UEFA a scăzut prețurile! Fanii pot aplica pentru bilete la  finala Champions League, Europa League și Conference League » Cât costă

UEFA a venit cu un anunț mult așteptat de fani. Aceștia pot aplica pentru biletele destinate finalelor competițiilor europene. Detalii, mai jos în articol.

Liga Campionilor, Europa și Conference League se apropie cu pași repezi de marile finale, în această săptămână urmând să se desfășoare manșele retur din optimi.

UEFA, anunț despre biletele pentru finalele competițiilor europene

Luni, UEFA a anunțat că fanii pot aplica pentru biletele destinate finalelor din Liga Campionilor, Europa și Conference League.

Forul european a venit și cu o surpriză pentru iubitorii fotbalului: a scăzut prețurile biletelor! UEFA a luat această decizie pentru a putea atrage cât mai multe persoane să vină pe stadion ca să urmărească meciurile, scrie as.com.

Când au loc finalele competițiilor UEFA:

Liga Campionilor: 30 mai, la Budapesta, Ungaria

Liga Campionilor feminin: 23 mai, la Oslo, Norvegia

Europa League: 20 mai, la Istanbul, Turcia

Conference League: 27 mai, la Leipzig, Germania

🏆 Dreaming of a European final?



🎟️ Tickets for our 2026 club competition finals are now available!



— UEFA (@UEFA) March 16, 2026

39.000 de bilete sunt destinate fanilor și publicului larg pentru finala Ligii Campionilor. Prețurile tichetelor sunt cuprinse între 70 (356 de lei) și 950 de euro (4.838 lei, categoria 1).

La categoria a doua prețul e de 180 de euro (916 lei), iar la categoria a treia, 650 de euro (3.310 lei).

67.215 de locuri este capacitatea stadionului Puskas Arena, acolo unde se va desfășura finala UCL

Prețuri mici sunt pentru finala feminină a Ligii Campionilor, care se va desfășura la Oslo. 20.000 de bilete sunt destinate suporterilor, iar sumele vor fi cuprinse între 20 de euro (101 lei, categoria 3) și la 70 de euro (356 lei, categoria 1).

28.000 de locuri este capacitatea Ullevaal Stadion, acolo este se va desfășura finala feminină din UCL

Pentru finala Europa League au fost acordate până la 27.500 de bilete pentru suporteri. Prețurile sunt cuprinse între 40 (203 lei) și 240 de euro (1.222 lei).

42.445 de locuri este capacitatea arenei Beșiktaș Park, acolo unde se va desfășura finala Europa League

Prețurile pentru ultimul act al Conference League sunt puțin mai mici, începând cu 25 de euro (127 lei, cele mai ieftine) și ajungând până la 190 de euro (967 lei).

47.069 de locuri este capacitatea arenei din Leipzig, acolo unde se va desfășura finala Conference League

Cei care doresc să aplice pentru biletele destinate finalelor competițiilor UEFA o pot face pe site-ul uefa.com.

Fanii pot aplica pentru aceste bilete până la termenul limită, urmând să intre într-o loterie. Dacă vor fi selectați, aceștia vor putea cumpăra tichetele în luna aprilie.

Până când pot fanii să aplice pentru bilete:

20 martie, ora 11:00 - Europa League

1 aprilie, ora 11:00 - Liga Campionilor feminin

20 martie, ora 11:00 - Conference League

19 martie, ora 11:00 - Liga Campionilor

