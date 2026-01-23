Europa League, etapa #7 Ionuț Radu și Răzvan Lucescu, calificați matematic  » Clasamentul actualizat
Europa League FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Europa League

Europa League, etapa #7 Ionuț Radu și Răzvan Lucescu, calificați matematic » Clasamentul actualizat

Ștefan Ogrezeanu , Gabriel Neagu
Publicat: 23.01.2026, ora 01:00
Actualizat: 23.01.2026, ora 01:03
  • PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, și Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu, și-au asigurat calificarea în play-off-ul Europa League.
  • FCSB a pierdut duelul cu Dinamo Zagreb, 1-4, iar șansele de calificare ale „roș-albaștrilor” au scăzut drastic.
  • 19 echipe sunt sigure de prezența în fazele eliminatorii ale competiției.

În a șaptea etapă din Europa League au fost programate dueluri foarte interesante. Fiind vorba despre penultima etapă, echipele cu pretenții au dat totul pentru a fi sigure de prezența în primele 24 ale grupei XXL.

AS Roma - Stuttgart 2-0

  • A marcat: Pisilli ('40, '90+3)
  • Arbitru: John Brooks - Anglia
  • Stadion: Olimpico - Roma

Braga - Nottingham Forest 1-0

  • A marcat: Yates ('54 - autogol)
  • Arbitru: Igor Pajac - Croația
  • Stadion: Municipal de Braga - Braga

Celta Vigo - Lille 2-1

  • Au marcat: Swedberg ('1), Starfelt ('69) / Giroud ('86)
  • Arbitru: Harm Osmers - Germania
  • Stadion: Balaidos - Vigo

Dinamo Zagreb - FCSB 3-1

  • Au marcat: Bakrar ('7), Beljo ('11, '71), Kulenovic ('90+3) / Bîrligea ('42)
  • Arbitru: Sander van der Eijk - Țările de Jos
  • Stadion: Maksimir - Zagreb

Ferencvaros - Panathinaikos 1-1

  • Au marcat: Dele ('62) / Zaroury ('86)
  • Arbitru: Mykola Balakin - Ucraina
  • Stadion: Groupama Arena - Budapesta

Nice - Go Ahead Eagles 3-1

  • Au marcat: Vanhoutte ('10), Gouveia ('41, '59) / Stokkers ('68)
  • Arbitru: Oleksiy Derevinskyi - Ucraina
  • Stadion: Allianz Riviera - Nice

Rangers - Ludogorets 1-0

  • A marcat: Diomande ('33)
  • Arbitru: Manfredas Lukjančukas - Lituania
  • Stadion: Ibrox - Glasgow

RB Salzburg - Basel 3-1

  • Au marcat: Alajbegovic ('4, '12), Kratzig ('35) / Agbonifo ('56)
  • Arbitru: Anastasios Papapetrou - Grecia
  • Stadion: Red Bull Arena - Salzburg

Utrecht - Genk 0-2

  • Au marcat: El Ouahdi ('54), Heymans ('83 - pen.)
  • Arbitru: Robert Hennessy - Irlanda
  • Stadion: Galgenwaard - Utrecht

Bologna - Celtic 2-2

  • Au marcat: Dallinga ('58), Rowe ('72) / Hatate ('6), Trusty ('40)
  • Arbitru: Vassilis Fotias - Grecia
  • Stadion: Renato Dall'Ara - Bologna

Brann - Midtjylland 3-3

  • Au marcat: Holm ('19), Kornvig ('68 - pen.), Soltvedt ('90+10 - pen.) / Eriic ('6, '70), Junior Brumado ('31)
  • Arbitru: Georgi Kabakov - Bulgaria
  • Stadion: Brann Stadion - Bergen

Fenerbahce - Aston Villa 0-1

A marcat: Sancho ('25)

  • Arbitru: Luis Godinho - Portugalia
  • Stadion: Şükrü Saracoğlu - Istanbul

Feyenoord - Sturm Graz 3-0

Au marcat: Watanabe ('5), Hadj Moussa ('69), Borges ('90)

  • Arbitru: Halil Meler - Turcia
  • Stadion: De Kuip - Rotterdam

Freiburg - Maccabi Tel Aviv 1-0

A marcat: Matanovic ('82)

  • Arbitru: Mohammed Al-Hakim - Suedia
  • Stadion: Europa-Park Stadion - Freiburg

Malmo - Steaua Roșie Belgrad 0-1

  • A marcat: Kostov ('16)
  • Arbitru: Sascha Stegemann - Germania
  • Stadion: Eleda Stadion - Malmo

PAOK - Betis 2-0

  • Au marcat: Zivkovic ('67), Giakoumakis ('86 - pen.)
  • Arbitru: Simone Sozza - Italia
  • Stadion: Toumba - Salonic

Viktoria Plzen - Porto 1-1

Au marcat: Cerv ('6) / Gul ('90)

  • Arbitru: Andris Treimanis - Letonia
  • Stadion: Doosan Arena - Plzen

Young Boys - Lyon 0-1

  • A marcat: Maitland-Niles ('45+1)
  • Arbitru: Aliyar Aghayev - Azerbaidjan
  • Stadion: Wankdorf - Berna

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk713
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht71
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

razvan lucescu PAOK Salonic Celta Vigo europa league Ionut Radu fcsb
