado ('31)
- Arbitru: Georgi Kabakov - Bulgaria
- Stadion: Brann Stadion - Bergen
Fenerbahce - Aston Villa 0-1
A marcat: Sancho ('25)
- Arbitru: Luis Godinho - Portugalia
- Stadion: Şükrü Saracoğlu - Istanbul
Feyenoord - Sturm Graz 3-0
Au marcat: Watanabe ('5), Hadj Moussa ('69), Borges ('90)
- Arbitru: Halil Meler - Turcia
- Stadion: De Kuip - Rotterdam
Freiburg - Maccabi Tel Aviv 1-0
A marcat: Matanovic ('82)
- Arbitru: Mohammed Al-Hakim - Suedia
- Stadion: Europa-Park Stadion - Freiburg
Malmo - Steaua Roșie Belgrad 0-1
- A marcat: Kostov ('16)
- Arbitru: Sascha Stegemann - Germania
- Stadion: Eleda Stadion - Malmo
PAOK - Betis 2-0
- Au marcat: Zivkovic ('67), Giakoumakis ('86 - pen.)
- Arbitru: Simone Sozza - Italia
- Stadion: Toumba - Salonic
Viktoria Plzen - Porto 1-1
Au marcat: Cerv ('6) / Gul ('90)
- Arbitru: Andris Treimanis - Letonia
- Stadion: Doosan Arena - Plzen
Young Boys - Lyon 0-1
- A marcat: Maitland-Niles ('45+1)
- Arbitru: Aliyar Aghayev - Azerbaidjan
- Stadion: Wankdorf - Berna
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|7
|18
|2. Aston Villa
|7
|18
|3. Freiburg
|7
|17
|4. Midtjylland
|7
|16
|5. Braga
|7
|16
|6. AS Roma
|7
|15
|7. Ferencvaros
|7
|15
|8. Betis
|7
|14
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. FC Porto
|7
|14
|10. Genk
|7
|13
|11. Steaua Roșie
|7
|13
|12. PAOK
|7
|12
|13. Stuttgart
|7
|12
|14. Celta Vigo
|7
|12
|15. Bologna
|7
|12
|16. Nottingham
|7
|11
|17. Plzen
|7
|11
|18. Fenerbahce
|7
|11
|19. Panathinaikos
|7
|11
|20. Dinamo Zagreb
|7
|10
|21. Lille
|7
|9
|22. Brann
|7
|9
|23. Young Boys
|7
|9
|24. Celtic
|7
|8
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Ludogorets
|7
|7
|26. Feyenoord
|7
|6
|27. FC Basel
|7
|6
|28. Salzburg
|7
|6
|29. FCSB
|7
|6
|30. Go Ahead Eagles
|7
|4
|31. Sturm Graz
|7
|4
|32. Rangers
|7
|4
|33. Nice
|7
|3
|34. Utrecht
|7
|1
|35. Malmo FF
|7
|1
|36. Maccabi Tel Aviv
|7
|1